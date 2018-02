Leona Maas allereerste ‘Youth Pride Ambassadeur’



Acht ‘stille krachten’ ambassadeurs voor Pride Amsterdam 2018



Bij het horen van hun namen gaat wellicht niet meteen een belletje rinkelen, maar als je hun ‘cv’ bekijkt, wordt duidelijk waarom de organisatie van Pride Amsterdam dit jaar maar liefst acht ‘stille krachten’ in het zonnetje zet en hen tot ambassadeurs van Pride Amsterdam 2018 heeft benoemd. Stuk voor stuk veel inzet en lef voor de LHBTI-community of het uitdragen daarvan. De acht ambassadeurs werden vanavond tijdens de zogenoemde kick-off party in de Sugar Factory in Amsterdam bekendgemaakt. Ambassadeur van 2015 Emmaly Brown zong het nummer heroes voor hen.



Bijzonder vanmiddag was de bekendmaking van de zogenoemde ‘Youth Pride Ambassadeur'. In totaal waren negen jongeren genomineerd voor deze titel. Afgelopen weken konden jongeren op hun favoriet stemmen. Tijdens het event in de Sugar Factory werd bekend gemaakt dat Loena Maas (20) zich de allereerste Youth Pride Ambassadeur van Pride Amsterdam mag noemen. Loena is transgender en zit nog in haar transitie. Op school heeft ze het niet gemakkelijk gehad en is ze tegen veel vooroordelen aangelopen.



Pride Amsterdam heeft dit jaar als thema ‘Heroes’. Het thema had niet beter gekozen kunnen worden voor deze ambassadeurs. Dit jaar mogen Leona Maas, Mieke Martelhoff, Vanny Reyes, Jip van Leeuwen, Damian Jackson, Serdar Manavoglu en Francis van Broekhuizen zich ambassadeurs van Pride Amsterdam noemen. Pride Amsterdam vindt dit jaar plaats van zaterdag 28 juli tot en met zondag 5 augustus. Met het thema ‘Heroes’ wilt de organisatie mensen in het zonnetje zetten die een helden status verdienen. “Iedereen kent wel iemand die de helden status verdient”, zegt Lucien Spee - directeur van de stichting Amsterdam Gay Pride. “Denk aan mensen die het voortouw nemen, ergens voor staan en dit ook in het openbaar uitdragen. Deze acht ambassadeurs vertegenwoordigen datgene waar we voor staan, met ieder hun eigen verhaal.”



Mieke Martelhoff (70): Voormalig eigenaresse van Bar Vivelavie (1980-2017). Een café voor lesbiennes waar iedereen welkom was. In de jaren ’80 en ’90 organisator van grote vrouwen feesten in iT, Marcanti Plaza, Roxy. Deze Lesbian Party’s waren zeer populair, vele bekende artiesten als Karin Bloemen, Ruth Jacott, Edsilia Rombley, Lois Lane, Willeke Alberti, Anita Meijer, Jocelyn Brown en Total Touch met Trijntje Oosterhuis traden er op. Mieke was een van de oprichters Gay Business Amsterdam (GBA), die van 1996 t/m 2005 de Amsterdam Pride organiseerde. Ze was organisator van de straatfeesten speciaal voor vrouwen. In 1999 kreeg ze een koninklijke onderscheiding voor haar inzet voor de emancipatie van lesbische vrouwen.



Vanny Reyes (45): Geboren in Aruba, sinds 2001 woont hij In Nederland. Naast zijn baan bij het GVB is hij als vrijwilliger werkzaam bij het COC Amsterdam als Coördinator Ontmoeting & Empowerment. Toen hij in Nederland kwam wonen viel het hem op dat er weinig georganiseerd werd voor biculturele LHBTI’s. Hij heeft zich op allerlei manieren ingezet voor de gemeenschap. Denk aan het begeleiden van Arubaanse studenten, of aan empowerment van jongvolwassenen. “Mijn focus gaat vooral naar biculturele activiteiten met een empowerment karakter. In mijn jonge jaren kende ik geen lotgenoten. Ik ben trots dat ik het verschil heb kunnen maken met het Wereldcafé, Trans United Amsterdam, Cocktail Amsterdam en Cocktail Events voor de Amsterdamse biculturele LHBTI’s.”



