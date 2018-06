Icelandair vliegt met Ijslandse vlag

REYKJAVIK, IJsland, June 16, 2018 /PRNewswire/ --



Legendarische supportersclub 'Tólfan' aan boord van maiden flight





- Icelandair viert 100 jaar IJslandse onafhankelijkheid met de onthulling van een

Boeing 757-300 in de kleuren van IJsland

- Icelandair vervoert voetbalfans - waaronder leden van de legendarische supportersclub

Tólfan - naar het WK in Rusland

- Het bijzondere vlaggenvliegtuig draagt de naam 'thingvellir' naar het gelijknamige

nationale park en is de nieuwe telg in Icelandair's special livery vloot naast de

'Hekla Aurora' en 'Vatnajökull'





Icelandair bekent kleur ter ere van de viering van 100 jaar onafhankelijkheid in IJsland. De luchtvaartmaatschappij is trots op haar IJslandse roots en heeft een van de Boeing 757-300's getransformeerd in een vliegend kunstwerk met de IJslandse vlag.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/706818/Icelandair_100_Years.jpg )



De officiële doop van het bijzondere toestel valt samen met een ander speciaal moment in de geschiedenis van IJsland: het vertrek van de eerste IJslandse voetbalfans richting het wereldkampioenschap in Rusland waar deze zomer voetbalgeschiedenis wordt geschreven. IJsland is het kleinste land ooit dat zich heeft gekwalificeerd voor het WK en Icelandair voert deze zomer speciale supportersvluchten van IJsland naar Rusland uit. Leden van de legendarische supportersclub Tólfan leidden de voetbalfans met de wereldberoemde 'Húh' Vikingkreet aan boord van het vlaggentoestel.



Björgólfur Jóhansson, President en CEO van Icelandair geeft aan: "We wilden iets speciaals doen rondom deze bijzondere gebeurtenissen in de IJslandse geschiedenis en wij hopen dat zowel IJslanders als internationale passagiers genieten van de reiservaring aan boord van dit unieke toestel. De IJslandse cultuur en service aan boord zorgen er bij Icelandair voor dat je reis al voor je uitstapt echt begint."



Alle toestellen van Icelandair zijn vernoemd naar IJslandse vulkanen of ander natuurschoon. Het toestel met de IJslandse vlag draagt de naam 'thingvellir' en is vernoemd naar het gelijknamige nationale park. Het is het derde toestel met een bijzondere beschildering of special livery in de vloot van Icelandair. De eerste twee zijn de 'Hekla Aurora' en 'Vatnajökull' die respectievelijk in 2015 en 2017 werden geïntroduceerd, geïnspireerd op het Noorderlicht en de een na grootste gletsjer van Europa.



Het vlaggentoestel beschikt ook aan boord over bijzondere voetbaldetails, zo is op de vloer een grasmat afgebeeld en zijn de koffiebekers en hoofdsteunhoesjes aan boord voorzien van de kleuren van de IJslandse vlag.



Als officiële sponsor van de nationale voetbalteams lanceerde Icelandair eerder deze zomer de populaire Team Icelandair Stopover, een selectie van 90-minuten durende stopover programma's rondom het WK. De Team Iceland Stopovers zijn mede samengesteld door het nationale voetbalteam van IJsland en gratis voor alle trans-Atlantische passagiers van Icelandair.



Kijk voor meer informatie over de Team Icelandair Stopover en het nieuwe vlaggenschip op http://www.Icelandair.com/Team-Iceland-Stopover of http://www.Icelandair.com/nl-nl



#TeamIceland #MyStopover @Icelandair



Over Icelandair Icelandair biedt rechtstreekse vluchten aan van en naar IJsland en vliegt vanuit hub Keflavik International Airport naar 23 bestemmingen in Noord-Amerika en 24 bestemmingen in Europa, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Passagiers van Icelandair kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een stopover te maken in IJsland. Kijk voor meer informatie op http://www.icelandair.com/nl-nl of volg Icelandair op Facebook [https://www.facebook.com/Icelandair ], Twitter [https://twitter.com/Icelandair ] en Instagram [https://www.instagram.com/Icelandair ] .



CONTACT: NOOT VOOR DE REDACTIE. Neem voor meer informatie contact op met: Golin voor Icelandair, Simone van Putten en Stephanie de Ridder T: +31 (0)70 312 10 70, E: SvanPutten@golin.com en SdeRidder@golin.com