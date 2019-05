Huobi lanceert gereguleerde fiduciair-naar-crypto & crypto-naar-crypto OTC diensten voor grootschalige transacties

Door gebruik te maken van de in Gibraltar uitgegeven DLT-licentie, kan Huobi nu een voor dit doel ontwikkelde introductie voor grootschalige transacties voor fiduciair-naar-crypto en crypto-naar-crypto aanbieden.



NEW YORK, 16 mei 2019 /PRNewswire/ -- Institutionele investeerders, personen met veel vermogen en anderen die grootschalige digitale vermogenstransacties willen uitvoeren beschikken nu over een beter toekomstperspectief. Huobi Group kondigt met genoegen de lancering aan van Huobi OTC Desk, een volledig gereguleerde dienstverlening, gestoeld op de in Gibraltar door FSC aan Huobi uitgegeven Distributed Ledger Technology (DLT)-licentie. Deze dienst ondersteunt zowel transacties van crypto naar crypto als van fiduciair geld naar crypto, inclusief transacties in Amerikaanse dollars (USD), Britse ponden (GBP) en Euro's (EUR) voor Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en andere cryptovaluta.



"We zien veel interesse van spelers in meer gevestigde financiële markten in digitaal vermogen, maar velen van hen aarzelen nog om een ongereguleerde transactieomgeving binnen te gaan" zei Jeff Adams, Senior Sales Manager voor Huobi Global. "Ook zien we een niet vervulde behoefte aan dienstverlening gericht op mensen die grootschalige transacties uitvoeren. Huobi OTC Desk is een enorme stap voorwaarts in het vervullen van deze beide behoeften."



Adams kondigde de lancering aan tijdens een ontbijtbijeenkomst van Huobi in New York City.



De toevoeging van de Huobi OTC Desk stimuleert de ontwikkeling van Huobi richting marktfacilitering met volledige dienstverlening in digitale vermogenstransacties. OTC is al sinds lange tijd een van de belangrijkste handelsactiviteiten in de traditionele financiële wereld, en is nu een integraal onderdeel van de handelsoplossing van Huobi voor professionele, institutionele cliënten en cliënten met veel vermogen.



Huobi's DLT-licentie behoorde tot de eerste serie licenties die werd uitgegeven door Gibraltar, de eerste jurisdictie die een op maat gemaakte DLT-wetgeving introduceerde.



Wat zijn de belangrijkste voordelen van Huobi OTC Desk?





-- Handel op de beurs kan bij grootschalige transacties ingewikkeld zijn en

gebruikers kennen mogelijk hun uiteindelijke uitvoeringsprijs niet

voordat een transactie daadwerkelijk plaatsvindt. Bij transacties op

Huobi OTC Desk krijgen gebruikers echter een actuele prijsopgave die ook

als uitvoeringsprijs dient.

-- Concurrerende prijsopgaves en uitstekende liquiditeit voor transacties

met groot volume.

-- Gebruikers van Huobi OTC Desk krijgen toegang tot gerichte

ondersteuningsteams.

Huobi OTC Desk is niet bedoeld voor gebruikers in de Verenigde Staten.



Op welke wijze verschilt Huobi OTC Desk van de retail OTC service van Huobi Global?



Binnen de retail OTC service van Huobi Global voeren gebruikers transacties uit met andere gebruikers, terwijl de Huobi OTC Desk een dienst is die wordt aangeboden door Huobi Gibraltar, met een licentie binnen de DLT-wetgeving van Gibraltar. Voor meer informatie of aanmelding voor een Huobi OTC Desk account, kunnen gebruikers een e-mail sturen naar otcdesk@huobi.com [mailto:otcdesk@huobi.com]



Over Huobi:



Huobi Group bestaat uit tien upstream- en downstreambedrijven en is het meest toonaangevende blockchainbedrijf ter wereld. Huobi Group werd in 2013 opgericht en de samengestelde omzet van het bedrijf bedraagt meer dan $1 biljoen. De groep biedt met trots veilige, eenvoudige handelstransacties met cryptovaluta aan, samen met dienstverlening voor vermogensbeheer voor miljoenen gebruikers in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie naar www.hbg.com [http://www.hbg.com/]



