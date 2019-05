KPS Capital Partners zal Howden kopen van Colfax Corporation

Mondiale leider op het gebied van missiekritische lucht- en gasbehandelingsapparaten wordt onafhankelijk bedrijf



NEW YORK, 16 mei 2019 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners ("KPS") heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft ondertekend om Howden (het "Bedrijf") te kopen van Colfax Corporation voor een ondernemingswaarde van $1,80 miljard, inclusief $1,66 miljard in contanten en $0,14 miljard in aangegane verplichtingen en een minderheidsbelang, onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsaanpassingen.



Howden is een toonaangevende mondiale leverancier van missiekritische lucht- en gasbehandelingsproducten en -diensten voor de industriële, elektriciteits-, olie en gas-, en mijnbouwindustrieën. Het in Glasgow, Schotland gevestigde Howden heeft een verleden van meer dan 160 jaar als een toepassingstechniek- en productiebedrijf van wereldklasse dat in 32 landen aanwezig is. Howden vervaardigt hoogtechnologische ventilatoren, compressoren, warmtewisselaars, stoomturbines en andere lucht- en gasbehandelingsapparaten en levert diensten en ondersteuning aan klanten in de hele wereld in sterk uiteenlopende eindmarkten en geografieën. Het Bedrijf heeft meer dan 5.300 werknemers, met inbegrip van meer dan 650 vooraanstaande ingenieurs en 22 productiefaciliteiten in 12 landen.



Raquel Palmer, medebeherend vennoot van KPS, zei, "Wij zijn verrukt dat wij een kans hebben om eigenaar te worden van Howden en om het Bedrijf te ondersteunen op zijn pad naar transformatie en groei. Howden is een fantastische onderneming die veel positieve cyclische trends benut, waaronder de steeds strengere milieunormen, de behoefte aan energiebesparing en de trend in de richting van de urbanisatie, vooral in de ontwikkelingseconomieën. Howden heeft een leidinggevende marktpositie en schaal, mondiale productieactiviteiten, ontwerp -en technische capaciteiten van wereldniveau en een portefeuille van toonaangevende producten. Wij zijn van plan om voordeel te halen uit de vele aantrekkelijke groeikansen van het Bedrijf, met inbegrip van strategische acquisities, en om zijn reeds aanzienlijke investering in onderzoek en ontwikkeling, technologie en nieuwe productontwikkeling te ondersteunen. Wij kijken ernaar uit om samen te werken met het talentvolle managementteam van Howden om als onafhankelijk bedrijf succes te boeken."



Ian Brander, algemeen directeur bij Howden, zei, "Wij zijn enthousiast over onze toekomst als een onafhankelijk bedrijf dat eigendom is van KPS. KPS is de ideale partner gezien zijn aantoonbare staat van dienst op het gebied van de herkenning en het doen groeien van industriële bedrijven van wereldklasse. Dankzij de inzet van KPS om te zorgen voor constante verbetering, zijn mondiale netwerk, zijn toegang tot kapitaal en aanzienlijke middelen kunnen wij de verdere groei van onze zakelijke activiteiten waarborgen en toonaangevende producten en oplossingen bieden aan onze klanten."



"Wij zijn zeer blij dat onze partners op het gebied van Lucht- en Gasbehandeling zullen samenwerken met een sterke partner wiens visie het is om in het bedrijf te investeren en het te doen groeien," zei Matt Trerotola, voorzitter en algemeen directeur van Colfax Corporation. "Ik wil het team danken voor zijn succes in het hervormen van de onderneming in de richting van rendabelere groeikansen."



Naar verwachting zal de transactie worden afgerond in de tweede helft van 2019; zij is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en -goedkeuringen.



J.P. Morgan Securities LLC en RBC Capital Markets traden op als financiële adviseurs en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP traden op als juridische adviseurs voor KPS en zijn dochterondernemingen.



Over KPS Capital Partners Door middel van zijn verbonden beheersentiteiten is KPS de beheerder van het fonds KPS Special Situations Funds, een familie van investeringsfondsen met een bedrag van ongeveer $5,0 miljard aan beheerde activa (tot 31 maart 2019). Al meer dan 20 jaar lang hebben de partners van KPS zich uitsluitend gericht op het realiseren van een aanzienlijke vermogenstoename door middel van meerderheidsaandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een brede waaier van industrieën, met inbegrip van basismaterialen, consumentenmerken, gezondheidszorg- en luxeproducten, automobielonderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door op een constructieve manier te werken met getalenteerde managementteams en zo hun zakelijke activiteiten te verbeteren. KPS genereert beleggingsopbrengsten door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren in plaats van vooral een beroep te doen op het financiële hefboomeffect. De portefeuillebedrijven van KPS Funds hebben een totale jaaromzet van ongeveer $5,8 miljard, beheren 100 productiefaciliteiten in 27 landen en hebben ongeveer 22.000 mensen in dienst, zowel rechtstreeks als via joint ventures in de hele wereld. Een gedetailleerde beschrijving van de investeringsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS is te vinden op www.kpsfund.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2467576-1&h=11875085&u=http%3A%2F%2Fwww.kpsfund.com%2F&a=www.kpsfund.com].



