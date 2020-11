Rocking Robots lanceert internationaal platform over robotics, AI en RPA

Vandaag is Rockingrobots.com officieel van start gegaan, de internationale versie van het succesvolle Nederlandse platform Rockingrobots.nl. In een jaar tijd is Rockingrobots.nl uitgegroeid tot hèt Nederland platform met nieuws, trends, cases en achtergronden over robots, kunstmatige intelligentie (AI) en robotic process automation (RPA). Omdat dit bij uitstek een internationale markt is voegt uitgever Mediabureau Leiden daar nu Rockingrobots.com aan toe.



Het gebruik van robots, AI en RPA maakt een onstuitbare groei door. De huidige coronacrisis blijkt juist als katalysator te fungeren voor deze trend. Servicerobots desinfecteren ziekenhuizen en andere locaties met behulp van UV-straling, AI wordt ingezet bij het onderzoek naar medicijnen, en RPA softwarerobots vangen de toegenomen administratieve lasten bij de overheid over.



“Rocking Robots heeft het afgelopen jaar voor executives in de Nederlandse markt de ontwikkelingen rond robots, AI en RPA verslagen. We kregen tegelijkertijd steeds meer vraag naar internationale content over deze groeimarkten. Daar spelen we nu op in met de lancering van rockingrobots.com”, zegt hoofdredacteur Marco van der Hoeven.



Het platform Rockingrobots.com zal net als de Nederlandse editie nieuws, trends, achtergronden en praktijkverhalen brengen in de vorm van artikelen en videoreportages. Het platform zal bovendien in aparte secties content maken voor de markten in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken, waar veel ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van robotics, AI en RPA.



Over Rocking Robots



RockingRobots vertelt het verhaal van mens, robot en artificial intelligence. Meer dan ooit raakt technologie de hele maatschappij, van mensen en bedrijven tot overheid en zorg. De redactie van dit platform volgt de digitale transformatie, en de mensen die de nieuwe wereld vormgeven.



Over Mediabureau Leiden



Mediabureau Leiden BV is opgezet door Marco van der Hoeven. Hij is sinds 1996 actief als bladenmaker en videoproducent, met name op het gebied van AI/robotics, Openbare Orde en Veiligheid, politiek en ICT.