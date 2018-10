TradeChannel voegt zich bij het Compliance Solutions Strategies Platform

NEW YORK, 16 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Compliance Solutions Strategies ("CSS"), het toonaangevende wereldwijde RegTech-platform dat wordt ondersteund door CIP Capital, waarmee professionals op het gebied van naleving wereldwijd complexe regelgevende vereisten kunnen navigeren, heeft TradeChannel aangekocht, een toonaangevende leverancier van posttransactionele regelgevende rapportage, data en software voor systeemintegratie voor de financiële dienstverleningsbranche. TradeChannel, gevestigd in Stockholm, Zweden, zorgt voor automatisering van transactierapportage voor gegevensintensieve rapportagevereisten in het kader van EMIR, MiFID II en de aankomende uitdaging van SFTR voor een blue-chip klantbasis, bestaande uit vermogensbeheerders, pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen in de Scandinavische markten.



https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpg]



De missiekritische regelgevende oplossingen voor rapportage en gegevensintegratie van TradeChannel zullen een belangrijke toevoeging betekenen voor het toonaangevende, door technologie aangedreven, regelgevende nalevingsaanbod van CSS. De posttransactionele capaciteiten van TradeChannel zullen het waardevoorstel van de Trade Monitoring- en Analysis-oplossingen van CSS verder verdiepen, waaronder momenteel positiebeperkingsmonitoring, substantiële onthulling aannemers en posttransactionele controle. TradeChannel zal ook de wereldwijde voetafdruk van CSS vergroten richting de Scandinavische markten, waardoor klanten van TradeChannel toegang zullen krijgen tot de gediversifieerde suite aan regelgevende nalevingsoplossingen, terwijl zij tegelijkertijd nieuwe gebieden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Noord-Amerika openen voor TradeChannel in het kader van het bredere CSS RegTech-platform.



"De toevoeging van TradeChannel en haar innovatieve regelgevende nalevingsproducten past perfect bij onze bestaande suite hoogwaardige software-oplossingen en dienstverlening", zei John Lee, President van CSS. "Het TradeChannel-team heeft een unieke set vaardigheden en domeinkennis ontwikkeld binnen de connectiviteit en regelgevende transactierapportage, waarmee CSS meerwaarde kan bieden aan onze klanten en potentiële klanten bij onze doorlopende Europese expansie."



"Wij kijken enorm uit naar de verschillende mogelijkheden die voortkomen uit deze uitermate aantrekkelijke combinatie", zei Mikkel Mördrup, CEO van TradeChannel. "Wij realiseerden ons snel dat CSS en TradeChannel dezelfde waarden hebben, en daarom voegen wij ons graag bij het CSS-platform. Wij kijken ernaar uit gewaardeerde klanten te introduceren bij een breder aanbod aan regelgevende nalevingsoplossingen die momenteel worden aangeboden door CSS."



Over TradeChannel



TradeChannel is een toonaangevend softwarebedrijf dat de Scandinavische financiële gemeenschap ondersteunt bij posttransactionele regelgevende rapportage, data en softwareoplossingen voor systeemintegratie. Haar klantbasis omvat belangrijke Scandinavische vermogensbeheerders, pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen. TradeChannel is gevestigd in Stockholm, Zweden.



Over Compliance Solutions Strategies



CSS is een wereldwijd RegTech-platform dat een set uitgebreide en sterk complementaire, door technologie aangedreven regelgevende oplossingen aanbiedt, waarmee nalevingsprofessionals in de financiële dienstverleningsbranche worden bediend. Bij het oplossingsaanbod van het CSS platform horen regelgevende rapportage, regelgevend gegevensbeheer, handelsmonitoring en -analyse en nalevingsdienstverlening. CSS kan gebruikt worden voor een groot aantal verschillende vereisten op het gebied van bindende regelgeving wereldwijd, en bedient een klantbasis met daarin vermogensbeheerders, alternatieve investeringsfondsen, investeringsadviseurs, broker-dealers, banken en verzekeringsmaatschappijen. CSS heeft een wereldwijde voetafdruk in zowel de VS als Europa, met kantoren in onder andere New York City, Salisbury (CT), Dublin, Londen, Parijs, Stockholm en Amsterdam. Ga voor meer informatie a.u.b. naar: www.CSSRegTech.com [http://www.cssregtech.com/].



Contacten:



Melissa Maleri, CSS Executive VP Global Marketing mmaleri@cssregtech.com [mailto:mmaleri@cssregtech.com] 860-596-8127



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpg]



Web site: http://www.CSSRegTech.com/