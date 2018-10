SAI Global begint boekjaar sterk met impuls in Risk and Learning, als aandrijver van software-innovatie in alle zakelijke activiteiten

Bedrijf bevestigt rol als marktleider in geïntegreerd risicobeheer met expansie in eerste kwartaal betreffende partnerecosysteem, softwaremogelijkheden en wereldwijde voetafdruk



CHICAGO, 16 oktober 2018 /PRNewswire/ -- SAI Global, een erkende leider op het gebied van software voor geïntegreerd risicobeheer (IRM, Integrated Risk Management), heeft vandaag zijn wereldwijde momentum onderstreept voor zijn risico- en leeractiviteiten (Risk and Learning) in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit is vooral omdat het bedrijf innovatieve software voor geïntegreerd risicobeheer introduceerde, SAI360, en dankzij zijn recente acquisitie van Strategic BCP en zijn geografische expansie. Het bedrijf ging verder met de marktvalidatie in het kader van zijn inzet om de klanten te helpen controle te krijgen over de volatiele en snelle aard van het risico.



Een nieuwe manier van denken en handelen is vereist nu risico en naleving een imperatief zijn om de veerkracht van de bedrijven en de merkreputatie te beschermen tegen het gewicht, de controle en de versnelling van opkomende bedreigingen. SAI Global deelt zijn integrale visie wat betreft risico op alle niveaus van de onderneming door strategische investeringen te doen in softwaremogelijkheden en diensten in zijn zakelijke activiteiten betreffende Risk and Learning.



"Onze fiscale resultaten in het eerste kwartaal onderstrepen de relevantie van onze strategische routekaart in de nieuwe realiteit inzake risico vandaag en tonen tegelijkertijd onze achterliggende snelle levering," zei Peter Granat, algemeen directeur van SAI Global. "Met SAI360 blijven wij in de voorhoede van de mondiale software-innovatie. In combinatie met de erkenning die wij hebben gekregen van toonaangevend sectoranalist Gartner en onze inzet om onze IRM te verbeteren door middel van strategische acquisities, maken wij de juiste keuzes op het juiste moment om onze klanten te helpen deze nieuwe risico-omgeving te navigeren."



Enkele hoogtepunten in het eerste kwartaal:





-- Software-innovatie: SAI Global domineerde de IRM-markt met de lancering

in september van SAI360

[https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_

global_introduces_the_world_s_most_comprehensive__approach_to_integrated

_risk_management/], een set van softwaremogelijkheden waarmee

organisaties zelfverzekerd vooruit kunnen gaan om te voldoen aan de

proliferatie en collaboratieve aard van de opkomende ontwrichtende

bedreigingen en de toenemende regelgevende vereisten.

-- Klantmomentum: SAI Global heeft zijn aanwezigheid versterkt in Europa,

het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) met een aanzienlijke groei van het

bedrijfstakoverkoepelend eLearning-aanbod in GDPR

[https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_

global_enables_ethics_anywhere_across_compliance_learning_programs/] van

het bedrijf. Dit was heel succesvol aangezien de klanten een oplossing

zoeken om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de nieuwe

regelgeving op het gebied van de gegevensbescherming. Ter voorbereiding

van de toenemende vraag in de regio heeft het bedrijf eerder dit jaar

strategische risico-adviseurs ingehuurd in Dubai en Nederland.

-- Acquisities: De recente acquisitie van Strategic BCP ResilienceONE,

Gartner MQ Leader voor Business Continuity Management (BCM)

[https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_

global_further_extends_integrated_risk_management_leadership_position__w

ith_the_acquisition_of_strategic_bcp_resilienceone/] door SAI Global

zorgt voor snelle, kritische besluitvorming en strategische inzichten

voor de klanten tijdens rampen en bedrijfsonderbrekingen.

