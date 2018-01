Aantal gebruikers en transacties van "Mobile QuickPass" app groeit snel tijdens de afgelopen maand

SHANGHAI, 16 januari, 2018 /PRNewswire/ -- Een maand na zijn lancering op 11 december 2017, wordt "Mobile QuickPass", de geünificeerde mobiele applicatie van de Chinese bankindustrie, steeds populairder. Met steeds meer online beschikbare functies en meer samenwerkende banken, steeg het aantal gebruikers van "Mobile QuickPass" met ongeveer 67% in vergelijking met deze van de "UnionPay Wallet" applicatie (de voorganger van de "Mobile QuickPass") Het aantal actieve gebruikers groeit elke dag met 150,8% en het transactievolume via de applicatie stijgt elke dag met 179,3%.



Met de steeds maar groeiende online beschikbare functies, geeft de mobiele applicatie een boost aan het volume transacties met mobiele betaling. "Mobile QuickPass" ondersteunt alle soorten bankrekeningen, en levert meerdere betalingsmogelijkheden waaronder QR code betaling, mobiele NFC, geldoverdracht en ontvangst, maar ook online betaling op afstand. Door het toenemende aantal mensen die de applicatie gebruiken getuigt het aantal transacties met mobiele betaling met UnionPay van een stabiele groei. Vergeleken met de maand juni 2017, is het aantal transacties met UnionPay QR code tegenwoordig met 6 vermenigvuldigd.



Via de applicatie kunnen gebruikers ook contactloze smartphonebetaling inschakelen, hun saldo aanvragen bij 9 banken, en creditkaart facturen bij 39 banken, inter-bank creditkaart terugbetalingen uitvoeren, openbare voorzieningen betalen, bankpasaanbiedingen bekijken, enz.



In feite is mobiele betaling met UnionPay met verschillende online en offline scenario's doorgedrongen. In de vervoersector bijvoorbeeld, worden de UnionPay QuickPass en QR code betalingen aangenomen door de metro in 10 steden, en door bussen in meer dan 360 steden in China. Mobiele betaling met UnionPay wordt ook geaccepteerd in treinen, taxis, autoverhuurbedrijven, parkeerplaatsen, enz. Het dagelijkse aantal transacties van UnionPay QuickPass in de metro van Guangzhou heeft de 300.000 bereikt, en die van bussen in Hangzhou de 600.000 overtroffen. De "Mobile QuickPass" applicatie wordt ook in bijna 100 campus-kantines en in 51 hogescholen en universiteiten in China geaccepteerd.



UnionPay promoveert zijn QR code betaling ook in het buitenland. Tot nu toe kunnen gebruikers UnionPay QR code betaling gebruiken bij BreadTalk, Lady M en Itacho Sushi in Singapore, en bij Colourmix in Hong Kong en Macau. Tevens 6 warenhuizen van de AsiaMalls Group in Singapour gaan betaling met UnionPay QR code accepteren. In de nabije toekomst zullen ook handelaren in Thailand, Indonesië, Cambodja, Pakistan en Kenia grootschalig betaling met UnionPay QR code accepteren.



