SAI Global en InfoSec Institute kondigen strategisch partnerschap aan

Door een combinatie van software voor geïntegreerd risicomanagement (Integrated Risk Management - IRM) en bewustwording en training in het kader van veiligheid, komen twee door de branche erkende leiders samen om het menselijke element van digitaal risico aan te pakken



CHICAGO, 16 november 2018 /PRNewswire/ -- SAI Global, een erkende leider op het gebied van Integrated Risk Management (IRM), en InfoSec Institute, de toonaangevende leverancier van training op het gebied van informatieveiligheid en oplossingen voor bewustwording van veiligheid van werknemers, kondigden vandaag een strategisch partnerschap aan waarin het trainingsplatform van InfoSec Institute's SecurityIQ wordt gekoppeld aan de SAI360 van SAI Global, voor een moderne aanpak voor het opsporen en terugdringen van digitaal risico.



Digitaal risico is een malafide en gevaarlijke bedreiging voor merkreputaties en veerkracht in de organisatie. 91% van de wereldwijde cyberaanvallen([1]) komt binnen via de e-mail, en een duurzaam programma voor informatieveiligheid en risicobeheer voor dataprivacy dient ervoor te zorgen dat medewerkers en derde partijen veiligheidsrisico's en phishingaanvallen kunnen opsporen, vermijden en melden.



Volgens een recent rapport van Forrester([2]) "kunnen menselijke fouten zelfs de meest geraffineerde technische beveiligingsmechanismen uitschakelen. U kunt echter de inherente kwetsbaarheid van uw werknemers reduceren en er zelfs voor zorgen dat medewerkers een belangrijk beveiligingsinstrument gaan vormen." Het rapport vervolgt met: "Het doel van veiligheidstraining is het opnemen van gewenste veiligheidsgedragingen in het geheugen van de organisatie, zodat medewerkers deze op een consistente en betrouwbare wijze uitvoeren".



Door het samenwerkingsverband van SAI Global met InfoSec Institute hebben organisaties toegang tot een gecombineerde bibliotheek van 2000+ phishing-simulaties, en meer dan 800 interactieve online en offline educatieve ervaringen. Door middel van phishing-simulaties kunnen medewerkers risico's in een veilige omgeving tegemoet treden, terwijl bewustwording van veiligheid en trainingsinhoud positieve gedragingen en gewoonten rondom veiligheid ontwikkelen en versterken. Integratie met de Digital Risk-software van SAI360 helpt organisaties risico's en individuen die gevoelig zijn voor phishing te identificeren met marktleidende capaciteiten voor risico-intelligentie. Ook zorgt het voor een snelle uitrol van aanvullende training en beleidsmaatregelen, samen met een cultuur van veiligheid.



"Het leveren van een geïntegreerde risicobeheeraanpak voor veiligheidstraining zorgt voor een koppeling tussen de onvoorspelbaarheid van risico's en het vermogen om met vertrouwen door te pakken", zei Peter Granat, CEO van SAI Global. "De koppeling van een ongeëvenaarde bibliotheek aan veiligheidstraining met effectieve phishing-simulaties en software voor beleidsbeheer zorgt ervoor dat organisaties een sterke cultuur van ethiek en naleving kunnen opbouwen, en dit is de basis voor een robuust risicobeheerprogramma. Wij zijn blij met dit nieuwste partnerschap met InfoSec Institute, waardoor de waarde die wij leveren aan onze klanten met SAI360 verder wordt versterkt, samen met de marktleidende software voor geïntegreerd risicomanagement en educatie rondom ethiek & naleving."



"Medewerkers uitrusten met de kennis en het vertrouwen om verdachte e-mails te herkennen en rapporteren, en andere veiligheidsgerelateerde activiteiten zorgen voor een significante versterking van het vermogen van de organisatie om digitale risico's te beperken" zei Jack Koziol, CEO van InfoSec Institute. "Door ons partnerschap met SAI Global en integratie van onze veiligheidsoplossingen kijken wij ernaar uit klanten te helpen hun veerkracht tegen phishing en andere cyberaanvallen te versterken."



Ga naar www.saiglobal.com/en-au/infosec [http://www.saiglobal.com/en-au/infosec] voor meer informatie.





Over SAI Global



Bij SAI Global helpen wij organisaties om op een proactieve manier risico's te beheren om vertrouwen te creëren en zakelijke uitmuntendheid, groei en duurzaamheid te realiseren. Onze geïntegreerde oplossingen voor risicobeheer bestaan uit een combinatie van de beste capaciteiten, dienstverlenende en adviserende vaardigheden die van kracht zijn binnen de gehele levenscyclus waardoor bedrijven zich op andere zaken kunnen richten. Samen zorgen deze instrumenten en kennis ervoor dat klanten in staat gesteld worden om een geïntegreerd overzicht van het risico te verkrijgen. Vraag een gratis demo aan, om zo onze producten in actie te zien.



Wij hebben een wereldwijd bereik met locaties in heel Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Pacifisch gebied. Ga voor meer informatie naar www.saiglobal.com [http://www.saiglobal.com/].



Over InfoSec Institute



InfoSec Institute [https://www.infosecinstitute.com/] versterkt organisaties en hun medewerkers tegen bedreigingen van de veiligheid met bekroonde educatie voor veiligheid en privacy. Het herkennen van cyberveiligheid is een taak voor iedereen, wij zorgen voor vaardigheidsontwikkeling en certificatietraining voor IT- en veiligheidsprofessionals, terwijl de bekwaamheid op het gebied van veiligheid van alle medewerkers wordt opgebouwd met bewustzijnstraining en phishing-simulaties. Erkend als een Gartner Peer Insights Customers' Choice [https://www.gartner.com/reviews/market/security-awareness-computer-based-training/vendor/infosec-institute] voor computergebaseerde training op het gebied van veiligheidsbewustwording, is InfoSec Institute ook in de trainingsbranche erkend als een "Top 20 IT Training Company" en is het de winnaar van goud in het Security Training & Education Program bij de Global Excellence Awards van Info Security Products Guide.



Disclaimer Gartner



Onderscheidingen van Gartner Peer Insights Customers' Choice worden uitgereikt op basis van de subjectieve meningen van individuele eindgebruikers, op basis van hun eigen ervaringen, het aantal publiceerde reviews op Gartner Peer Insights, en algemene beoordelingen voor een bepaalde verkoper in de markt, zoals hier verder beschreven, en vormen geen weerspiegeling van de zienswijze van Gartner of haar partners.