-- Markterkenning: SAI Global is door Gartner, Inc. erkend als een

visionair

[https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_

global_recognized_as_a__visionary__in_2018_gartner_magic_quadrant_for_in

tegrated_risk_management/] in het in juli gepubliceerde inaugurele

"Magic Quadrant for Integrated Risk Management"(1). Het bedrijf meent

dat zijn uitstekende positie op de as van de volledigheid van visie zijn

leiderspositie valideert op het gebied van strategie en robuuste

capaciteiten.

-- Klantengagement: Het bedrijf lanceerde en organiseerde de

openingsbijeenkomst van een nieuwe North America Customer Advisory Board

(klantadviesraad Noord-Amerika)

[https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_

global_s_risk_and_learning_business_announces_customer_advisory_board/]

als een forum voor klanten omtrent risico dat een strategische bijdrage

levert en invloed uitoefent op de ontwikkeling van de oplossingen en

diensten van het bedrijf. In het kader van de komende vergaderingen in

EMEA en APAC onderstreept de Raad van Bestuur het engagement van SAI

Global om de IRM-software verder te ontwikkelen in overeenstemming met

de behoeften van de klant.

-- Geografische Expansie: SAI Global heeft zijn aanwezigheid in

Noord-Amerika uitgebreid met de opening van een nieuw mondiaal zakelijk

hoofdkantoor in Chicago, evenals een nieuw kantoor in Watertown, Boston.

Voorts versterkte het bedrijf zijn aanwezigheid in de regio Azië en de

Stille Oceaan met de opening van een kantoor in Singapore

[https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_

global_expands_asia_presence_with_new_singapore_office_to_help_regional_

companies_manage_rising_regulatory_demands/].

-- Facilitering en uitbreiding van het partnerecosysteem: Het bedrijf heeft

twee strategische partnerschappen aangekondigd om verder zijn

leidinggevende milieu-, gezondheids- en veiligheidsoplossing (EHS) te

verstevigen, namelijk met het mondiale EHS-adviesbureau Environmental

Resources Management

[https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/sai_

global_and_erm_forge_global_strategic_partnership_to_advance_environment

al__health_and_safety_innovation/] en met Tap Into Safety

[https://www.saiglobal.com/en-gb/news_and_resources/sai_global_news/medi

a_alert__sai_global_and_tap_into_safety_join_forces_to_tackle_hazard_ide

ntification_and_mental_health/], de in APAC gevestigde deskundigen op

het gebied van instrumenten voor de evaluatie van mentale

gezondheidszorg en veiligheid.

Ook elders kreeg de commerciële portefeuille van SAI Global een duw in de rug. In de activiteiten van het bedrijf betreffende Standards and Legislation (normen en wetgeving) werd een nieuwe gebruikerservaring onthuld voor het i2i-platform voor informatiebeheer, mondiale oplossingen voor de MedTech-industrie en een reorganisatie van het commandocentrum van de InfoStore van het bedrijf. De activiteiten van SAI Global op het gebied van Assurance (zekerheid) blijven wereldwijd erkenning genieten wat betreft innovaties in controle en voedselveiligheid, met verbeteringen op het gebied van de controlekwaliteit en cruciale mondiale investeringen in de opschaling van regionale werkzaamheden om aan de groeiende vraag te voldoen.



(1)Gartner, Magic Quadrant for Integrated Risk Management, 2018

John A. Wheeler, Jie Zhang, Earl Perkins, 16 juli 2018.



Vrijwaringsclausule



Gartner doet geen aanbevelingen met betrekking tot de in zijn onderzoekspublicaties aangegeven leveranciers, producten of diensten en verschaft geen advies aan technologiegebruikers wat betreft de selectie van leveranciers met de hoogste ratings of andere aanduidingen. De onderzoekspublicaties van Gartner geven de opinies van de onderzoeksorganisatie van Gartner weer en dienen niet te worden beschouwd als constateringen van feiten. Gartner wijst alle expliciete of impliciete garanties af met betrekking tot dit onderzoek, met inbegrip van garanties betreffende de verkoopbaarheid of gepastheid voor een specifiek doel.



