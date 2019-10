Cybersecurity in Industry, in debat over cyberveiligheid op het congres van Barcelona

BARCELONA, Spanje, 16 oktober 2019 /PRNewswire/ -- De toenemende digitalisering van fabrieken biedt bedrijven dankzij de opkomst van de 'connective' industrie niet alleen uitstekende kansen, maar brengt ook risico's met zich mee, met name als het gaat om cyberveiligheid. Om dit nieuwe paradigma aan te pakken wordt van 29 tot 31 oktober het tweede Barcelona Cybersecurity Congress gehouden, een internationaal evenement dat zich richt op digitale oplossingen, handel en bestuur op industrieel niveau. Het evenement, dat plaatsvindt in het kader van de vakbeurs INDUSTRY From Needs to Solutions, zal bestaan uit 60 sprekers, 40 lezingen, een expositieruimte, een talentenmarkt en een wedstrijd tussen hackers.



Hal 3 van de Fira Barcelona aan de Gran Via zal dè plek zijn voor dit tweede congres, dat gezien de groeiende connectiviteit binnen de industrie de noodzaak voor bedrijven om over betrouwbare beveiligingssystemen te beschikken in het middelpunt van het debat zal plaatsen. De belangrijkste pijler van het Barcelona Cybersecurity Congress vormt een evenement met een zestigtal sprekers, die onderwerpen zullen bespreken zoals de implementatie van cybersecurity-oplossingen in een multicloud-omgeving, de bescherming van medische apparaten ter verbetering van de privacy, nieuwe tools ter voorkoming van identiteitsdiefstal in de financiële dienstverlening, beheer van big-data met quantumcomputers, de onrust rond 5G en cyberintelligence.



Tot de belangrijkste sprekers op het evenement behoren vertegenwoordigers van bedrijven als Elf Paths, TATA Communications, Microsoft, Huawei, Symantec, Cisco, Sophos, Softeng, McAfee, Seat en Artsen Zonder Grenzen.



Daarnaast zijn er in de expositieruimte een dertigtal bedrijven aanwezig die de meest innovatieve oplossingen op het gebied van cyberveiligheid onder de aandacht zullen brengen, terwijl tegelijkertijd workshops en activiteiten om nieuwe producten en diensten te promoten zullen plaatsvinden.



Promotie van talent



Om nieuwe professionals te werven en de 25 deelnemende bedrijven met nieuwe digitale profielen te verbinden, organiseert het Barcelona Cybersecurity Congress tevens een "speed dating"-talentenmarkt, in samenwerking met Barcelona Digital Talent. Ook zal er een wedstrijd plaatsvinden tussen hackers, die zich bezighouden met disciplines als forensisch onderzoek, cryptografie, OSINT, webtechnologieën en binaire exploitatie.



Bovendien worden er in het kader van het Barcelona Cybersecurity Congress diverse parallelle evenementen gehouden, waaronder de eHealth Security Conference en het ISACA Congress.



