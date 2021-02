Time Manufacturing Company voltooit overname van Ruthmann

WACO, Texas, 16 februari 2021 /PRNewswire/ -- Time Manufacturing Company ("Time") heeft de overname voltooit van Ruthmann, een Europese fabrikant van hoogwerkers [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3067477-1&h=3529005921&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3067477-1%26h%3D3355934677%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fversalift.com%252F%26a%3Daerial%2Bwork%2Bplatforms&a=hoogwerkers]. Time is een wereldwijde fabrikant van hoogwerkers, voornamelijk voor de sectoren elektriciteit, telecommunicatie, infrastructuur en bosbouw. De hoogwerkers van Time worden onder verschillende merknamen verkocht, waaronder Versalift, Aspen Aerials en BrandFX. Ruthman, met zijn hoofdkantoor in Gescher-Hochmoor, Duitsland, heeft een lange geschiedenis in het produceren van uiterst kwalitatieve autohoogwerkers in Europa, die verkocht worden onder de merken Ruthmann, Steiger, Ecoline en Bluelift.



"Ruthmann-merken staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. We zijn daarom blij met de samenwerking met Ruthmann om onze respectievelijke bedrijven samen te laten groeien", aldus Curt Howell, CEO van Time Manufacturing Company. "Time en Ruthmann vullen elkaar in productassortiment en dienstverlening aan waardoor de samenwerking een logische stap is om hun klanten beter van dienst te kunnen zijn en te kunnen voldoen aan de hoge eisen die hun klanten wereldwijd stellen."



"Door de overname worden de krachten van beide bedrijven gebundeld, waardoor ons productaanbod groter en onze dienstverlening beter wordt", aldus Rolf Kulawik, Managing Director. "We kijken ernaar uit om samen te werken met het Time-team om de vele kansen te realiseren die de samenwerking zowel werknemers als klanten biedt."



De overname van Ruthmann is een belangrijke stap voorwaarts voor Time Manufacturing Company in de ontwikkeling van een robuuste productlijn van hoogwerkers die wereldwijd voldoen aan de specifieke behoeften van bedrijven in de telecommunicatiesector, elektriciteitsbedrijven, infrastructuur, bosbouw en eindklanten in andere essentiële bedrijfstakken. Time heeft internationale activiteiten, wat een opmerkelijke kans is om de Ruthmann-merken uit te breiden en te promoten in een grotere afzetmarkt wereldwijd.



Het bedrijf zal zijn productlijnen voor alle merken presenteren op de volgende beurzen, waar de pers altijd welkom en uitgenodigd is:



The APEX Show - Maastricht, Nederland, 15-17 juni 2021



The Utility Expo - Louisville, KY, 28-30 september 2021





VS

Brent Berger -- +1(323) 791-3722 -- brentberger@versalift.com







EUROPA Alexandra Ulbricht -- +49 (0) 162 4009254 --

alexandra.ulbricht@ruthmann.de







Time Manufacturing Company is een wereldwijde fabrikant van kiepvrachtwagens, graafboortorens, kabelplaatsers, vrachtwagencarrosserieën, kiepbakken en andere speciale uitrustingen voor elektriciteitsbedrijven, telecommunicatie, bruginspectie, boomverzorging en andere bedrijfstakken die voor hun bedrijfsvoering vrachtwagens gebruiken. Via de merken Versalift, BrandFX, Aspen Aerials, Ruthmann, Steiger, Ecoline en Bluelift levert het bedrijf apparatuur aan coöperaties, gemeenten, overheidsinstanties en bedrijven via zijn wereldwijde netwerk van fabrieken en distributeurs. Time Manufacturing Company heeft wereldwijd momenteel meer dan 1.600 medewerkers in dienst.



