IDC stelt dat GEP de leider is op het gebied van software voor leveranciersrelatiemanagement en roept "Smart by GEP®" uit tot het "ultieme SRM-sy

- GEP in topkwadrant in nieuw onderzoeksrapport van IDC -- IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Supplier Relationship Management Applications 2018 Report -- na tophuldiging in recente onderzoeksrapporten over mondiale inkoop en procure-to-pay (P2P) software



- IDC-rapport verzekert dat "SMART by GEP® in zijn geheel het ultieme systeem voor leveranciersrelatiemanagement ("SRM") is omdat het geen scheiding maakt tussen leveranciers- en prestatie-informatie en de activiteiten, de contractuele situatie en de commerciële band van de leverancier"



- SMART by GEP is het toonaangevende, oorspronkelijk op de cloud gebaseerde, uniforme source-to-pay platform met een robuuste functionaliteit wat betreft leveranciersrelatiemanagement als een oorspronkelijk onderdeel van zijn centrale capaciteiten



CLARK, New Jersey, 16 juli 2018 /PRNewswire/ -- GEP, een toonaangevende leverancier van inkoopsoftware en inkoopdiensten voor Fortune 500- en Global 2000-ondernemingen in de hele wereld, heeft vandaag aangekondigd dat GEP door IDC is uitgeroepen tot een leider in zijn recentste rapport, IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Supplier Relationship Management Applications 2018 Vendor Assessment.



IDC kwam tot de bevinding dat "SMART by GEP(®) in zijn geheel het ultieme systeem voor leveranciersrelatiemanagement [https://www.smartbygep.com/procurement-software/supplier-management/supplier-relationship-management] is omdat het geen scheiding maakt tussen leveranciers- en prestatie-informatie en de activiteiten, de contractuele situatie en de commerciële band van de leverancier."



Voorts verwees IDC naar wat de klanten van GEP zeiden: "Het product doet precies wat het moet doen en zorgt voor een volledige gebruikerservaring."



Naast zijn toonaangevende functionaliteit op het gebied van leveranciersrelatiemanagement, biedt SMART by GEP complete source-to-pay functionaliteit in een gebruiksvriendelijk, oorspronkelijk in de cloud gebaseerd platform, met inbegrip van capaciteit voor uitgavenanalyses, inkoop, contractbeheer, procure-to-pay, het beheer van besparingsprojecten en het opvolgen van besparingen, facturatie en andere verwante capaciteiten.



In zijn rapport merkte IDC op dat: "In SMART by GEP bestaan de leveranciers als een profiel, als een set documenten en als een deelnemer in de verschillende processen en evenementen. Het is mogelijk de prestaties van de leverancier te bepalen, te evalueren en te rapporteren op basis van de rechtstreekse gegevensanalyse van de procure-to-pay activiteit. De dashboards voor leverancierscontrole verstrekken real time-informatie over de naleving van de contractvoorwaarden door de leverancier en door middel van kwalitatieve scorekaarten en actieplannen kunnen de leverancierbeheerders de relaties met leveranciers beperken en verbeteren.



"De leverancier zelf en/of de leverancierbeheerder kunnen de profielen en datasets van de leveranciers onderhouden," vervolgde het rapport. "De instellingen bepalen de mate van zelfbeheer van elke leverancier. SMART by GEP heeft certificerings- en documentbeheerfuncties evenals een standaard leveranciersprofiel, contact-, financiële, risico- en diversiteitsgegevens."



Het rapport stelde: "De leveranciers in de leveranciersdatabase zijn tevens de leveranciers die worden geassocieerd met inkoopevenementen, contracten en catalogi/orders, wat zorgt voor de complete zichtbaarheid van alle activiteiten, het vermijden van leveranciersduplicatie en de positionering van SMART by GEP als de enige bron van juiste masterdata betreffende leveranciers in het hele bedrijf.



"SMART by GEP heft de belangrijkste barrières op voor het welslagen van inkoopactiviteiten en besparingen, met name de gebrekkige koppeling tussen de strategische inkoopactiviteiten en de dagdagelijkse aankoopactiviteiten," concludeerde de IDC-analyse. "SMART by GEP automatiseert het source-to-pay proces, creëert automatisch contracten op basis van de leveranciersvoorstellen en -catalogi of orders ten uitvoerlegging van contracten. Het hele platform is zodanig opgebouwd dat het voor volledige, integrale zichtbaarheid zorgt door middel van intuïtieve dashboards en krachtige analytische rapporten. Voorts kan het worden geïntegreerd met de belangrijkste oude systemen."



SMART by GEP is eenvoudig in te stellen, in te zetten en te gebruiken en vereist geen uitgebreide training. SMART by GEP is platform-agnostisch (het werkt op SAP, Oracle of om het even welk ander belangrijk ERP- of F&A-systeem). En met zijn fantastische ondersteuning en dienstverlening is GEP een leider op het gebied van klanttevredenheid.



Het oorspronkelijk op de cloud gebaseerde SMART by GEP dat speciaal is gebouwd op een enkele code om uitstekende prestaties in de cloud te waarborgen, is ook geschikt voor touch- en mobiele technologieën. Dat betekent dat gebruikers overal, altijd en op om het even welk apparaat kunnen werken.



SMART by GEP maakt gebruik van de cloud-economie om een oplossing te bieden die met gemak de zwaarste verwerkingsvereisten van de Fortune 500- en Global 2000-klanten van GEP aankan en tegelijkertijd een einde maakt aan hoge infrastructuur- en ondersteuningskosten.



Over GEP



GEP helpt bedrijven overal ter wereld om efficiënter en effectiever te werken, een concurrentievoordeel te behalen, een hoger rendement te hebben en de waarde voor de onderneming en de aandeelhouders te maximaliseren.



Met nieuwe ideeën, innovatieve producten, een ongeëvenaarde domein- en themadeskundigheid en intelligente en gepassioneerde mensen creëert en biedt GEP uniforme zakelijke transformatieoplossingen van een ongekende omvang, kracht en doeltreffendheid.



Uitgeroepen tot leider in het Gartner Magic Quadrant en Best Provider tijdens de World Procurement Awards en de EPIC Procurement Excellence Awards, is GEP herhaaldelijk gehuldigd als een vernieuwer en een leider op het gebied van source-to-pay inkoopsoftware door Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream en Ardent Partners.



Voorts is GEP erkend als leider op het gebied van beheerde inkoopdiensten (uitbesteding van inkoop) door Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS en IAOP. Bovendien kent ALM Intelligence, de voornaamste onderzoekfirma in de managementconsultancysector, een leiderschapspositie toe aan GEP op het gebied van consultancy betreffende inkoopstrategie en de toeleveringsketen.



Met zijn 14 kantoren en operationele centra in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika helpt het in Clark, New Jersey gevestigde GEP ondernemingen in de hele wereld om hun strategische, operationele en financiële doelstellingen te verwezenlijken. Voor meer informatie over ons volledige aanbod van strategische en beheerde diensten kunt u terecht op www.gep.com [http://www.gep.com/]. Voor meer informatie over SMART by GEP, ons oorspronkelijk op de cloud gebaseerde, uniforme source-to-pay platform kunt u terecht op www.smartbygep.com [http://www.smartbygep.com/].



