Geboren Rotterdammer aan roer bij vierde filiaal JBL&G

Letselschadebureau JBL&G gaat donderdag, 1 oktober, officieel ook in Rotterdam van start. Mr. Frans Overkleeft (Rotterdam, 1974) is benoemd tot regiomanager en teamleider van het vierde filiaal van JBL&G. Hij stapt over van letselschadekantoor Flyct in Capelle aan den IJssel, waar hij bijna zeven jaar heeft gewerkt.



In de Maasstad komt hij aan het hoofd van een totaal nieuw team van rond de tien juristen en een aantal juridisch medewerkers, voor wie de sollicitatieprocedures in volle gang zijn. JBL&G West is gehuisvest in het Business Center Rotterdam aan de Vareseweg. Het wordt het vierde kantoor van het in 2011 opgerichte Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht, inmiddels uitgegroeid tot het grootste zelfstandige letselschadekantoor van Nederland, met filialen in Amsterdam, Groningen, Deventer en nu dus ook Rotterdam.



Het opzetten van een vierde filiaal West, nadat vorig jaar nog de vestigingen Noord en Oost in Groningen en Deventer werden geopend, heeft niet zozeer met expansiedrift, als wel met bereikbaarheid en duurzaamheid te maken. JBL&G-directeur Steffy Roos du Maine: "We vinden het belangrijk om dichtbij onze cliënten te zitten. We hechten erg aan huisbezoek bij slachtoffers en crossen daar graag het hele land voor door, maar dat moet wel haalbaar zijn en praktisch blijven. Na Amsterdam, Groningen en Deventer was het daarom een vanzelfsprekende stap om ook wat meer naar het zuiden en westen te kijken. Rotterdam was wat dat betreft de beste keuze. We hebben ook nu al heel veel cliënten uit Groot-Rotterdam, dus dat leek alleen maar logisch."



Ook de nieuwe regiomanager zelf ziet volop ‘potentie’ in de nieuwe stek, al klinkt dat in de letselschadebranche natuurlijk altijd wat wrang. Frans Overkleeft: “De regio Rijnmond heeft een inwonertal van circa 1,2 miljoen inwoners, wat het gebied tot een van de dichtstbevolkte regio's van Nederland maakt. De regio kent veel zware industrie, de havens natuurlijk, veel snelwegen, maar ook N-wegen in Brabant en Zeeland, veel verkeersknooppunten, files en zware voertuigen. Bedrijfs- en verkeersongevallen liggen overal op de loer, zeg maar, en áls het dan een keer misgaat, dan gaat het vaak ook goed mis. Daarbij kunnen veel mensen onze hulp heel goed gebruiken, werknemers van buitenlandse komaf bijvoorbeeld, omdat ze er zelf echt niet uitkomen met werkgevers, bedrijfsartsen en verzekeraars. Tegelijkertijd is het hier vaak ook praktisch volk: ze willen zeker waar ze recht op hebben.”



Na bijna negen jaar als letselschadespecialist bij SRK Rechtsbijstand en ruim zes als letselschade-expert en manager bij Flyct, vond hij het zelf wel weer tijd voor een nieuwe uitdaging. Het opzetten van een geheel nieuw kantoor paste daar prima bij: “Het leuke is dat JBL&G nog een vrij jonge organisatie is, met erg veel ondernemerszin; een club die echt ergens voor gaat en de nadruk op de juiste zaken weet te leggen. De combinatie van een nieuw kantoor beginnen, medewerkers coachen en begeleiden, en zelf zaken blijven behandelen zoals ik ook al deed, is echt ideaal. Daarbij is het nieuwe kantoor op fietsafstand, in mijn eigen Rotterdam: wat wil je nog meer?”



Onder supervisie van Frans zelf zijn inmiddels ook al de eerste twee juristen aangenomen voor het nieuwe team. Charlotte Groeneveld en Kirtanya Gajadin zijn twee talenten vers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Kirtanya heeft daar de afstudeerrichting Recht van de Gezondheidszorg gedaan, een landelijk unieke masteropleiding voor gezondheidsjuristen. Charlotte rondde de master Aansprakelijkheid en Verzekering af, een zogeheten Topopleiding voor maximaal 25 studenten per jaar, speciaal toegesneden op de letselschadepraktijk. Beiden beginnen ook op 1 oktober bij JBL&G West.



JBL&G West



mr. Frans Overkleeft



Business Center Rotterdam



Vareseweg 41



3047 AT Rotterdam



010 302 91 10