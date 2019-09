Saluda Medical kondigt Europese commerciële lancering van Evoke® aan, het eerste en enige ECAP-Controlled, Closed-Loop SCS-systeem voor de verlic

's Werelds eerste commerciële implantaten van het Evoke-systeem zijn in Nederland voltooid



­­­­ARTARMON, Australië, 16 september 2019 /PRNewswire/ -- Saluda Medical Pty Limited ("Saluda Medical") kondigde vandaag de toekenning van de CE-markering aan en de Europese commerciële lancering van het Evoke® ECAP-Controlled, Closed-Loop Spinal Cord Stimulation (SCS)-systeem voor de behandeling van chronische pijn. 's Werelds eerste commerciële implantaten zijn in Nederland voltooid.



Evoke is het eerste gesloten SCS-systeem dat de reactie van het ruggenmerg op stimulatie meet (door middel van ECAP's, of opgeroepen samengestelde actiepotentialen) en past zich aan elke puls aan om activering binnen het therapeutische venster van de patiënt te optimaliseren.



Dr. Harold Nijhuis, anesthesioloog en consultant pijnmanagement aan het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, is de eerste commerciële gebruiker van Evoke wereldwijd. Dr. Nijhuis zei, "We hebben lang uitgekeken naar de lancering van het Evoke-systeem en we zijn verheugd dat we de eerste commerciële gebruikers van deze belangrijke nieuwe technologie kunnen zijn. Ons team zet zich in om patiënten de meest impactvolle innovaties te bieden om hun chronische pijn te beheersen en we zien reeds de eerste positieve resultaten met het Evoke-systeem. Voor het eerst kunnen we direct de neurofysiologische respons van elke individuele patiënt op SCS meten en deze objectieve gegevens gebruiken als leidraad voor de manier waarop we het systeem programmeren zodat we individuele pijnklachten het beste kunnen behandelen. Dit is een verstorende vooruitgang op het gebied van neuromodulatie waar een groot aantal patiënten met refractaire pijnaandoeningen van zullen profiteren."



Dr. Nijhuis was vorige week tijdens de European Pain Federation, EFIC 2019, uitgenodigd om twee posters te presenteren die het klinische voordeel benadrukten om de respons van het ruggenmerg op stimulatie te kunnen meten. Nijhuis legde uit, "Zonder het vermogen om dit respons te meten, kunnen we de variabiliteit van de ruggenmergactivatie niet overwinnen. Met Evoke SCS kunnen we het individuele therapeutische venster van elke patiënt instellen en het apparaat wordt vervolgens bij elke puls aangepast, miljoenen keren per dag, zodat aan de behoefte van de patiënt voldaan wordt."



John Parker, CEO van Saluda Medical, merkte op, "Dit is natuurlijk een belangrijk moment in de ontwikkeling van onze organisatie, maar het is ook een belangrijke mijlpaal voor neuromodulatie als een geheel. Evoke is het eerste en enige ECAP-controlled, closed-loop SCS-systeem dat, na ontwikkelingsactiviteiten van bijna een decennium, nu voor artsen commercieel verkrijgbaar is om hen te helpen om patiënten met chronische pijn te behandelen. Onze inspanningen zijn nu gericht op het waarborgen dat de uitstekende patiëntresultaten die we hebben waargenomen in onze eerdere (pre-market) klinische studies, na de goedkeuring in Europa gerepliceerd worden, en we passen ons bedrijf aan om te voldoen aan de groeiende vraag naar het Evoke-systeem."



Over Saluda Medical Saluda Medical is een wereldwijd bedrijf voor medische hulpmiddelen dat gericht is op patiëntresultaten, wetenschap en techniek om de neuromodulatie-industrie te transformeren door middel van closed-loop-technologieën gebaseerd op het opgeroepen samengestelde actiepotentieel (ECAP - evoked compound action potential). Saluda's eerste apparaat, Evoke®, is het eerste closed-loop ruggenmergstimulatie (SCS)-systeem. Evoke meet de reactie van het ruggenmerg op stimulatie (ECAP), past zich op elke puls aan om activering binnen het therapeutische venster van de patiënt te optimaliseren, en handhaaft langdurige resultaten door middel van ECAP-beheer zoals aangetoond in het Avalon-onderzoek. In de EU beschikt Evoke over het CE-markering en is het commercieel verkrijgbaar. In de V.S. wordt Evoke momenteel onderzocht door middel van het eerste dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde Amerikaanse cruciale onderzoek naar SCS. Saluda streeft ernaar om de Australische TGA-goedkeuring en de Amerikaanse FDA-goedkeuring voor Evoke te verkrijgen; Evoke is in deze markten nog niet beschikbaar voor verkoop.



Saluda Medical is een particulier bedrijf, gevestigd in Artarmon, New South Wales, Australië en heeft kantoren in Bloomington, MN, USA en Harrogate, VK. Ga voor meer informatie naar www.saludamedical.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2581045-1&h=3708305316&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2581045-1%26h%3D2899798651%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2484564-1%2526h%253D3584675212%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.saludamedical.com%25252F%2526a%253Dwww.saludamedical.com%26a%3Dwww.saludamedical.com&a=www.saludamedical.com] en maak contact met ons via LinkedIn op www.linkedin.com/company/saluda-medical/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2581045-1&h=2921816441&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2581045-1%26h%3D2667473%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2484564-1%2526h%253D348570064%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fcompany%25252Fsaluda-medical%25252F%2526a%253Dwww.linkedin.com%25252Fcompany%25252Fsaluda-medical%25252F%26a%3Dwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fsaluda-medical%252F&a=www.linkedin.com%2Fcompany%2Fsaluda-medical%2F].



