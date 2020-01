Booking.com lanceert nieuwe pilot-app 'CityBook' in Amsterdam, Londen en Parijs

Door het gebruik van machine learning krijgen reizigers aanbevelingen die het makkelijker maken om de steden te verkennen



AMSTERDAM, 16 januari 2020 /PRNewswire/ -- Met als missie het voor iedereen makkelijker te maken om de wereld te beleven, kondigt Booking.com een nieuwe pilot aan: CityBook. Deze digitale stedengids brengt inspiratie, planning, navigatie en ervaringen moeiteloos op één plek bij elkaar. De pilot wordt vandaag gelanceerd in Amsterdam, Londen en Parijs.



Aan de hand van machine learning-modellen die rekening houden met de locatie van de reiziger, de samenstelling van de groep, hoe ver de reis gevorderd is, het weer en de real-time beschikbaarheid geeft CityBook op maat gemaakte aanbevelingen voor activiteiten en lokale aanbiedingen. De meest gewaardeerde producten, content en features van CityBook worden dan geïntegreerd in de bestaande Booking.com-app. Zo bouwt Booking.com aan een toekomstvisie waarin reizigers tijdens hun hele reis, van planning tot verblijf, gemakkelijk keuzes kunnen maken.



Reizigers kunnen met hun Booking.com-account inloggen op de Android [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.booking.traveller]- of iOS [https://apps.apple.com/app/citybook-from-booking-com/id1297201744?mt=8]-app of de CityBook site [https://citybook.booking.com/] (desktop of mobiel). Het is nu in het Engels beschikbaar voor Amsterdam, Londen en Parijs. In de komende maanden worden Berlijn, Barcelona, New York City, Rome, en Tokio toegevoegd. Zodra CityBook beschikbaar wordt voor een nieuwe stad, worden Booking.com-reizigers met een gemaakte boeking in die stad uitgenodigd om CityBook voor hun aanstaande reis te gebruiken.



Over Booking.com



Booking.com is in 1996 opgericht in Amsterdam en van een kleine Nederlandse start-up uitgegroeid tot een van de grootste e-commercebedrijven in de reisindustrie ter wereld. Booking.com is onderdeel van Booking Holdings Inc. , en heeft meer dan 17.500 werknemers, in meer dan 198 kantoren in 70 landen wereldwijd. Met als missie om het voor iedereen makkelijker te maken om de wereld te ervaren, investeert Booking.com in digitale technologie die helpt om het reizen zo naadloos mogelijk te laten verlopen en verbindt Booking.com reizigers met de grootste keuze wereldwijd van geweldige plekken om te verblijven. De Booking.com website en app zijn beschikbaar in 43 talen en bieden meer dan 29 miljoen aangemelde accommodaties, in meer dan 155.000 bestemmingen in 228 landen en gebieden wereldwijd.



