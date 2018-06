Nederlander geeft ongeremd geld uit tijdens vakantie

Utrecht, 29 juni 2018 – Een kwart van de Nederlanders zegt dit jaar niet met vakantie te gaan en 54 procent van hen geeft aan dat vakantie te duur is (bron: Nibud). Uit onderzoek van SNS, onderdeel van de Volksbank, blijkt dat driekwart echter liever helemaal niet let op wat ze uitgeven tijdens de vakantie. Daardoor vallen uitgaven op de vakantiebestemming bij de meerderheid (53%) vaak hoger uit dan van tevoren ingeschat. Bij een op de tien leidt dit zelfs tot roodstand of een hoge creditcardrekening bij thuiskomst.



SNS begint daarom een campagne met vakantiebudgettips en een uitgavenoverzicht (www.snsbank.nl/vakantietips). Slechts 22 procent van de Nederlanders houdt echter een dagbudget bij tijdens de vakantie. Ton Timmerman, voorzitter SNS: “Door een dagbudget te bepalen en je daar ook echt aan te houden, houd je je uitgaven tijdens de vakantie in de hand.”



Uit de steekproef onder meer dan 1.500 Nederlanders van 18 jaar en ouder blijkt dat bijna driekwart (73%) van de Nederlanders op vakantie alles wil kunnen, zonder op hun uitgaven te hoeven letten. Logisch, als je bedenkt dat de meerderheid (59%) het hele jaar naar de zomervakantie toeleeft. Een op de vijf (19%) let zelfs nooit op de uitgaven tijdens de vakantie. Veertig procent geeft vaak teveel geld uit en mannen (44%) hebben daar vaker last van dan vrouwen (34%). Om de kosten een beetje te drukken neemt een vijfde van de Nederlanders eten en drinken vanuit huis mee naar de vakantiebestemming.



Nibud: voorkom onaangename verrassingen bij thuiskomst



Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Nibud ziet dat twee derde van Nederlanders van te voren uitrekent of zij de vakantie kunnen betalen. Het Nibud adviseert om vooraf een vakantiebegroting te maken en tijdens de vakantie de uitgaven in de gaten te houden. “Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mensen vakantie te duur vindt en zelfs een kwart van de Nederlanders niet op vakantie gaat om die reden. Reken daarom van tevoren uit hoeveel geld er tijdens de vakantie kan worden besteed en houd rekening met alle uitgaven die er na de vakantie moeten worden betaald. Zoals bijvoorbeeld de contributie van sportclubs. Dit helpt bij het voorkomen van onaangename financiële verrassingen bij thuiskomst,” aldus Karin Radstaak, woordvoerder Nibud.



Jongeren duurste vakantiegangers



Gemiddeld gaan Nederlanders 16 dagen op vakantie in de zomer. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar hebben een aanzienlijk hoger vakantiebudget dan hun oudere landgenoten. Zo reserveren zij 115 euro meer dan het gemiddelde van 845 euro per persoon. Ondanks het hoge budget geven jongeren vaak toch nog meer uit dan van tevoren bedacht (46%). Bij 60-plussers is dit slechts bij 23 procent het geval.



Sparen voor de volgende vakantie



Een derde van de vakantiegangers begint bij thuiskomst direct met sparen voor de volgende vakantie. Vijftien procent heeft na de zomervakantie vaak helemaal geen (spaar)geld meer over.



“We willen het hele jaar door mensen helpen met hun geldzaken. De vakantie is een moment waarop mensen er alles uit willen halen wat erin zit. En dat begrijpen wij, maar het moet ook leuk zijn als je thuiskomt. Door dingen iets anders te doen tijdens de vakantie kan er nog meer uit het beschikbare budget gehaald worden. Met behoud van vakantiepret. Daarom geven we tips en tools om financieel goed voorbereid op vakantie te gaan en zonder zorgen over te hoge uitgaven weer thuis te komen,” aldus Timmerman.