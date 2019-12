Nieuwe 5G Axon smartphone van ZTE is verenigbaar met SA- en NSA-modi

SHENZHEN, China, 16 december 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het mobiele internet, heeft vandaag haar nieuwste paradepaardje bekendgemaakt: de ZTE Axon 10s Pro smartphone. Deze is verenigbaar met zowel 5G standalone (SA) als niet-standalone (NSA) modi. Dit toestel is in het eerste kwartaal van 2020 commercieel verkrijgbaar in China. De ZTE Axon 10s Pro is gebaseerd op Android en wordt versterkt door het nieuwe pronkstuk van Qualcomm®: het Snapdragon(TM) 865 5G-Mobiele Platform met het Qualcomm® Snapdragon(TM) X55 5G-Modem-RF Systeem, 's werelds meest geavanceerde mobiele 5G-platform.



De ZTE Axon 10s Pro beschikt over de nieuwste wifi 6-technologie, en biedt gebruikers daarmee een ongelofelijke snelheid tot wel 1,2 Gbps (laboratoriumtestgegevens) en lage latentie, vooral in drukke omgevingen waar veel toestellen gebruikmaken van beperkte netwerkbronnen.



Bovendien ondersteunt de ZTE Axon 10s Pro meerdere netwerkverbindingen, waardoor gebruikers dit toestel gelijktijdig kunnen verbinden aan twee draadloze netwerken, zoals het 2.4GHz en het 5 GHz-netwerk, voor meer stabiliteit en een hogere snelheid.



Uniek aan de ZTE Axon 10s Pro is dat deze probleemloos kan wisselen van wifi-signalen naar LTE- of 5G-netwerken. Dat komt door de netwerkverbeteringsoplossing die de verbinding versterkt. Door het zelf ontwikkelde hogesnelheidsalgoritme en slimme waarneming, is een intelligente reactie op gecompliceerde signaalomgevingen mogelijk. Het toestel beoordeelt of het huidige netwerk goed genoeg is om te gebruiken, en wisselt automatisch naar een LTE- of 5G-dataverbinding voor een betere internetervaring en een lagere latentie.



De smartphone beschikt naast het nieuwe Snapdragon 865 Mobiele Platform ook over het nieuwste LPDDR5 RAM-geheugen en de UFS3.0 ROM-opslag, die zorgen voor een hogere operationele efficiëntie en hogere lees- en schrijfsnelheden.



"ZTE promoot 5G-toestellen wereldwijd actief, om meer consumenten in staat te stellen te genieten van de fantastische ervaring die 5G mogelijk maakt. We zullen een serie gediversifieerde 5G-eindapparaten leveren om te voldoen aan de opkomende behoeftes van consumenten en klanten naar 5G-toepassingsscenario's," aldus Xu Feng, Senior Vicepresident van ZTE Corporation en President van ZTE's Mobile Device Division. "In 2020, zal ZTE meer dan vijftien 5G-eindapparaten introduceren, waaronder wereldwijd bijna tien 5G-smartphones. In aanvulling op de ZTE Axon 10s Pro, introduceert ZTE in het eerste kwartaal van 2020 de smartphone van de toekomst tegen de betaalbare prijs van nog geen RMB 3.000."



ZTE is toegewijd aan technologische innovatie en heeft een sterk vermogen op het gebied van R&D. Het bedrijf heeft grote vooruitgang geboekt in het verbeteren van de toestelprestaties door middel van geïntegreerde optimalisatieoplossingen voor software en hardware.



Daarbovenop maakt de ZTE Axon 10s Pro gebruik van de volledige systeemoptimalisatie-engine van de toekomst Z-Booster 2.0. Deze wijst systeemmiddelen op een intelligente manier toe, gebaseerd op een AI-algoritme, en bereikt daardoor een soepelere ervaring bij gaming- en veelvoudige taakscenario's. De Z-Booster 2.0 bestaat uit 3 functionele modules, de App-Booster, System-Booster en Link-Booster, die er respectievelijk voor zorgen dat apps sneller opstarten, efficiënter presteren en een betere internet- en communicatie-ervaring bieden.



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, serviceproviders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van ZTE's strategie is het bedrijf toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.



ZTE heeft tot dusver 25 commerciële 5G-contracten verkregen in belangrijke 5G-markten, zoals Europa, Azië/Pacific, het Midden-Oosten en Afrika. ZTE reserveert 10 procent van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties.



