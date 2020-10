ZTE en China Mobile winnen de Best Enterprise Private Line-oplossing Prijs op het Broadband World Forum 2020

SHENZHEN, China, 16 oktober 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van telecommunicatie-, bedrijfs- en consumententechnologieoplossingen voor mobiel internet, en China Mobile zijn beloond als Beste Enterprise Private Line-oplossing Solution Award, als erkenning voor hun in de cloud beheerde intelligente OTN enterprise private line, op het Broadband World Forum (BBWF) 2020.



ZTE en de Dongguan-vestiging van China Mobile hebben gezamenlijk deze intelligente OTN enterprise private line-oplossing ontwikkeld om netwerken van hoge kwaliteit te bieden, om te voldoen aan gedifferentieerde toegangseisen van gebruikers.



De zakelijke privélijn ondersteunt 2M-100G instelbare granulariteit om beter gebruik te maken van de bandbreedtebronnen. Bovendien kan het automatische CPE-implementatie en PnP (Plug and Play) implementeren, zodat de CPE-implementatie wordt verkort van dagen naar uren.



Ondertussen maakt de private lijn van de onderneming CPE-uitsplitsing mogelijk via het intelligente beheer- en besturingsplatform, waardoor end-to-end cross-vendor-beheer mogelijk wordt.



Het ondersteunt ook een snelle end-to-end-implementatie en levering van het hele netwerk, waarbij de serviceplanning wordt verkort van uren naar minuten, waardoor de TTM (Time to Market) aanzienlijk wordt verkort en het concurrentievermogen van China Mobile in de verticale industrieën wordt vergroot.



Door middel van real-time latentiemeting en alarm, heeft de intelligente OTN enterprise private line gegarandeerd dat de latentie-indicatoren goed zullen voldoen aan de eisen van gebruikers.



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en technologische bedrijfsoplossingen voor consumenten, exploitanten, bedrijven en klanten uit de openbare sector. Het bedrijf zet zich al jaren in om klanten te voorzien van geïntegreerde end-to-end innovaties om uitmuntendheid en waarde te leveren terwijl de telecommunicatie- en informatietechnologiesector steeds meer samenvloeien. ZTE is genoteerd aan de beurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ) en verkoopt zijn producten en diensten in meer dan 160 landen.



Mediacontact: Margaretha Ma ZTE Corporation Tel.: (+86) 75526775189 E-mail: ma.gaili@zte.com.cn [mailto:ma.gaili@zte.com.cn]



Web site: www.zte.com.cn/