De mondiale markt voor voedingssupplementen verwelkomt rijzende ster GLYMATE

BREA, Californië, 16 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Glymate(TM) is een recent opgericht nutraceutisch bedrijf in zuidelijk Californië. De formele bekendmaking van haar gepatenteerde bloedsuikerspiegel supplement in juni 2019 in de Verenigde Staten, markeerde de officiële mondiale marketing van het product, dat beschikbaar is voor consumenten over de hele wereld.



Glymate(TM) is een voedingssupplement voor intense cellulaire regeneratie met voordelen voor het menselijk lichaam op meerdere niveaus. Het gepatenteerde sleutel-ingrediënt onderscheidt het van andere producten. Onze cellulaire regeneratie-technologie bevordert een gezonde insulinegevoeligheid en -productie, wat helpt om glucose uit voedsel af te breken en om te zetten in energie(**). Consequente consumptie van Glymate(TM) geeft het lichaam energie en bevordert gewichtsverlies(**). Het is momenteel verkrijgbaar via de website van het bedrijf en via Amazon, en daarnaast werken we samen met distributeurs voor een grotere markttoegang wereldwijd.



Vandaag de dag lijden meer dan 400 miljoen mensen op aarde aan diabetes en het aantal personen met een hoge bloedsuikerspiegel tot aan het prediabetesstadium is nog veel groter. "Snelle actie is noodzakelijk om deze ernstige ziekte te behandelen en te voorkomen", aldus een verklaring van het Amerikaanse centrum voor ziektebestrijding CDC. Glymate heeft jaren van onderzoek en talloze proeven specifiek gewijd aan de dringende behoefte van mensen dit ernstige probleem aan te pakken en te voorkomen. Glymate(TM), dat wordt geproduceerd door Robinson in Californië, gebruikt uitsluitend natuurlijke producten, is zuivel-, soja-, gluten-, tarwe- en suikervrij en bevat geen conserveringsmiddelen. De uniek samengestelde soft gel met haar eigen gepatenteerde regeneratieve technologie is speciaal ontworpen voor het verbeteren en in balans brengen van de bloedsuiker-, cholesterol- en triglycerinewaarden door de bevordering van een gezond lipidenmetabolisme(**). Het is zorgvuldig gemengd voor een betere oplosbaarheid en absorptievermogen van de actieve ingrediënten. Glymate(TM)'s sleutel-ingrediënt beïnvloedt het lichaam op moleculair niveau en heeft verschillende functies binnen de cellen(**).



Over Glymate(TM) Corp.



De Glymate(TM) Corp. is een particuliere onderneming en een mondiale leider op het gebied van gezondheid en welzijn, wat wordt ondersteund door een bewezen staat van dienst van haar gepatenteerde sleutel-ingrediënt. Als marketeer en online-verkoper van voedingssupplementen, zijn wij toegewijd aan de ondersteuning van het welzijn van consumenten door middel van hoogwaardige producten op wetenschappelijke gronden.



** Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Deze producten zijn niet bedoeld om enige ziekten te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.









