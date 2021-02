Westbase.io voldoet aan groeiende vraag naar augmented reality en draagbare oplossingen met RealWear-distributieovereenkomst

HILVERSUM, Nederland, 16 februari 2021 /PRNewswire/ -- Westbase.io, toonaangevend distributeur op het gebied van 4G/5G en IoT, heeft aangekondigd dat het een nieuwe Europese distributieovereenkomst heeft getekend met RealWear, Inc [https://realwear.com/]. RealWear is wereldleider op het gebied van handsfree, op het hoofd draagbare tablets voor digitale transformatie in de industrie. Dankzij deze nieuwe toevoeging aan het portfolio van Westbase.io kunnen het bedrijf en zijn kanaalpartners hun Connected Worker-aanbod uitbreiden in het VK, Nederland en verder in Europa. Zo kan worden voldaan aan de groeiende vraag naar augmented reality (AR) en draagbare computeroplossingen bij bedrijven.



Na lange tijd connectiviteitsoplossingen te hebben geleverd waarmee bedrijven en werknemers toegang krijgen tot de informatie die ze nodig hebben op het werk, bouwt RealWear voort op de toewijding van Westbase.io om de nieuwste technologieën in de sector te omarmen. Dit is deels versneld door de pandemie en de behoefte aan digitale transformatie.



"We kijken nu al een tijdje naar AR-technologie en de toepassing ervan bij bedrijven. Het heeft een grote potentie om de productiviteit van eerstelijnmedewerkers te verhogen, terwijl de veiligheid altijd gewaarborgd blijft. Maar het staat buiten kijf dat de gebeurtenissen van 2020 en de nasleep ervan in 2021 en verder de toepassing van deze technologie in veel sectoren aanzienlijk hebben versneld", aldus Sacha Kakad, Managing Director van Westbase.io.



De op het hoofd draagbare tablets van RealWear komen tegemoet aan de behoefte om het aantal fysieke contacten te verminderen en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om on-site informatie te krijgen of in-the-field trainingen te verzorgen. Effectiever werken op afstand wordt zo mogelijk in een groot aantal sectoren, waaronder de olie- en gassector, gezondheidszorg, verzekeringswezen en de productie-industrie. Dankzij de volledige handsfree samenwerking en communicatie op afstand kunnen eerstelijnsmedewerkers en medewerkers in het veld nog steeds aanspraak maken op ondersteuning van senior personeel of specialisten, zonder dat dit personeel fysiek aanwezig hoeft te zijn. Omdat RealWear de complicaties van reizen en social distancing wegneemt en ervoor zorgt dat operaties nog steeds soepel blijven verlopen, is de inzet ervan in een aantal sectoren spectaculair toegenomen. Westbase.io zet zich graag in om deze ontwikkeling verder uit te breiden.



"We zijn enthousiast dat we RealWear aan ons portfolio kunnen toevoegen en daarmee oplossingen kunnen bieden die verder gaan dan alleen social distancing. Door deze technologie in te zetten, kunnen bedrijven de reiskosten aanzienlijk verlagen en hun first-time fix rate verhogen. Daarnaast bied het de mogelijkheid dat 1 expert meerdere werknemers ondersteunt. Dit draagt allemaal bij aan het verhogen van productiviteit, het verbeteren van de veiligheid en het realiseren van kostenbesparingen.



Het is een grote kans voor Westbase.io en onze kanaalpartners om oplossingen op afstand te leveren voor concrete problemen en bedrijfsontwikkelingen. Hiermee kunnen we voldoen aan de huidige behoeften op de markt vanwege de pandemie. Maar we zijn nog enthousiaster over de bredere mogelijkheden en kijken ernaar uit om samen te werken met RealWear en onze partners om hun toonaangevende oplossingen aan te bieden aan bedrijven in heel Europa", voegt Kakad toe.



De uitgebreide kanaalondersteuning van Westbase.io, in combinatie met het uitgebreide ondersteuningsprogramma voor partners van RealWare, is een uitstekende combinatie waarbij kanalen en hun eindgebruikers niet alleen profiteren van de beste technologie, maar ook van de beste ondersteuning. Wilt u meer weten over deze nieuwe mogelijkheid, de producten van RealWear of hoe u verkooppartner kunt worden? Neem dan contact op met Westbase.io via +31 35 799 2290 of info@westbase.io [mailto:info@westbase.io].



CONTACT: Dit persbericht is afkomstig van Westbase.io, de toonaangevende distributeur van 4G/5G, IoT en AR-brillen. Neem voor meer informatie contact op met: Kelly Bell, Marketing Manager, +44 (0) 1291 437 567, kb@wbg.io