Jip van Leeuwen (75): Kreeg een koninklijke onderscheiding in 2011 voor zijn inzet voor de gemeenschap en zet zich sinds zijn 49ste - hij kwam laat uit de kast - in voor een veilig sportklimaat voor de LHBTI-gemeenschap binnen de reguliere sportverenigingen en sport organisaties. Het is ooit voor hem begonnen met de Gay Games in 1998. “Daaruit zijn vele gaysport-verenigingen uit voortgekomen.” In 2008 richtte hij met Karin Blankenstein de John Blankenstein Foundation op. Deze houdt zich intensief bezig met het bespreekbaar maken en creëren van een veilig sport klimaat binnen de sporten voetbal en hockey. “Mijn motivatie om ambassadeur te willen zijn is dat ik in mijn hele sportcarrière als homoseksueel verstopt ben geweest. Op mijn 49ste ben ik pas ‘uit de kast gekomen’. Pride Amsterdam heeft de zichtbaarheid van de community een enorme push gegeven. Vanaf het begin hebben gaysport-verenigingen meegevaren.”



Damian Jackson (40): Hij was een van de eerste transgenders die het geslacht in zijn paspoort heeft gewijzigd toen dat in 2014 mogelijk werd gemaakt. Het was voor hem een verademing dat hij vanaf dat moment echt kon zijn wie hij is. “Op mijn vijfendertigste kwam de bevestiging dat wat ik op tienjarige leeftijd al van binnen voelde ‘een naam’ had. In de afgelopen jaren heb ik aan veel mooie projecten mogen meewerken voor de community. Ik vind het belangrijk dat transmannen ook een gezicht krijgen. Het is een eer om dit jaar één van de ambassadeurs van Pride Amsterdam te mogen zijn.”



Serdar Manavoglu (40): Initiatiefnemer van Pink Istanbul en organisator van de Turkse boot in 2012. Pink Istanbul bestaat dit tien jaar. Belangrijkste doel hiervan is om een “plek en gezicht te geven aan mensen die zich Nederlander en Turk voelen, en als LHBTI zichzelf willen zijn”. “En daarin niet tussen hoeven te kiezen, omdat anderen dat zo willen. Individuele vrijheid, ook binnen groepen.”



Francis van Broekhuizen (42): Eén van de meest veelzijdige sopranen van Nederland die haar zangtalent combineert met een unieke en ontwapende podiumpersoonlijkheid. Haar heldinnen zijn Maria Callas en Barbara Streisand. “Ik ben trots om ambassadrice te zijn en kijk uit naar alle momenten tijdens de Pride dat ik in mijn ‘diva jurken’ mijn opwachting mag maken.” Landelijke bekendheid kreeg ze door haar televisie optredens met René Froger.



Jennifer Hopelezz (55): is de drag queen-moeder van het House of Hopelezz. Ze is veelzijdig actief in de Pride-community. Oprichter van de Drag Olympics, die dit jaar voor de 15e keer worden gehouden. Mede-eigenaar van gay-sauna Nieuwezijds en de Amsterdamse fetishclub ChUrch. Bestuurslid van Stichting GALA (Gay and Lesbian Amsterdam) dat de zichtbaarheid van Amsterdamse LGBTQI bevordert. Initiator van de Amsterdamse queer infokiosk, Pink Point, op het Homomonument. Daarnaast lanceerde ze de strijd van de Drag Houses, waar drag-families vechten voor de titel van leidend Drag House, richtte ze in 2017 het StreetHeart-festival op in de Kerkstraat, waarbij het beste in de queer-cultuur wordt getoond.