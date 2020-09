CB Insights verwerft in Nederland gevestigde Blockdata om het blockchain- en gedistribueerde grootboektechnologie-ecosysteem handelbaarder te mak

De technologie van Blockdata synthetiseert enorme hoeveelheden, ongestructureerde informatie over het blockchain-ecosysteem om financiële instellingen, overheden en ondernemingen in staat te stellen met vertrouwen te beslissen over de gebruikssituaties, bedrijven en projecten die ze zouden moeten nastreven.



NEW YORK, 16 september 2020 /PRNewswire/ -- CB Insights [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2918251-1&h=2908725866&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918251-1%26h%3D2397500180%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cbinsights.com%252F%26a%3DCB%2BInsights&a=CB+Insights], dat 's werelds toonaangevende bedrijven in staat stelt slimmere, technologische beslissingen te nemen, heeft Blockdata [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2918251-1&h=1169774163&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918251-1%26h%3D1291752315%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fblockdata.tech%252F%26a%3DBlockdata&a=Blockdata] overgenomen , een in Nederland gevestigd softwarebedrijf dat de wereldwijde blockchain-economie volgt.



Blockdata biedt gedifferentieerde data en voorspellende inzichten over het groeiende, maar steeds complexere blockchain- en gedistribueerde grootboektechnologie-ecosysteem. Hun technologie stelt financiële instellingen, overheden en ondernemingen in staat de meest geloofwaardige "use-cases" van blockchain te identificeren en de beste bedrijven en projecten aan te wijzen om mee samen te werken. Uiteindelijk stelt dit klanten in staat om de onzekerheid, de tijd en de moeite die nodig zijn om van technologische ontdekking tot besluitvorming te gaan, drastisch te verminderen.



Dit is de tweede overname van CB Insights na de overname in juli 2020 van de activa van Dow Jones VentureSource. Beide fusies en overnames bieden de klanten van CB Insights bedrijfseigen gegevens en intelligentie waarmee ze niet alleen de technologie kunnen begrijpen, maar uiteindelijk ook sneller en zelfverzekerder beslissingen over technologie kunnen nemen.



Het gesprek tussen de bedrijven werd op gang gebracht met een onverwachte e-mail en kwam vrijwel in minder dan 3 maanden tot stand. Als gevolg van de overname opent CB Insights ook een kantoor in Amsterdam. Blockdata blijft een op zichzelf staand product met een eigen team en zal zowel op zichzelf beschikbaar zijn alsmede beschikbaar voor klanten van CB Insights.



"We zijn ongelooflijk blij dat het Blockdata-team zich bij ons voegt op dit keerpunt voor de DLT-ruimte. In de afgelopen 8 maanden hebben we de activiteit van klanten rond de blockchain drastisch zien toenemen. Het is verdwenen van iets dat als mogelijk of waarschijnlijk werd beschouwd, naar iets dat nu gebruikt wordt. Terwijl klanten nadenken over hoe ze blockchaintechnologie kunnen gebruiken om groei te stimuleren of bedrijfsactiviteiten te verbeteren, zijn we verheugd hen de informatie te geven die ze nodig hebben om sneller en zelfverzekerder beslissingen te nemen '', aldus Anand Sanwal, CEO en medeoprichter van CB Insights.



"Wij geloven dat gedistribueerde grootboektechnologie de basis legt voor een echt digitale economie, en we willen mensen helpen deze complexe ruimte binnen te gaan en er doorheen te navigeren. We bewonderen CB Insights al heel lang en met deze overname kunnen we ons team hier in Amsterdam laten groeien en kunnen we doorgaan met het ontwikkelen van next-gen tools waarmee mensen de ontwikkeling van deze technologie kunnen volgen", aldus Jonathan Knegtel, medeoprichter van Blockdata.



Over CB Insights



CB Insights bouwt software waarmee 's werelds beste bedrijven met vertrouwen technologiebeslissingen kunnen ontdekken, begrijpen en nemen. Door gegevens, deskundige inzichten en werkmanagementtools te combineren, beheren klanten hun end-to-end technologieproces op CB Insights. Ga voor meer informatie naar www.cbinsights.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2918251-1&h=206319445&u=http%3A%2F%2Fwww.cbinsights.com%2F&a=www.cbinsights.com].



Over Blockdata



Blockdata synthetiseert enorme hoeveelheden, ongestructureerde informatie over het blockchain/DLT-ecosysteem om financiële instellingen, overheden en ondernemingen in staat te stellen met vertrouwen te beslissen over de gebruikssituaties, bedrijven en projecten die ze zouden moeten nastreven. Kijk voor meer informatie op blockdata.tech [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2918251-1&h=3850395894&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2918251-1%26h%3D3239376979%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fblockdata.tech%252F%26a%3Dblockdata.tech&a=blockdata.tech].



CONTACT: Farrah Kim, (212) 292-3148, fkim@cbinsights.com



Web site: http://www.cbinsights.com/