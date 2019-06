Nieuwe actie Wereld Kanker Onderzoek Fonds: Hardlopen als eerbetoon

‘Ik loop mijn run voor…’. Zo luidt de nieuwe actie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds voor de Dam tot Damloop 2019. Tijdens de Damloop maken hardlopers van hun sportieve prestatie een eerbetoon en steunen ze gelijk de missie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Aanmelden kan nu nog via inactietegenkanker@wkof.nl.



Ik loop mijn run voor…

1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker. In 2018 waren dat 116.000 mensen. Met de nieuwe actie ‘Ik loop mijn run voor…’kunnen deelnemers aan de Dam tot Damloop 2019 een sportieve prestatie neerzetten, deze opdragen aan een dierbare en tegelijk onderzoek en voorlichting steunen voor een wereld zonder kanker.



Een eerbetoon

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds introduceert dit jaar het ‘Ik loop mijn run voor’-hardloopshirt dat deelnemers tijdens de Dam tot Damloop kunnen dragen. Op dit hardloopshirt kunnen deelnemers de naam opschrijven van een bekende die geraakt is door kanker.



Sandra Hout, een deelneemster die al jaren meerent voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, vertelt: “Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die geraakt is door kanker. Wat is er mooier dan te rennen voor het goede doel en zo een steentje bij te dragen aan een wereld zonder kanker? Het nieuwe hardloopshirt, waarmee je de run kunt opdragen aan een dierbare, maakt deze Damloop extra speciaal.”



Onderzoek en voorlichting

Deelname aan de Dam tot Damloop 2019 voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds levert ook sponsoring en aandacht op voor de strijd tegen kanker. Met sponsorgelden dragen deelnemers bij aan meer onderzoek en voorlichting voor de preventie en overleving van kanker door gezonde voeding en leefstijl. Zo onderzoekt het fonds al 25 jaar lang de relatie tussen voeding, leefstijl en kanker en geeft hierover praktische voorlichting.



De Dam tot Damloop

Dit hardloopevenement is al jaren een van de populairste events in Nederland. Elk jaar weer doen duizenden deelnemers mee aan de run van 10 Engelse Mijl vanuit Amsterdam naar Zaandam. Deze 35eeditie van de Dam tot Damloop zal plaatsvinden op zondag 22 september 2019.



Aanmelden

Deelnemers kunnen zich nu nog aanmelden voor de eerste editie van de nieuwe actie ‘Ik loop mijn run voor…’ via inactietegenkanker@wkof.nl. Meer informatie is te lezen op ikloopmijnrunvoor.nl.



Naomi van Paassen, Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds doet al 12 jaar mee aan de Dam tot Damloop. Elk jaar doen wij ons best om een grote groep te verzamelen die zich wil inzetten voor een wereld zonder kanker. Dit jaar maken wij deze ervaring extra bijzonder met de actie ‘Ik loop mijn run voor…’. Helaas kent bijna iedereen iemand in zijn of haar omgeving die kanker heeft of heeft gehad. Het kunnen opdragen van de run aan een dierbare en daarbij kunnen bijdragen aan meer onderzoek en voorlichting is dan ook fantastisch. Doe met ons mee!”