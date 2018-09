Minister Van Nieuwenhuizen complimenteert nieuwe Ridders

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft zaterdag op de vijftigste editie van de Dag van Veilig Transport – Ridders van de Weg lovende woorden gesproken over de nieuwe lichting Ridders. Van Nieuwenhuizen was eregast tijdens de drukbezochte bijeenkomst in Nijkerk (Hart van Holland).



Op deze dag, die werd gepresenteerd door tv-persoonlijkheid Nicolette van Dam, werden in totaal 206 Ridders gehuldigd die gedurende lange tijd schadevrij hebben gereden. Het ging om 129 Zilveren Ridders (vijf jaar), 65 Gouden Ridders (tien jaar) en twaalf Diamanten Ridders (twintig jaar). De bijbehorende beeldjes werden uitgereikt door respectievelijk oud-schaatskampioen Rintje Ritsma, autocoureur Giedo van der Garde en Cora van Nieuwenhuizen.



,,Het wordt alsmaar drukker op de wegen in Nederland, dus in die zin wordt het steeds moeilijker om schadevrij te blijven. Dat het deze vrachtwagenchauffeurs wel is gelukt en sommigen zelfs twintig jaar lang, dat mogen ze echt uitdragen. Dit zijn prestaties om supertrots op te zijn”, zei minister Van Nieuwenhuizen.



Ze liet er geen misverstand over bestaan de campagne Ridders van de Weg van TVM verzekeringen een warm hart toe te dragen. Van Nieuwenhuizen: ,,Ridders van de Weg heeft een rijke traditie van liefst vijftig jaar, dat zegt al heel veel. TVM kiest ervoor om Ridders in de spotlights te zetten en draagt daarmee uit hoe belangrijk men het vindt dat chauffeurs met groot verantwoordelijkheidsgevoel achter het stuur zitten. Ik denk dat Ridders van de Weg een mooi voorbeeld is om mensen die veilig rijden de erkenning te geven die ze verdienen. Het is al vijftig jaar een heel mooi feest voor de verkeersveiligheid.”



De minister vroeg bij Ridders van de Weg ook nog aandacht voor de overheidscampagne ‘MONO: ongestoord onderweg’ tegen het gebruik van smartphones in het verkeer. ,,Deze Ridders brengen dat al heel goed al in de praktijk, maar iedereen mag het ook actief uitdragen en overbrengen op anderen. De boodschap is duidelijk: Je doet maar één ding in het verkeer en dat is op het verkeer letten. En dus niet op je telefoon. Het gaat gewoon niet samen. We rijden allemaal MONO. Het aantal dodelijke ongevallen in het verkeer moet gewoon omlaag.”



Arjan Bos, CEO van TVM, keek na afloop terug op een zeer geslaagd evenement: ,,De lange geschiedenis van Ridders van de Weg geeft aan dat verkeersveiligheid echt in ons DNA zit. De impact van het evenement is in de loop der jaren alleen maar gegroeid en daarmee ook de aandacht voor het onderwerp. Dat staat voorop. En daarnaast zijn we apetrots op onze nieuwe Ridders. Ridders zijn per definitie altijd heel bewust met verkeersveiligheid bezig en zijn alleen al om die reden ambassadeurs voor de hele sector.”