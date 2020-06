Pink Elephant hoofdpartner EMEA van FireScope IT-monitoring

Naarden, 2 juni 2020 – IT-dienstverlener Pink Elephant maakte vandaag bekend dat het een strategisch partnership is aangegaan met FireScope, een marktleider in IT Discovery en Monitoring oplossingen. Concreet betekent dit partnership dat Pink Elephant hoofdleverancier wordt van FireScope producten in de EMEA-regio. Dit zal in bepaalde landen gebeuren met behulp van derde partijen. Dit partnership is voor Pink Elephant een strategische aanvulling op het bestaande porfolio van opleiding en consultancy dienstverlening in IT Service Management.



Hoewel er meerdere bedrijven discovery en monitoring tools aanbieden, brengt de software van FireScope uit Californië een aantal belangrijke voordelen met zich mee. FireScopes ‘Secure Discovery & Dependency Mapping’ tool brengt automatisch en realtime in kaart welke IT-middelen onderdeel zijn van de IT-infrastructuur en hoe deze elementen van elkaar afhankelijk zijn. Ook wordt er een monitoring tool aangeboden die realtime inzicht geeft in de status, performance en beveiliging van de infrastructuur, maar ook van de bedrijfsprocessen.



“Wij zijn erg blij met dit partnership met FireScope” vertelt Gijs-Jan Huisman, Directeur van Pink Elephant EMEA. “We zijn ervan overtuigd dat de oplossingen van FireScope direct van grote toegevoegde waarde zijn voor onze klanten op het gebied van Change Management, Configuration Management, Service Performance Management en Asset Management.”



“Stel je voor wat je kunt bereiken als je CMDB altijd up-to-date zou zijn zonder hier moeite voor te doen. En misschien nog wel belangrijker, stel dat je altijd exact inzicht zou hebben uit welke IT-middelen je belangrijkste diensten bestaan. Dit heeft gigantische voordelen op het gebied van veiligheid, efficiëntie en kosten. Het volledig begrijpen van alle elementen in de IT-infrastructuur en hun onderlinge samenhang maakt IT-afdelingen proactiever en strategischer. Potentiële issues voorkomen, inzicht in de impact van changes en sneller verstoringen oplossen: FireScope maakt het mogelijk.”



“Daarnaast sluit het product erg goed aan bij Pink Elephant” vervolgt Huisman. “Pink Elephant is al decennialang voorloper als het gaat om IT Service Management. Wij waren bijvoorbeeld de eerste die ITIL® in Nederland introduceerde en staan tot op de dag van vandaag hoog aangeschreven als het gaat om ITSM-advies, training en technologie.”



Steve Cotton, CEO van FireScope zegt: “FireScope is trots om partner te zijn van een bedrijf als Pink Elephant, dat al jaren kennisleider is op het gebied van Service en Asset Management. De tooling die FireScope biedt sluit perfect aan op de expertise van Pink.”



Over Pink Elephant



Pink Elephant heeft vestigingen in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Het bedrijf biedt dienstverlening op het gebied van IT-outsourcing, professional services, consultancy en education services. Pink Elephant is wereldwijd leidend in IT Service Management en heeft al vele klanten geholpen om business en IT-doelstellingen optimaal samen te laten werken.



Over FireScope



FireScope is een innovatief en vooruitstrevend IT-bedrijf dat zich bezighoudt met discovery en monitoring van IT-middelen. FireScopes Secure Discovery and Dependency Mapping (SDDM) en Service Performance Manager (SPM) tools zijn de eerste cloud oplossingen op een Big Data (NoSQL) platform die ITIL® en ITSM frameworks ondersteunen. FireScope is een Amerikaans bedrijf met vestigingen in Californië, Sydney, Dallas en Londen.