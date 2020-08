Den Haag bespeelt Amsterdam

Het Nationale Theater met 12 voorstellingen in Frascati, ITA en de Krakeling



In de turbulente maanden voor de zomer besloot Het Nationale Theater niet langer thuis achter de computer te blijven zitten, maar weer volop live aan de slag te gaan. Acteurs en regisseurs creëerden in slechts enkele weken maar liefst zestien nieuwe voorstellingen. In het weekend van 28 t/m 30 augustus gaan zeven van deze voorstellingen in première in Den Haag waarna een tournee door het land volgt, te beginnen met een volle week bij Internationaal Theater Amsterdam. In diezelfde week zijn ook de succesvoorstellingen Language, Othello en De Gebroeders Leeuwenhart te zien in Amsterdam.



Het Nationale Theater speelt altijd



Het Nationale Theater gaat met deze nieuwe voorstellingen radicaal terug naar de basis van theater: steengoede acteurs op kale toneelplanken met ijzersterke teksten en op de toppen van hun kunnen. De zeventien acteurs uit het ensemble van Het Nationale Theater spelen intieme voorstellingen die reflecteren op de huidige situatie en op het leven in de nieuwe wereld. Teksten van troost, hoop en afleiding, die de liefde voor theater en samenzijn bezingen. Op het programma staan onder meer klassieke teksten van Samuel Beckett en Harold Pinter, moderne teksten van Duncan Macmillan en Will Eno en nieuwe teksten van Eric de Vroedt en Magne van den Berg.



Speelweek in Amsterdam met nieuwe titels



In het weekend van 28 t/m 30 augustus gaan zeven van de nieuwe voorstellingen in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Na dit première weekend gaan de voorstellingen op tournee en die begint van 1 t/m 5 september bij Internationaal Theater Amsterdam. Aan deze speelweek worden nog twee nieuwe titels toegevoegd.



Antoinette Jelgersma en Romana Vrede spelen Liefdesverklaring (Magne van den Berg) in regie van Noël Fischer en Eric de Vroedt. Nóg meer op zijn plaats in deze tijd verklaren ze met deze prachtige monoloog de liefde aan het publiek.



In regie van Noël Fischer speelt Soumaya Ahouaoui de monoloog Spoonface (Lee Hall). Tien jaar geleden maakte Noël Fischer een zeer succesvolle regie van Spoonface voor jongeren (winnaar Zilveren Krekel en Gouden Krekel 2010). Nu maakt ze een nieuwe versie voor een volwassen publiek, zoals schrijver Lee Hall het oorspronkelijk bedacht had.



Rick Paul van Mulligen speelt Joop Admiraals U bent mijn Moeder. Van Mulligen wilde deze tekst die hem zeer aan het hart gaat al langere tijd spelen en regisseur Noël Fischer had hem ook op haar verlanglijst staan. Nu zagen zij de kans schoon.



Mark Rietman, Yela de Koning en Antoinette Jelgersma zijn te zien in de eenakter Een soort Alaska (Harold Pinter) in regie van Eric de Vroedt. Gebaseerd op de film Awakenings van Olivier Sachs over de slaapziekte die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog verspreidde. Een vergeten pandemie waar miljoenen slachtoffers aan leden.



In regie van Erik Whien speelt Bram Coopmans de voorstelling Tom Pain (Will Eno). Deze solo was dé hit van het Edinburgh Fringe Festival 2004. Guardian-recensent Lynn Gardner noemde het tien jaar later “nog altijd de beste monoloog die ik ooit heb gezien.”



Jaap Spijkers speelt in regie van Erik Whien Krapps laatste band (Samuel Beckett). Erik Whien is na Wachten op Godot en Eindspel dé hedendaagse Nederlandse Beckett-regisseur.



Emmanuel Ohene Boafo speelt de monoloog Sea Wall (Simon Stephens), ook in regie van Erik Whien. Een prachtige monoloog die Simon Stephens schreef voor de Ierse Andrew Scott. Emmanuel Ohene Boafo speelt voor het eerst in het Engels.



Het Nederlands Theaterfestival met Othello en De Gebroeders Leeuwenhart



Naast deze nieuwe voorstellingen is Het Nationale Theater goed vertegenwoordigd op het Nederlands Theaterfestival met twee succesvoorstellingen van afgelopen seizoen. De Gebroeders Leeuwenhart van HNTjong, met o.a. Rick Paul Mulligen en Teun Luijkx, is op 10 en 11 september te zien. Othello van Daria Bukvić is genomineerd door De Nederlandse Toneeljury en de registratie van deze voorstelling wordt op 4 september op groot scherm vertoond in de grote zaal van Internationaal Theater Amsterdam. Voorafgaand organiseert Het Nationale Theater samen met TF een inleidend programma met gasten en livemuziek.



Language



De solovoorstelling Language van Vanja Rukavina over de wonderlijke wereld van taal is dit seizoen ook weer terug. De voorstelling is van 1 t/m 4 september te zien in Frascati Theater.



Meer weten over Het Nationale Theater in Amsterdam?