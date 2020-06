Mindtree Benoemt Vinit Teredesai tot Chief Financial Officer

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 16 juni 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree, een vooraanstaand bedrijf op het gebied van digitale transformatie en technologische diensten, maakte vandaag bekend dat het Vinit Teredesai heeft aangesteld als de Chief Financial Officer (CFO) van het bedrijf, met ingang van maandag 15 juni 2020. Vinit zal verantwoordelijk zijn voor het financieel leiderschap van Mindtree tijdens de wereldwijde groei van het bedrijf. Zijn standplaats wordt Bangalore, India.



https://mma.prnewswire.com/media/1190731/Mindtree_Appoints_Vinit_Teredesai_CFO.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190731/Mindtree_Appoints_Vinit_Teredesai_CFO.jpg]



"Wij zijn verheugd Vinit te mogen verwelkomen als lid van de Mindtreefamilie," aldus Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer en Managing Director, Mindtree. "Vinit's financiële scherpzinnigheid en brede ervaring in deze bedrijfstak zullen een geweldige aanwinst zijn voor het team, terwijl er wordt gewerkt aan het op gang houden van de activiteiten en het creëren van extra waarde voor onze stakeholders," voegde hij hieraan toe.



Vinit heeft ruim 25 jaar ervaring in finance, accounting, auditing, belastingen, fund raising, risk management, fusies en overnames, en bedrijfsherstructureringen. Voorheen was hij CFO en CIO van KPIT Technologies Ltd.



Sprekend over zijn aanstelling zei Vinit: "Ik ben verheugd te mogen gaan werken bij Mindtree en de L&T group. Terwijl wij ongekende tijden doormaken, wordt de rol van Finance meer strategisch. Ik zie ernaar uit te gaan werken met Mindtree Minds om bij te dragen aan het succes van het Bedrijf op de weg die nog voor ons ligt."



Vinit is een Register Accountant, Externe Accountant en V.S.-Gecertificeerd Beroepsaccountant. Hij heeft tevens een General Management Programma doorlopen bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Sloan School of Business dat vooral was gericht op strategie, innovatie en technologie.



Daarnaast zal Senthil Kumar zijn taken hervatten als de Finance Controller, Mindtree, met ingang van 15 juni 2020.



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde leverancier van technologisch advies en diensten, dat bedrijven leert schaal en wendbaarheid te combineren om aan concurrentievermogen te winnen. 'Born digital,' in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande kennis van het domein toe op 300+ klanten om silo's af te breken, digitale complexiteit te vereenvoudigen, en nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij zorgen ervoor dat de IT met het bedrijf meegroeit, gebruikmakend van de allernieuwste technologieën en efficiënties van Continuous Delivery om zo bedrijfsinnovatie op grotere snelheid te brengen. Met activiteiten in meer dan 15 landen over de hele wereld wordt het bedrijf consequent beschouwd als één van de beste plekken om te werken en beschikt het over ruim 22.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde 'Mindtree Minds'.



Leer meer over ons werk op www.mindtree.com [https://www.mindtree.com/] of volg ons @Mindtree_Ltd.



Alle product- en bedrijfsnamen in dit bericht kunnen handelsmerken zijn van hun geregisteerde eigenaars.



Contactpersonen voor meer informatie:



INDIA Tanuja Singh Mindtree +91-9741000266 Tanuja.Singh@mindtree.com [mailto:Tanuja.Singh@mindtree.com]



VERENIGDE STATEN Erik Arvidson Matter Communications +1-978-518-4542 earvidson@matternow.com [mailto:earvidson@matternow.com]



EUROPA Edward Stevenson Hotwire +44-(0)-783-459-7877 Edward.Stevenson@hotwireglobal.com [mailto:Edward.Stevenson@hotwireglobal.com]



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1190731/Mindtree_Appoints_Vinit_Teredesai_CFO.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190731/Mindtree_Appoints_Vinit_Teredesai_CFO.jpg] Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg]



https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg]