Sligro Food Group halfjaarbericht 2018

Nettowinst Sligro Food Group EUR 29 miljoen



De omzet uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten over het eerste halfjaar 2018 bedroeg EUR 1.131 miljoen, een toename van 11,0% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Autonoom nam de omzet, mede als gevolg van gewijzigde verslaggevingsregels, met 0,1% af. Het bedrijfsresultaat uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten nam met EUR 2 miljoen af tot EUR 31 miljoen. De nettowinst uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten nam over het eerste halfjaar met EUR 1 miljoen af tot EUR 25 miljoen. De nettowinst van de Groep, inclusief niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten, nam met EUR 1 miljoen toe tot EUR 29 miljoen.



Het volledige persbericht is te downloaden op www.perssupport.nl.