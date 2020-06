ZTE benoemt Ni Fei tot haar President of Mobile Devices voor versterking van de resource-integratie voor 5G-mogelijkheden

SHENZHEN, China, 16 juni 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het Mobiele Internet, heeft vandaag Ni Fei benoemt tot haar President of Mobile Devices. Dhr. Ni zal de volledige leiding nemen over ZTE's activiteiten op het vlak van mobiele apparaten en blijft tegelijkertijd actief als President van Nubia Technology Co., Ltd.



Ni Fei kwam bij ZTE in 2001 en is sinds 2004 betrokken geweest bij ZTE's operatie van terminalapparaten. In 2012 nam hij deel aan de oprichting van Nubia en werd Algemeen Manager van Nubia Smartphones. In mei 2019 trad hij op als President van Nubia.



Met een rijke ervaring in terminalapparaten, in zowel binnenlandse open markten als markten overzee, is Dhr. Ni toegewijd geweest aan technologische innovaties. Hij heeft de leiding genomen bij de creatie van China's eerste volledige Netcom mobiele telefoon (Nubia Z5). Bovendien gaf hij leiding aan het ontwerp van de eerste frameloze smartphone in de branche (Nubia Z9), en het eerste frameloze fullscreen-product in de branche (Z17S). In 2018 begaf hij zich met de lancering van Redmagic op de nichemarkt voor gamingtelefoons.



Met terminalapparaten als belangrijk onderdeel van haar eind-tot-eindvermogens, blijft ZTE haar technologische voorsprong consolideren en haar investeringen in 5G, IoT, chipsets en andere relevante gebieden verder versterken.



ZTE heeft zich gericht op de ontwikkeling van een gediversifieerd portfolio aan 5G-terminalapparaten, om te voldoen aan de uiteenlopende vereisten van beheerders, zakelijke gebruikers en consumenten in meerdere dienstverleningsscenarioʹs. Door middel van een compleet portfolio aan 5G-terminalapparaten, is ZTE toegewijd aan het bekrachtigen van een breed scala aan sectoren en toont het haar toonaangevende vermogens op het vlak van 5G-eindoplossingen.



ZTE is georiënteerd op de consumentenmarkt en zal daarom de kwaliteitsstrategie naleven en de marktvereisten onderzoeken die nieuwe technologieën en ervaringen met zich meebrengen, om zo een doorbraak te zoeken met de focus op de open binnenlandse markt voor mobiele telefoons.



Op het gebied van de industrie en overheids- en zakelijke markten, is ZTEʹs cloudplatform de fundering. Met de concentratie op de technologiegedreven vlakken, zoals CPE, op voertuigen bevestigde apparaten en modules, creëert ZTE geïntegreerde oplossingen voor het Industriële IoT (I-IoT), Consumenten IoT (C-IoT), en Voertuigen IoT (V-IoT).



Vooruitgang boekend, zal het team onder de leiding van Ni Fei de middellange en lange termijnmogelijkheden van 5G en IoT benutten, om de veranderingen en uitdagingen in de mondiale markten voor terminalapparaten het hoofd te bieden.



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, beheerders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Het bedrijf is eraan toegewijd klanten te voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.



