Zingeving en waarden belangrijker in bedrijfsleven, werk & commercie

Er is een aardverschuiving gaande in het commerciële landschap, er begint een waardengedreven generatie op te staan. De behoefte aan zingeving in werk en het bedrijfsleven groeit. Auteur en int. grondstoffen handelsadviseur Misha Stoutenbeek kondigt de publicatie aan van zijn nieuwe boek: “Waardenvol Verkopen”, verschenen in September. Geschreven na afloop van een vijftienjarige periode van zakelijk reizen, onder andere door Europa, Noord- en Zuid-Amerika.



Het boek

Met wetenschappelijke onderzoeken en trendanalyses toont Misha aan, dat steeds meer mensen en organisaties winst willen balanceren met zingeving; die geld zien als middel om iets groters te doen of om een bijdrage te leveren. Inmiddels is een ruime meerderheid van de consumenten hoopvol, dat bedrijven het voortouw zullen nemen om veranderingen te veroorzaken in sociaal-maatschappelijke en milieu problemen. In zijn boek toont Misha concreet aan hoe een focus op persoonlijke waarden kan helpen bij individuele prestatiekracht, stress-reductie, persoonlijke groei en een hogere levenskwaliteit.



Voor wie

Misha wil zijn bevindingen delen met iedereen die geïnteresseerd is in trends, commercie, bedrijfsleven en persoonlijke ontwikkeling. Het boek biedt inspiratie, motivatie en werkbare ideeën voor: ondernemers, freelancers, managers, zzp’ers, marketeers en verkopers. Het geeft inzicht en concreet advies voor het navigeren in een snel veranderende commerciële wereld.



(*Voor onderbouwing/bronnen van beweringen zie hieronder.)



Meer info, afbeeldingen/mediakit

Op de website: https://www.waardenvol-verkopen.nl

Boek verkrijgbaar bij

Online op: https://www.waardenvol-verkopen.nl (e-book bundel) en in de boekhandel:

*Paperback: ISBN 978-3-7497-4320-9

*Hardcover: ISBN 978-3-7497-4321-6

*e-Book: ISBN 978-3-7497-4322-3

Onderbouwing/bronnen

1. Aug 2019 – Toonaangevende Business Roundtable herdefinieert het doel van bedrijven, om een economie te bevorderen die iedereen dient. [https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans]



2. Sep 2019 – CEOsummit, “Bedrijfsleven als een plaats, bron en kracht voor genezing”. Een verkenning van waarom bewust kapitalisme moet bestaan en hoe we organisaties kunnen opbouwen en leiden die er toe doen. [https://ceosummit.consciouscapitalism.org]



3. Dec 2018 – Boek van verzekeraar Achmea, “De Waarde van Werk”, met onderzoeksconclusies en visies van mensen van: Shell, Universiteit Amsterdam en Leiden, SER, Rabobank, Philips. Eén van de belangrijkste uitkomsten: de waarde van werk gaat sterk veranderen en de maatschappelijke impact van werk wordt steeds belangrijker. [https://nieuws.achmea.nl/maatschappelijke-waarde-van-werk-steeds-belangrijker/]



4. 2017 – Studie van het Amerikaanse Cone Communications naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): 63% van de consumenten is hoopvol dat bedrijven het voortouw zullen nemen om veranderingen te veroorzaken in sociale en milieu problemen, bij gebrek aan overheidsregulering. 78% wil dat bedrijven belangrijke sociale rechtvaardigheidskwesties aanpakken. [http://www.conecomm.com/research-blog/2017-csr-study]



5. 2011 – Groot wereldwijd onderzoek naar zingeving (in 16 landen met het hoogste bruto nationaal product, waaronder Nederland) in opdracht van Letsheal.org toont aan dat bijna 60% van de inwoners in deze landen zoekende is om meer te kunnen betekenen voor anderen. De meesten mensen geven aan dat ze worden gehinderd door praktische zaken, zoals het gebrek aan tijd, middelen, energie en inspiratie. De wens en zoektocht om meer te doen voor anderen dan alleen geld doneren wordt door 74% van de 24.000 ondervraagden gezien als _de_ manier om het leven zin te geven. Het niet kunnen vervullen van deze behoefte, kan zelfs leiden tot gevoelens van depressie en een lager zelfvertrouwen.”