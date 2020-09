Collectius kondigt historisch partnerschap met IFC aan om een platform van 60 miljoen USD te lanceren om niet-renderende leningen in Azië te verm

IFC investeert in Collectius als nieuwe minderheidspartner



SINGAPORE, 16 september 2020 /PRNewswire/- Collectius, de in Singapore gevestigde, toonaangevende, pan-Aziatische pionier op het gebied van kredietbeheer, is een partnerschap aangegaan met IFC, een lid van de Wereldbankgroep, om een regionaal investeringsplatform van 60 miljoen USD te lanceren dat uitsluitend gewijd is aan het overnemen en oplossen van ongedekte schulden in Indonesië, de Filipijnen, Maleisië, Thailand en binnenkort Vietnam. IFC is ook een minderheidsaandeelhouder van Collectius geworden, tegen een waardering van 80 miljoen USD, waarmee het totale kapitaal van het bedrijf in zes jaar tijd gestegen is tot 123 miljoen USD.



Het nieuwe initiatief is het eerste initiatief van IFC in Azië en is gericht op het behoud van economische stabiliteit door regionale banken te helpen hun balansen te versterken door het beheer van hun NPL's uit te besteden, debiteuren te helpen met hun kredietbehoeften en de financiële positie van debiteuren te herstellen. Het samenwerkingsplatform IFC en Collectius NPL zal naar verwachting als model voor andere investeerders fungeren, door middel van integratie en versterking van het concurrentievermogen.



Gustav A. Eriksson, oprichter en CEO, Collectius verklaarde: "Dit is een gedenkwaardige mijlpaal voor ons als bedrijf en we zijn buitengewoon trots op de samenwerking met IFC. Het partnerschap versterkt onze invloed op de markt en door de kapitaalverhoging kunnen we banken en financieringsmaatschappijen die hun NPL-portefeuilles willen verkopen verder ondersteunen. Het belangrijkste is dat het nieuwe platform ons niet alleen in staat stelt om mensen die met schulden worstelen te helpen, maar ook om de industrie naar hogere normen op het gebied van ethiek en regelgeving te bewegen."



Met een gezamenlijke visie op het opbouwen en behouden van economische stabiliteit in de regio, zal IFC's toewijding als minderheidsaandeelhouder in Collectius ertoe leiden dat de twee de industrie onderzoeken met het oog op het ontwerpen van best practices rond kredietbewaking en -afwikkeling om de regelgeving in Azië gunstig te beïnvloeden.



Collectius is voor het grootste deel in handen van de twee oprichters Gustav A. Eriksson en Ivar Bjorklund. Het overige deel is in handen van Stena AB en Formica Capital.



