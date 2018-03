Indi Energie en KiesZon plaatsen 2024 zonnepanelen op Amercentrale RWE

Begin maart hebben RWE en Indi Energie het contract ondertekend voor de plaatsing van 2.024 zonnepanelen op de Amercentrale van RWE in Geertruidenberg. RWE zet hiermee een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de centrale. Het zonnestroomsysteem krijgt een vermogen van 557 kWp. De hoeveelheid groene stroom die wordt opgewekt, is te vergelijken met het verbruik van 150 huishoudens.



Indi Energie investeert in de zonnepanelen, is verantwoordelijk voor het gehele projectmanagement en gaat het systeem de komende 16 jaar exploiteren. De uitvoerende partij van het project is KiesZon, dat de engineering en de realisatie van het zonnestroomproject voor haar rekening neemt. Daarmee zetten de twee partijen de succesvolle samenwerking voort die in 2017 leidde tot de realisatie van twee zonnestroomprojecten op de daken van SnowWorld Landgraaf en Zoetermeer.



Betrokkenheid inwoners



Met behulp van crowdfunding kunnen de inwoners van de gemeente Geertruidenberg participeren in het project. Pjotr van den Berg, projectleider bij Indi Energie: ”De succesvolle crowdfundactie van Indi Energie eind 2016 heeft laten zien dat er veel interesse is bij consumenten om te investeren in zonne-energie. De consument wordt hierdoor direct betrokken bij de energietransitie en ze maken een aantrekkelijk rendement op hun investering.” Nog deze maand wordt begonnen met de aanleg van het zonnestroomsysteem.