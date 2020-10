Den Haag in teken van helden in Black Achievement Month

De vijfde editie van de Black Achievement Month staat in het teken van gekleurd talent. Helden uit verschillende Afrikaanse en Afro Caribische gemeenschappen staan de hele maand oktober centraal. Haagse culturele instellingen bieden in een uitgebreid programma volledige ruimte voor personen van kleur en de rijkdom aan talenten die er in de zwarte gemeenschap te vinden zijn.



Opening Haagse Editie in het Koorenhuis



De Black Achievement Month Den Haag wordt op zaterdag 3 oktober om 19:30 geopend tijdens een besloten kick-off in het Koorenhuis, met performances van o.a. Deborah Cameron, Damani Leidsman, GUAP en Het Zwarte Schaap.



Hoogtepunten uit het programma



In Filmhuis Den Haag zijn drie films te zien waaronder het liefdevolle familieverhaal Buladó van regisseur Eché Janga (Winnaar twee Gouden Kalveren) en het taboedoorbrekende Guess Who's Coming to Dinner over gemengde huwelijken. Een van de eerste films met Sidney Poitier, waarin een zwarte acteur voor het eerst een niet-stereotypebevestigende rol speelde. Een doorbraak voor die tijd waarin die rollen alleen aan witte acteurs werden gegeven.



Het Nationale Theater heeft voorstellingen van performance artiest OTION en de jaarlijks terugkerende Dag van de Marrons waarbij het verzet tegen slavernij wordt herdacht. De HNTjong voorstelling Tori, naar het boek van Brian Elstak i.s.m. Karin Amatmoekrim zal in Theater aan het Spui in première gaan.



In Diligentia is er een inhoudelijke programma over Black Entrepreneurship met o.a. Marian Spier, gehost door Nike Ayinla die succesvol is met Orisun Studio voor zwarte cultuurparels. Daarnaast zijn er in PePijn en Beeld en Geluid Den Haag Young Talks met o.a. Maria Toko Jozias van studentenvereniging Tribes. In het Koorenhuis is er de voorstelling van Yoniverse in het kader van Coming Out Day.



Landelijk initiatief



Black Achievement Month Den Haag is een samenwerking van Diligentia & PePijn, Het Nationale Theater, Filmhuis Den Haag, PRINS27|in het Koorenhuis, The Hang-Out 070, Powered By DeeDee, Orisun Studio’s, Verbalism en Beeld en Geluid Den Haag en wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag en Fonds 1818.



Black Achievement Month is een landelijk initiatief van het NiNsee en vindt verder nog plaats in Amsterdam, Almere, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Middelburg en Utrecht. De aftrap hiervan was op 1 oktober in Amsterdam.



Het complete overzicht van het Haagse programma is te vinden op www.hnt.nl/bamdenhaag.