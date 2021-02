'Fantastisch nieuws dat Janssen vraagt om goedkeuring vaccin'

Dit is een expertquote van Annemiek Verkamman van HollandBIO, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Leidse farmaceut Janssen vraagt om goedkeuring coronavaccin bij EMA | ANP



De Leidse farmaceut Janssen vraagt om goedkeuring coronavaccin, dat is fantastisch nieuws. Niet alleen geeft het ons perspectief op vaart in de vaccinatiecampagne, het is ook weer een teken dat de nauwe samenwerking afgelopen jaar tussen bedrijven, wetenschappers en overheden leidt tot oplossingen die ons de crisis uithelpen. Het tintje Hollandse glorie aan dit nieuws is natuurlijk de kers op de taart.



Annemiek Verkamman is directeur van HollandBIO.