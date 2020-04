Langlopende analytische validatiestudie bevestigt wederom BluePrint als een betrouwbare genomische profileringtests voor borstkankerpatiënten in

IRVINE, Californië en AMSTERDAM, 16 april 2020 /PRNewswire/ -- Agendia®, Inc., een wereldleider in precisie-oncologie voor borstkanker, kondigde vandaag aan dat Translational Cancer de analytische prestatiekenmerken op lange termijn gepubliceerd heeft van de 80-gen BluePrint®-moleculaire subtyperingstest.



Borstkanker is een heterogene ziekte in verschillende patiëntenpopulaties die verschillende klinische resultaten ervaren. Traditioneel gezien worden deze patiëntengroepen geïdentificeerd door middel van hun oestrogeenreceptor- (ER), progesteronreceptor- (PR) en menselijke epidermale groeifactor receptor 2 (HER2)-status. Het bepalen van het klinische subtype van een patiënt, ofwel luminaal (ER+ en/of PR+), HER2+ of drievoudig negatief (ER/PR-, HER2-), via immunohistochemische (IHC) tests is een cruciaal onderdeel van het diagnostische voorbereidingsproces om de planning van de behandeling van informatie te voorzien. Als aanvulling op de IHC-tests gaat de 80-gen BluePrint®-moleculaire subtyperingstest verder dan de traditionele celoppervlak-markers zoals ER, PR en HER2, om het onderliggende traject te bepalen die de groei van een tumor aanstuurt. In combinatie met MammaPrint®, plaatst BluePrint patiënten in vier verschillende subtype-categorieën, Luminal A-Type, Luminal B-Type, HER2-Type of Basal-Type, om de planning van de behandeling verder te ondersteunen.



De publicatie van Translational Cancer toonde aan dat over een periode van drie jaar, de BluePrint moleculaire test zeer nauwkeurig en reproduceerbaar was met correlaties van meer dan 98% voor gerapporteerde numerieke indices en 99% overeenstemming voor gerapporteerde subtype-categorieën. Dit staat in contrast met standaard IHC en in situ hybridisatietests (vaak gebruikt voor HER2) die van lab tot lab kunnen verschillen als gevolg van de uitdagingen op het gebied van standaardisatie en de interpretatie van de resultaten. Naast de klinische validiteit en bruikbaarheid, zijn analytische validiteit en reproduceerbaarheid belangrijke overwegingen bij het toepassen van testmethoden voor het begeleiden van borstkankerbehandelingen.



Een van de belangrijkste voordelen van BluePrint-tests is het identificeren van unieke patiëntengroepen waar er een tweespalt bestaat tussen de resultaten van IHC en de moleculaire subtypering. Bijvoorbeeld: de goed gekarakteriseerde ER+ Basal-groep, met ER+ door IHC en Basal door moleculaire subtypering, heeft een slechtere prognose dan standaard ER+ patiënten. In een Franse studie gepubliceerd door NPJ Breast Cancer en geleid door Pr. François Bertucci en zijn collega's van de Centre de Recherche en Cancérolgie de Marseille, is 65% van de ER+ Basal patiënten recidief binnen 3 jaar na diagnose ten opzichte van slecht 44% in de ER+ Luminal-groep. Deze studie was een in silico-analyse van een dataset van 36 studies dat 5.342 pathologische ER+/HER2- tumoren omvatte. Over het algemeen bleek dat het Basal-subtype nauwer verwant was aan pathologisch drievoudige negatieve borstkanker, maar dat het toch onderscheidend was.



Dr. Bertucci concludeerde "de studieresultaten bekrachtigen de potentiële klinische waarde van de verschillende moleculaire classificaties in ER+/HER2- borstkanker. De Basal en Luminal-subtypes zijn zo verschillend met betrekking tot de therapeutische respons en het metastatisch potentieel dat ze niet meer als een homogene ER+/HER2- groep kunnen worden geassimileerd en behandeld."



"Door, voorafgaand aan de operatie, een goed begrip te hebben van het moleculaire subtype van de patiënts tumor, kunnen artsen deze informatie gebruiken voor het bepalen van de behandelingen en welke patiënten gunstige resultaten zullen hebben als gevolg van preoperatieve chemotherapie en wie baat zou hebben bij een directe operatie," aldus William Audeh, MD Chief Medical Officer van Agendia.



Over Agendia Agendia is een bedrijf dat zich bezighoudt met moleculaire diagnostiek en toegewijd is aan het verbeteren van klinische resultaten en het verstrekken van informatie met betrekking tot het traject voor borstkankerpatiënten in een vroeg stadium. Het bedrijf biedt momenteel twee commercieel beschikbare genomische profileringstests, die in de ultramoderne faciliteit in Irvine, Californië verwerkt worden. Agentia biedt ook een geavanceerde sequencing-kit voor gebruik door lokale laboratoria buiten de Verenigde Staten.



MammaPrint®, de 70-gen herhalingstest voor borstkanker, is de eerste, door de Amerikaanse Food and Drug Administration toegestane test voor het bepalen van het risico op herhaling dat ondersteund wordt door intercollegiaal getoetste gegevens met prospectieve uitkomsten en die opgenomen is in zowel de nationale als internationale behandelrichtlijnen. BluePrint, de 80-gen moleculaire subtyperingstest, is een commercieel verkrijgbare test die de onderliggende biologie van een tumor evalueert om te bepalen waardoor de groei wordt gestimuleerd. MammaPrint en BluePrint bieden gezamenlijk een uitgebreid genomisch profiel om artsen te helpen om beter geïnformeerde beslissingen nemen in de pre- en postoperatieve behandelomgevingen. Door nieuwe genomische tests te ontwikkelen die op bewijs zijn gebaseerd, probeert Agendia de veranderende klinische behoeften van borstkankerpatiënten en hun artsen te ondersteunen.



Agendia's test kunnen worden besteld voor kernbiopten of chirurgische monsters. De resultaten zullen binnen slechts 5-7 dagen geleverd worden om te assisteren bij het nemen van pre- en postoperatieve behandelbeslissingen. Ga voor meer informatie over Agendia's tests en lopende proeven naar www.agendia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2763304-1&h=3433930864&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2763304-1%26h%3D2190205215%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252F%26a%3Dwww.agendia.com&a=www.agendia.com]



