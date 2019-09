Interactcrm werkt samen met Jaamo om de alles-in-één oplossing voor de kinderopvangmarkt te versterken

Combinatie van expertise ondersteunt de behoeftes van de klanten van Jaamo en breidt het marktbereik van Interactcrm uit



AMSTERDAM, Sept. 16, 2019 /PRNewswire/ -- Interactcrm [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579566-1&h=4181847940&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2579566-2%26h%3D759291367%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finteractcrm.com%252F%26a%3DInteractcrm&a=Interactcrm], een TetraVX [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579566-1&h=4099170354&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2579566-2%26h%3D2660770616%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tetravx.com%252F%26a%3DTetraVX&a=TetraVX] merk en omnichannel contact center-oplossingen bedrijf, kondigde vandaag zijn samenwerking met Jaamo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579566-1&h=1056417526&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2579566-2%26h%3D1817053661%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjaamo.nl%252F%26a%3DJaamo&a=Jaamo] aan, een online software die het voor kinderopvang mogelijk maakt om het gehele bedrijf vanuit één systeem te beheren.



Jaamo zal, door zijn optreden als referral partner toegang hebben tot de demo tenant van Interactcrm, waardoor zij van de iCX [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579566-1&h=535566986&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2579566-2%26h%3D1991635240%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finteractcrm.com%252Fsolutions%252F%26a%3DiCX&a=iCX] en nVX [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579566-1&h=3237690611&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2579566-2%26h%3D3345018361%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tetravx.com%252Fproducts%252Fnvx%252F%26a%3DnVX%C2%A0&a=nVX%C2%A0] oplossingen van Interactcrm, een TetraVX product, gebruik kunnen maken. De geünificeerde communicaties nVX oplossing biedt de wendbaarheid en mobiliteit om zaken te doen, waar en wanneer dan ook. Gepaard met de oplossing van iCX, een geünificeerd omnichannel interactiebeheer platform, zullen de klanten van Jaamo toegang krijgen tot real-time geünificeerde routing, distributie en personalisatie van contacten voor inkomende en uitgaande communicaties.



"Met deze samenwerking kunnen Jaamo-werknemers zich nu concentreren op het verzorgen van kinderen met de geruststelling dat er geen communicatie met de ouders zal mislopen, wat hen geruststelt en dus bij alle partijen de tevredenheid verhoogt," zegt Rusmir Sehomerovic, mede-oprichter van Jaamo.



De functies van Interactcrm omvatten ook het volgen van financiële- en businessvoering zoals facturatie, inschrijving, contactinformatie tussen ouders en werknemers, en rapporteer- en beheerinzicht.



"Wij hebben de hoogstaande expertise van communicatieoplossingen en Jaamo begrijpt het belang van naadloze communicatieprocessen in een organisatie," zegt Roberto Cicoria, Directeur van Verkopen bij Interactcrm. "Wij zijn bijzonder blij om op de kinderopvangmarkt uit te kunnen breiden, wat een sector dat vol kansen en beloften is."



Over Interactcrm



Interactcrm is een omnichannel contactcenterplatform dat organisaties helpt efficiënt de interacties met klanten op meerdere kanalen te beheren om uiteindelijk de klantervaring te verbeteren. Met de diepgaande integratie van sector-leidende geünificeerde communicatieleveranciers, kan Interactcrm de prestaties van uw bestaande inkomende en uitgaande voice-systemen verbeteren, terwijl het ook de digitale kanalen toevoegt die klanten dagelijks gebruiken. Ontdek meer over Interectcrm en zie ook: interactcrm.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2579566-1&h=2605962892&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2579566-2%26h%3D3735305089%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finteractcrm.com%252F%26a%3Dinteractcrm.com&a=interactcrm.com].



Over Jaamo



Jaamo is een online-software voor kinderopvangcentra. Het is een alles-in-één oplossing, waarmee klanten hun alledaagse businessoperaties vanuit een enkel platform kunnen verrichten. Met geïntegreerde apps voor ouders, die gebruik maken van kinderopvangdiensten, is een complexe uitwisseling aan informatie mogelijk gemaakt, van plannen en factureren tot het delen van foto's. Met veiligheid, efficiëntie en business inzichten als eerste prioriteit levert Jaamo een aangename en zorgeloze werkomgeving voor zijn klanten.



