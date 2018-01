Graft gaat ICO introduceren waarmee u met cryptovaluta betaalt als u buiten deur eet

Vandaag kondigde Graft, een eerste, internationale, open-source blockchainnetwerk voor betalingen bij het verkooppunt, de toekomstige lancering aan van een Initial Coin Offering, of ICO-programma om fondsen te werven voor de groei van haar baanbrekende op blockchain gebaseerd betalingsbedrijf. De ICO begint naar verwachting op 18 januari 2018.



DALLAS, 16 januari 2018 /PRNewswire/ -- Graft heeft als doel een blijvende oplossing te bieden voor het merendeel van de problemen met bestaande cryptovaluta bij het verkooppunt, waaronder lange wachttijden en hoge transactiekosten. De vraag naar cryptovaluta is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit blijkt uit de grote stijging in de prijs van cryptovaluta zoals bitcoin, ethereum en litecoin, gezien het feit dat hun prijzen grotendeels vraaggedreven zijn.



https://mma.prnewswire.com/media/628412/GRAFT_Network.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/628412/GRAFT_Network.jpg]



Maar hebt u zich wel eens afgevraagd waarom u niet in een restaurant af kunt rekenen met cryptovaluta, met name gezien de recentelijke waardestijging van de valuta? Het probleem is dat de meeste bestaande cryptovaluta niet specifiek bedoeld zijn voor het verkooppunt.



De lange bevestigingstijd voor cryptotransacties ontmoedigt consumenten



In de wereld van de cryptovaluta bestaat bevestiging uit de volgende stadia: autorisatie, authenticatie, afwikkeling en vereffening; dezelfde stadia als bij creditcardbetalingen. Wanneer u de tijd optelt om deze stadia te doorlopen bij een traditionele creditcardbetaling, dan ziet u met alle waarschijnlijkheid dat cryptovaluta, zoals de bitcoin, sneller zijn.



De korte tijd voor de bitcoin is een voordeel voor de verkoper, omdat zij zo sneller bij hun fondsen kunnen, maar voor de consument is het verspilde tijd, omdat zij meestal de hele bevestigingsperiode moeten wachten voordat de verkoop afgerond is. Bij creditcardbetalingen is de klant minder tijd kwijt.



Het gebruik van cryptovaluta is duur voor consumenten



De hoge kosten die gepaard gaan met conventionele betalingssystemen zijn een van de dingen die de bitcoin had moeten oplossen. Het tegenovergestelde gebeurt bij het gebruik van de bitcoin als reguliere munteenheid.



Het feit dat consumenten transactiekosten betalen, in tegenstelling tot de verkoper, die deze bij creditcardbetalingen betaalt, zorgt ervoor dat de bitcoin niet massaal wordt gebruikt.



Graft [https://www.graft.network/] wil de problemen met transactiekosten en vereffeningstijden oplossen door middel van een verkopergerichte, wendbare blockchain.



In tegenstelling tot de meeste oplossingen, zorgt die van GRAFT voor een betalingsblockchain die vergelijkbaar is met de grote, bestaande betalingstechnologieën. Zo kunnen verkopers zowel fiduciaire betalingen als betalingen in cryptovaluta accepteren, kunnen ze profiteren van directe vereffening en hebben ze naadloze toegang tot hun fondsen in de valuta van hun keuze. Dit gebruiksgemak voor zowel consument als verkoper zal sterk bijdragen aan het waarmaken van de belofte van de cryptovaluta, namelijk het vormen van een efficiënt uitwisselingsmedium.



Meer informatie over de Graft Blockchain



Website [https://www.graft.network/]| Twitter [https://twitter.com/graftnetwork] | Facebook [https://www.facebook.com/graftnetwork/] | LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/24791196/]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/628412/GRAFT_Network.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/628412/GRAFT_Network.jpg]



CONTACT: CONTACTPERSOON: Valerie Shcherbina, Communications Manager, Email: media@graft.network