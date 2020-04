Gas of elektrisch? Hoe Nederlanders het liefste koken

Keukenmerk ETNA deed onderzoek naar het kookgedrag en de voorkeuren van Nederlanders



Op dit moment zet 56% van de Nederlanders de pannen (bijna) iedere avond op het vuur, een derde kookt op inductie en een kleinere groep heeft een keramische kookplaat (15%). Bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat we binnen zes jaar niet meer op gas koken als gevolg van de energietransitie. Een derde vindt dat wel onhandig maar gelukkig denkt 72% wel dat er goede alternatieven zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat ETNA uitvoerde om erachter te komen hoe Nederlanders het liefste koken.



Uit het onderzoek blijkt dat we het leuk vinden om te koken: 26% van de respondenten kookt graag en uitgebreid, 32% kookt ook met plezier maar liever wel een beetje gemakkelijk. Vooral de groep 50 tot 70 jarigen vindt het leuk en kookt uitgebreid, bijna de helft kookt dan ook dagelijks. Hoewel de meeste jongeren tussen de 20 en 34 jaar het liefst zo min mogelijk in de keuken staan, kookt 29% toch wel 7 dagen per week. Wie een keertje niet kookt gaat het liefst bij anderen eten, haalt iets of gaat uit eten.



In vuur en vlam

Koken op gas blijft populair in Nederland, slechts 4% van de mensen heeft nog nooit op gas gekookt. Dat je alle pannen kan gebruiken en de vlam kunt zien en instellen zijn de meest genoemde voordelen. Waar het design van een inductiekookplaat door 32% van de mensen als een voordeel wordt gezien, lijkt dit bij gas niet mee te tellen, slechts 4% ziet dit als een voordeel. De kookliefhebbers onder de respondenten koken voornamelijk op gas en inductie.



Alternatief

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft over een alternatief voor koken op gas nagedacht. Ruim 70% geeft aan dat zij koken op inductie als het beste alternatief beschouwen. De meest genoemde redenen zijn dat het eenvoudig in gebruik is, eenvoudig is schoon te maken en snel en veilig is. Een kwart van de mensen denkt na over koken op een keramische kookplaat en een kleine groep van 4% weet het nog niet. In het algemeen kijkt men bij de aanschaf van een nieuwe kookplaat naar de aanschafprijs, de kwaliteit en het schoonmaakgemak.



Mannen vs. vrouwen

Mannen koken net zo graag als vrouwen, zo laten de onderzoeksresultaten zien. Bij aanschaf van een nieuwe kookplaat zijn er onderling wel wat verschillen te zien. Vrouwen kijken meer dan mannen naar de bediening, de veiligheid en of de kookplaat gemakkelijk goed schoon te maken is. Mannen kijken meer dan vrouwen naar de kwaliteit, de energiebron (gas/elektrisch) en het design van een kookplaat.



Familie en vrienden

Nederlanders gaan bij aanschaf van een nieuwe kookplaat vooral af op ervaringen van vrienden en familie. Vooral de jongere groep van 20-34 jaar geeft aan dat het advies van mensen uit hun omgeving het zwaarste weegt bij een beslissing. Dit is met 24% ook de grootste groep die van plan is om binnen een jaar een geheel nieuwe keuken te kopen.



Onderzoeksbureau DVJ Insights voerde dit onderzoek in opdracht van ETNA uit in maart 2020 onder 1.000 Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar.



Fotobijschrift v.l.n.r.: ETNA KI560ZT inductiekookplaat, KIF672DS, KI560ZT en een ETNA advertentie met de slogan die zij in 1935 introduceerde: ‘in ieder huis een ETNA fornuis’.