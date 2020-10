Rosewood Opent Haar Deuren In Amsterdam In 2023

Rosewood Hotels & Resorts® opent haar eerste hotel in Nederland en haar elfde in Europa als bewijs van wereldwijde uitbreiding



Rosewood Hotels & Resorts® is aangesteld als manager door CTF Amsterdam B.V. van het Rosewood Amsterdam. Het hotel zal haar deuren openen in 2023 en is al de elfde vestiging in Europa en de allereerste in Nederland van deze super-de-luxe hotelketen. Het hotel zal gehuisvest worden in het voormalige Paleis van Justitie, een gebouw van grote architectonische, historische en sociale betekenis, dat uitkijkt op de Prinsengracht, één van de voornaamste grachten in de Amsterdamse grachtengordel die staat opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het hotel is perfect gelegen vlak bij een aantal van Amsterdams mooiste bezienswaardigheden, waaronder het museumkwartier, het chique winkelgebied de P.C. Hooftstraat en de levendige en hippe wijk de Pijp. Met haar centrale ligging en een zorgvuldig ontwerp dat past bij dit karakteristieke pand, krijgt het hotel een gastvrije en vriendelijke uitstraling waardoor het de ontmoetingsplek bij uitstek wordt voor zowel bezoekers van Amsterdam als de inwoners zelf.



Het Paleis van Justitie dateert uit 1665 en is in 1836 uitgebreid door de Nederlandse architect Jan de Greef. Het gebouw heeft meer dan 175 jaar dienstgedaan als het belangrijkste gerechtshof in Amsterdam en is één van de mooiste voorbeelden van de Greefs klassieke, multiculturele stijl die beïnvloed werd door zijn reizen naar Parijs en Rome. Het Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en de stad Amsterdam zijn een nauwe samenwerking aangegaan om het rijke erfgoed en kenmerkende karakter van dit iconische gebouw te bewaren. Zij hebben daarom het in Nederland gevestigde architectenbureau Kentie & Partners uitgekozen, om het voortouw te nemen te bij de renovatie van het pand tot een super-de-luxe hotel. Het interieurontwerp van het hotel is in handen van de veelgeprezen Nederlandse architect Piet Boon van Studio Piet Boon. Boon staat bekend om zijn vermogen om de balans te bewaren tussen functionaliteit, esthetiek en individualiteit. Boon zal de originele elementen en de kenmerkende Nederlandse identiteit van het pand behouden en deze vervlechten met de dynamische en opwindende uitstraling van het hedendaagse Amsterdam.



Studio Concrete in Amsterdam is aangesteld voor het ontwerp van het hoofdrestaurant van het hotel, dat met zijn frisse en levendige interieur het kloppende hart van het pand wordt en geflankeerd zal worden door twee binnentuinen met zitplaatsen. De in Londen gevestigde ontwerpstudio Sagrada, onder leiding van David Almada, is aangesteld om een intieme bar te ontwerpen in warme tinten en van kwalitatief hoogwaardige materialen. Deze bar zal een prachtig uitzicht op de gracht bieden.



Rosewood Amsterdam zal 134 kamers en suites tellen, waarvan een groot aantal met een spectaculair uitzicht op de twee aangrenzende grachten, rustige binnenplaatsen en de karakteristieke daken van de omringende grachtenpanden. Tot de voorzieningen zullen drie restaurants behoren, waarvan één Indiaas restaurant, diverse bars en Sense, een Rosewood Spa waarin ayurvedische behandelingen worden aangeboden, en tot slot een hypermodern wellness- en fitnesscentrum plus een binnenzwembad. Bovendien zal het hotel ruimte bieden aan meerdere zalen voor evenementen en vergaderingen, zoals een balzaal van maar liefst 278 vierkante meter met geavanceerde audiovisuele apparatuur en natuurlijk daglicht. In de gemeenschappelijke ruimtes van het hotel worden decoratieve details aangebracht als eerbetoon aan het karakteristieke karakter van zowel het pand als de stad. Daarnaast komen er een aantal ruimtes die gescheiden zijn maar toch samenhangen, omdat zij door subtiele, maar effectieve middelen zoals contrasterende kleurenschema’s naadloos in elkaar zullen overvloeien. Dit geldt met name voor de lobby, waarin een bibliotheek gehuisvest zal worden met prachtige wetboeken die tegelijkertijd dienstdoen als kunstwerken, foto’s en kunstvoorwerpen. Natuurlijk komen er comfortabele en stijlvolle zitplekken om een uitnodigende ruimte te creëren waar bezoekers even kunnen verpozen en ontspannen.



De bibliotheek zal bovendien onderdak bieden aan een gerenommeerde Indiase Business Club. Deze exclusieve ambiance zal het zakendoen en netwerken op hoog niveau stimuleren. Alle openbare ruimtes kijken uit op drie verschillend aangelegde binnentuinen, een ontwerp van de beroemde landschapsarchitect Piet Oudoff.



Oudoff verwierf internationale bekendheid met zijn werk aan the High Line en The Battery, twee beroemde parken in New York. Piet Oudoff zal zijn bijzondere kwaliteiten gebruiken om het pand verder te verfraaien met de aanleg van weelderige tuinen en gemeenschappelijke buitenruimtes.



“Wereldwijd weerspiegelen de panden van Rosewood dankzij hun ontwerp, inrichting en service de omgeving waarin zij staan en de ziel van deze bestemming. Rosewood Amsterdam zal daarop geen uitzondering vormen”, zegt Sonia Cheng, de CEO van de Rosewood Hotel Group. “Dankzij haar unieke karakter en cultuur is Amsterdam een geschikte locatie voor het uitdragen van de ‘A Sense of Place’ filosofie die bij Rosewood centraal staat: ‘plaatsbesef’. We kijken ernaar uit om de kenmerkende Amsterdamse charme te combineren met een modern stijlgevoel om zo niet alleen te voldoen aan de laatste standaarden op het gebied van luxe gastvrijheid, maar deze zelfs te overtreffen.“



Als laatste bewijs van de doordachte groeistrategie van Rosewood Hotels & Resorts, zal het Rosewoord Amsterdam zich scharen onder de drie hotels waarover Europa reeds beschikt. Toekomstige Europese steden waar een Rosewood hotel gepland staat zijn o.a. Edinburgh, Londen, Madrid, München, Porto Cervo, Wenen en Venetië.



Voor meer informatie over Rosewood Amsterdam ga naar www.rosewoodhotels.com/amsterdam.



Over Rosewood Hotels & Resorts



Rosewood Hotels & Resorts® omvat 28 unieke, luxueuze hotels, resorts en vakantiecomplexen in 16 landen en laat momenteel nog 22 nieuwe panden bouwen. Met elk pand omarmt de keten haar’ A Sense of Place®’ filosofie (plaatsbesef) die de geschiedenis, cultuur en het gevoel van iedere afzonderlijke bestemming weerspiegelt. De meest legendarische hotels en resorts ter wereld maken deel uit van de Rosewood Collection, waaronder The Carlyle (een Rosewood hotel in New York) Rosewood Mansion aan de Turtle Creek in Dallas en Hôtel de Crillon (een Rosewood Hotel in Parijs), en nieuwe klassiekers zoals Rosewood Hong Kong. Voor degenen die graag langer willen blijven, biedt Rosewood Residences de unieke mogelijkheid om een accommodatie te huren of te kopen op één van de schitterende bestemmingen waar de keten gevestigd is.



