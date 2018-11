Camel Financial op Money20/20: Digital Trader stimuleert digitale revolutie in handelsbetalingen

HANGZHOU, China, 16 november 2018 /PRNewswire/ -- Met het oog op de bevordering van gedigitaliseerde wereldhandel, heeft Camel Financial tijdens het evenement Money20/20 China in Hangzhou de betaversie gelanceerd van Digital Trader (DT).



DT is een B2B-betalingsstool voor internationale handel en richt zich op stimulatie van de vereenvoudiging van transactieafwikkeling, naleving van veiligheidsvoorschriften en intelligente digitalisering.



DT's beoogde markt zijn de internationale groothandelsmarkten door heel China waar de handelsfondsen niet soepel lopen, de inkoopkwaliteit niet stabiel genoeg is en waar niet alle handelsdeelnemers het handelsproces en beleidsbehoeften voldoende begrijpen. DT voorziet gebruikers direct van online internationale afwikkeling van handelsbetalingen en geïntegreerde diensten. Naast financiële en fiscale afwikkeling biedt DT mondiale kopers voltooiing van inkooporders, betalingen, grensoverschrijdende handelscontracten, bestellingen bij leveranciers op meerdere niveaus, transactieafwikkeling, realtime ordercontroles, efficiënte bevordering van vrachtinzameling en inspectieprocessen van douane-inklaring.



"Handelstransacties in traditionele groothandelsmarkten in China zijn volledig niet-digitaal. Met DT integreren we online informatie over fondsen, goederen, logistiek en douane-inklaring en verbinden we alle betrokken partijen in het internationale handelsproces," aldus Carson Huang Mihan, oprichter en CEO van Camel Financial. "Het is niet eenvoudig om te handelen in groothandelsmarkten maar het doen en ontvangen van betalingen zou niet zo moeilijk hoeven zijn. DT maakt het managen van handel eenvoudiger vanuit één gebruiksvriendelijke mobiele applicatie en geeft mondiale kopers en leveranciers meer tijd en hulpbronnen die ze kunnen gebruiken voor de groei van hun zakelijke activiteiten.



https://mma.prnewswire.com/media/786024/CAMEL_FINANCIAL_carson_huang.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/786024/CAMEL_FINANCIAL_carson_huang.jpg]



DT wordt ondersteund door en staat onder nauwlettend toezicht van overheidsvoorschriften en banken. Regelgevende instanties kunnen de geld- en goederenstromen en de inkoop- en exportgegevens goed controleren en beoordelen. Met DT is de handelsroute zeer transparant en zichtbaar.



Bovendien versterkt Camel Financial's strategische en wereldwijde samenwerking met Mastercard DT's gebruikerservaring aanzienlijk. Het strategisch partnerschap is gebaseerd op Mastercard SendTM, een grensoverschrijdend betalingsproduct dat mogelijk is gemaakt door het toonaangevende betalingstechnologiebedrijf. De grensoverschrijdende ondersteunende diensten zullen snelle, veilige en efficiënte geldtransacties leveren aan DT-gebruikers in het Midden-Oosten, Afrika, Europa en andere landen en gebieden.



Camel Financial verkent een nieuwe B2B-betalingsrevolutie. "Onze missie is het digitaliseren van wereldhandel," aldus Carson Huang. "De lancering van Digital Trader is de kickstarter van deze reis."



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/786024/CAMEL_FINANCIAL_carson_huang.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/786024/CAMEL_FINANCIAL_carson_huang.jpg]



Camel Financial PR-contact, +86-10-82028870, wuzhuxiu@camelfin.com