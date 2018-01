Darling Ingredients Inc. kondigt aanstelling aan van nieuwe financiële directeur en nieuwe administratieve directeur

IRVING, Texas, 16 januari 2018 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. heeft vandaag aangekondigd dat Brad Phillips is aangesteld als zijn vice-bestuursvoorzitter - financieel directeur en John O. Muse als zijn vice-bestuursvoorzitter - administratief directeur. Zowel de heer Phillips als de heer Muse zullen verslag uitbrengen aan Randall C. Stuewe, voorzitter en uitvoerend directeur van het bedrijf.



"Wij zijn verheugd dat Brad de leiding neemt van ons financieel team bij Darling," zei de heer Stuewe. "Zijn 28 jaar ervaring is van onschatbare waarde en hij kent onze bedrijfsactiviteit goed. Voorts zijn wij blij dat John Muse heeft besloten af te zien van zijn eerder gepland pensioen. In zijn nieuwe rol zal John ons vooral helpen onze mondiale administratieve organisatie verder te integreren en stroomlijnen."



De heer Phillips heeft verschillende functies bekleed in het bedrijf sinds 1988. Zijn meest recente functie was die van vicevoorzitter - penningmeester sinds mei 2014. Voordien was hij penningmeester van januari 1993 tot en met mei 2014, adjunct-penningmeester van januari 1991 tot en met januari 1993 en adjunct-controleur van oktober 1988 tot en met januari 1991. Voordat hij bij Darling kwam, was hij hoofd bedrijfsboekhouding bij Republic Health Corporation van 1984 tot 1988, en van 1982 tot 1984 maakte hij deel uit van de auditgroep bij Arthur Andersen.



Ook de heer Muse heeft verschillende functies bekleed in het bedrijf sinds 1997. Zijn meest recente functie was die van financieel directeur van december 2014 tot 2017. Voordien was hij hoofd synergie van januari 2014 tot en met december 2014, vice-bestuursvoorzitter -- administratief directeur van september 2012 tot en met december 2013, vice-bestuursvoorzitter -- financiën en administratie van februari 2000 tot en met september 2012 en vicevoorzitter en financieel directeur van oktober 1997 tot en met februari 2000. Daarvoor was hij vicevoorzitter en algemeen manager bij Consolidated Nutrition, L.C. van 1994 tot 1997. Tevens was hij vicevoorzitter bij Premiere Technologies, een volledige dochteronderneming van Archer-Daniels Midland Company van 1992 tot 1994. Van 1971 tot 1992 was de heer Muse adjunct-penningmeester en adjunct-secretaris bij Central Soya Company, Inc.



OVER DARLING



Darling Ingredients Inc. is de grootste beursgenoteerde ontwikkelaar en producent ter wereld van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en niet-eetbare biologische voedingsstoffen, waarmee het bedrijf een groot aantal ingrediënten en speciale producten maakt voor klanten in de voedings-, huisdiervoeding-, farmaceutische, dierenvoeder-, industriële, brandstof-, bio-energie- en meststoffenindustrieën. Het bedrijf is op vijf continenten actief; het verzamelt en verwerkt dierlijke bijproducten tot veelgebruikte en speciale ingrediënten, waaronder gelatine, eetbare vetten, diervoedervetten, dierlijke eiwitten en diermeel, plasma, ingrediënten voor huisdiervoeding, organische meststoffen, geel vet, grondstoffen voor brandstof, groene energie, natuurlijke omhulsels en huiden. Eveneens verzamelt en verwerkt het bedrijf gebruikte keukenolie en afval van commerciële bakkerijen tot waardevolle ingrediënten voor dierenvoer en brandstof. Daarnaast biedt het bedrijf diensten op het gebied van vetverwijderingssystemen voor de horecasector en milieudiensten voor voedselverwerkers. En het verkoopt apparaten voor de levering en inzameling van bakolie in restaurants. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het bedrijf: http://ir.darlingii.com [http://ir.darlingii.com/].





Contactpersoon voor nadere

informatie:



Melissa A. Gaither, VP 251 O'Connor Ridge Blvd.,

Investor Relations and Suite 300



Global Communications Irving, Texas 75038



Tel: 972-717-0300





Web site: http://ir.darlingii.com/ http://www.darlingii.com/