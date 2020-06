Whitepaper door Huawei en internationale IT-onderzoeks- en adviesfirma: bankwezen staat op op het pad van herstel naar het nieuwe normaal

SHENZHEN, China, 16 juni 2020 /PRNewswire/ -- Onlangs hebben Huawei en International Data Corporation (IDC) samen tijdens de Huawei Global Financial Services Industry Summit 2020 een prerelease uitgebracht van hun whitepaper over de hervorming van het bankwezen voor de herstelperiode in 2020. De whitepaper staat gepland voor wereldwijde uitgave in augustus. IDC gelooft dat er vijf belangrijke fasen van herstel zullen zijn en dat in elk van deze fasen kansen zullen bestaan om nieuwe groei te optimaliseren. Het bankwezen staat er in zijn algeheelheid sterk genoeg voor om overeind te blijven tijdens de spanningen van 2020. Maar de banken zou deze tijd beter moeten gebruiken om hun algemene capaciteiten te versterken en prioriteiten wat betreft digitale transformatie opnieuw onder het licht te houden.



Bankwezen gaat gebruikmaken van technologie om herstel te versnellen



In het jaar 2020 zijn ongekende schokken aan het systeem getriggerd door de COVID-19-pandemie. Maar net als bij andere crisissen komen uitdagingen en kansen hand in hand. De whitepaper analyseert de reacties van banken op de beproevingen van het huidige zakelijke klimaat en ontleedt de beste reacties uit de hele wereld wat betreft tactiek en strategie om een degelijk herstelkader tot stand te kunnen brengen dat banken en andere financiële instellingen kunnen overnemen om beter te kunnen voldoen aan de behoeften van hun klanten en deze beter te kunnen bijstaan tijdens de aanstaande herstelfase.



IDC is van mening dat het bankwezen er sterk genoeg voorstaat om de uitdagingen van 2020 te overleven. Door gebruik te maken van deze tijd om meer capaciteiten en infrastructuur op te bouwen op digitaal en datagebied, zullen banken in staat zijn relevantere diensten en producten te creëren die niet alleen digitaal worden beheerd en aangeboden, maar die zijn ontstaan vanuit digitale roots.



Begrip van de vijf sleutelfasen van herstel om nieuwe groei te optimaliseren



De whitepaper van IDC en Huawei brengt deze vijf sleutelfasen van herstel in kaart op basis van de observaties van IDC en dekt de fasen van de COVID-19-crisis, de economische vertraging, recessie, terugkeer naar groei en vrijwel normaal. Voor elk van de fasen zal IDC de impact en kenmerken uiteenzetten alsook de richting die IDC aanbeveelt met strategieën die banken zouden moeten implementeren om de mogelijk realiseerbare voordelen te maximaliseren.



Banken die reageren op de COVID-19-crisis en de economische vertraging, hebben al verschillende strategieën geïmplementeerd. Daarbij wordt gefocust op de efficiëntie en functionaliteit van mobiele apps, gedragsanalyse om de nieuwe activiteit en het nieuwe gedrag van klanten vast te leggen in deze ongekende tijden om zo nieuwe modellen te kunnen bouwen en vestigingen te kunnen transformeren. Dit wordt gedaan om klanten beter van dienst te kunnen zijn in afwezigheid van fysieke locaties op vlakken zoals lenen en om de transformatie naar volledig online bankproducten te versnellen.



Nieuwe capaciteiten en prioriteiten zijn nu al zeer zichtbaar in de sector



De nieuwe capaciteiten die banken zichzelf hebben aangemeten, zijn in de context van unieke kenmerken van de achteruitgang van 2020, maar zijn ook mogelijk gemaakt door de nieuwe technologische en digitale mogelijkheden van onze tijd.



Zo is bijvoorbeeld in de vroege stadia van herstel een goede evaluatie van de impact van de crisis cruciaal. Het is noodzakelijk dat de bank de capaciteit heeft werkelijke kapitalisatie, liquiditeit en kredietwaardigheid in verschillende mogelijke scenario's te begrijpen. Stresstestactiviteiten zullen flink moeten worden opgeschroefd om scenario's te simuleren op basis van gegevens uit recente crisissen. Banken zullen uiteindelijk werken aan een transparantie van liquiditeit in realtime. Zo zijn intra-day dashboards nu bijvoorbeeld van grote waarde om dergelijke informatie te verstrekken. Ze bieden banken de mogelijkheid om snel en daadkrachtig te herstellen: transacties annuleren, uitstaande contracten verminderen of vroeger afhandelen.



Daarna moeten banken hun noodplannen bijwerken, en dan met name wat betreft klantbetrokkenheid. Ze moeten het vermogen hebben over te schakelen naar nieuwe werkmodi en nieuwe manieren van klantbetrokkenheid door middel van digitale technologieën zoals mobiele apps, cobrowsing voor adviesdiensten en zelfs chatbotservices.



Door al deze capaciteiten samen te brengen terwijl banken strijden om marktaandeel, moeten ze het vermogen hebben zichzelf te onderscheiden door middel van datagestuurde klantbetrokkenheid of om flexibiliteit in te zetten voor nieuwe producten en services waarmee ze beter kunnen reageren op de nieuwe dynamiek post-COVID-19.



Essentiële leesstof voor bankdirecteuren die hun route voor 2020 en daarna plannen



De whitepaper gaat dieper in op deze kwesties en verkent de toekomstige fasen van herstel. Ze brengt de onbekende factoren in kaart waar de sector mee te maken heeft vanaf de fase van economische vertraging tot aan de laatste fasen van vrijwel normaal. De nieuwe begeleidende kaders maken gebruik van onze Resiliency Index die banksectoren op regionaal niveau scoort op basis van hun vermogen om om te gaan met en te herstellen van de effecten van de pandemie. Hierbij worden categorieën gebruikt zoals 'kanalen', 'data en analytics' en 'workflow-processing' om best practices uit de hele wereld alsook zakelijke impact te kwantificeren. De whitepaper zal essentiële leesstof blijken voor executives bij banken wereldwijd in hun poging kennis te vergaren over wat kan worden gedaan en wat de grootste impact zal hebben wanneer ze hun weg naar onontgonnen terrein uitstippelen.



Huawei heeft tot dusver meer dan 1600 financiële klanten wereldwijd gediend, waaronder 45 van de top-100 banken uit de hele wereld. Huawei heeft tevens een alomvattend, strategisch partnerverband tot stand gebracht met meer dan 20 grote banken, verzekeringsfirma's en effectenfirma's wereldwijd. Huawei is een vertrouwde, strategische partner geworden voor de digitale transformatie van klanten.



