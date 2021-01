Analyse retail 2020: Explosieve groei online omzet, winkelcentra & steden grote verliezers

Hoe veranderde het klantgedrag en de winkelomzet sinds corona? En wat betekent dit voor strategische retailbeslissingen in 2021? RetailSonar, Europees marktleider op het gebied van slimme locatieplanningssoftware, analyseerde de verkoopcijfers van 650 winkels in Nederland en België. Dít zijn de meest opvallende conclusies:



Trend 1: Online omzet groeit explosief, wisselwerking met fysieke winkels geeft extra boost



Webshops van retailers deden in 2020 gouden zaken. Food-retailers zagen hun online omzet meer dan verdubbelen (+112,5%), de online omzet van non-food retailers groeide met 60,5%. Bovendien shopten 7 op de 10 klanten voor het eerst online.



Wat ook opvalt is dat retailers significant meer online verkopen in gebieden dicht bij hun fysieke winkels (halo-effect). Corona bracht deze bestaande trend in een stroomversnelling. Retailers met een dicht en strategisch opgezet fysiek winkelnetwerk hebben zo een unieke troef in de concurrentiestrijd met pure online spelers zoals Amazon en Bol.com. Niet voor niets investeert internetgigant Coolblue steeds vaker in fysieke winkels.



Trend 2: Convenience levert retailers 35% extra omzet op



Waar tijdens de eerste lockdown thuisbezorging het hardst groeide, nam in de tweede lockdown de populariteit van click-en-collect het sterkst toe.



Als retailer maak je in 2021 het verschil met een prettige, gestroomlijnde winkelervaring. Tot 35% extra omzet levert het je op als je wachtrijen weet te beperken, intuïtieve zelfscans inzet, de toegankelijkheid vergroot, openingstijden goed aanpast op de lokale activiteit, de parkeerdruk laag houdt en de juiste oppervlakte / capaciteit biedt.



Trend 3: Grootste omzetgroei in kleine gemeenten (+12,5%) en periferie (+6%)



Nederlanders gaven massaal gehoor aan de #kooplokaal en #blijfthuis oproepen. Hierdoor zagen winkels in kleine gemeenten – die jarenlang kwakkelden – hun omzet met 12,5% stijgen, net als de makkelijk bereikbare winkels in de periferie (+6%).



Trend 4: Grootste omzetverlies in grote steden (-32%) en winkelcentra (-29%)



Winkels op de twee duurste retail locaties (grote stadscentra en winkelcentra) verloren in 2020 gemiddeld 32% respectievelijk 29% omzet. De voor deze locaties zo belangrijke traffic (funshoppers, kantoorpersoneel en toeristen) viel door corona in één klap vrijwel helemaal weg. Het is voor de detailhandel afwachten of deze trend zich in 2021 verder door zet.



Trend 5: Retailers zonder juiste buren lijden tot 93% omzetverlies



Samen staan retailers sterker! De juiste buren zijn voor retailers van levensbelang. Het zijn traffic builders die klanten aantrekken met hetzelfde profiel en koopmotief.



In 2020 was het omzetverlies vooral groot voor winkels die sterk afhankelijk waren van kantoorpersoneel (tot -93%), horeca (tot -91%), toerisme (tot -87%), openbaar vervoer (tot -93%), scholen/universiteiten (tot -72%) en grensoverschrijdende shoppers (-69%).



Trend 6: Lager aantal faillissementen. Hoe lang is dat houdbaar?



2020 gaat de boeken in als een jaar met extreem weinig faillissementen. De gemiddelde concurrentiedruk van de 100 grootste Nederlandse retailers is sinds corona nog niet significant veranderd. De verwachting is dat wanneer de steunmaatregelen ophouden, het aantal faillissementen, fusies en acquisities sterk zal toenemen. Dit gaat een ongekende impact hebben op de lokale dynamiek van winkelcentra en binnensteden.



Conclusie: inzicht in klantgedrag & retaillandschap cruciaal om in 2021 te overleven



Het lijkt een onmogelijke opgave: strategische (locatie)keuzes maken in tijden waarin niemand weet wat volgende week brengt. Klanten, concurrentie & het lokale retaillandschap veranderen razendsnel. Alleen retailers die niet de winkels, maar de klanten en hun gedrag centraal stellen, kunnen het koop- en verplaatsingsgedrag voorspellen. En zo de slimste toekomstbestendige keuzes maken!



Het volledige trendrapport met toelichting, infographics & cijfers over de impact van corona op retail, is gratis te downloaden via: https://retailsonar.com/blog/post/trendrapport-retail-2021.



Over RetailSonar



RetailSonar helpt retailmanagers op een slimme, snelle en efficiënte manier strategische locatiebeslissingen te nemen. RetailSonar heeft de complexiteit van A.I., big data en koopstroom- en graviteitsmodellen vertaald naar een zeer gebruiksvriendelijk cloudplatform. Hiermee krijgen retailers met slechts enkele muisklikken antwoord op strategische vraagstukken rondom locatieplanning, locatieperformance en lokale marketing.



Website: www.retailsonar.com.