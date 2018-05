'Robotarm' voor het allereerst ingezet bij operatie MMC

Een primeur voor chirurgen van Máxima Medisch Centrum (MMC): sinds deze week opereren zij met een ‘robotarm’. Dit operatiehulpmiddel combineert de precisievoordelen van robotchirurgie met de snelheid van een traditionele kijkoperatie. Tot voor kort werd de toepassing alleen in ziekenhuizen buiten Europa gebruikt.



Met de arm kan er nauwkeuriger en eenvoudiger gehecht worden in de buik- en borstholte. De techniek wordt voornamelijk ingezet bij maagdarm-, lever- en longoperaties, waarbij relatief veel gehecht moet worden. Het instrument wordt als een verlengstuk aan de arm van de chirurg bevestigd. De punt volgt de hand- en de polsbeweging van de chirurg. Hierdoor zijn er minder schouderbewegingen nodig en wordt opereren een stuk minder belastend. Chirurg Wouter Leclercq volgde de ontwikkelingen van deze techniek in Amerika al langere tijd en maakt er nu in Nederland als eerste gebruik van. “Dit instrument vergroot ons bewegingsbereik en maakt complexere bewegingen mogelijk, waardoor we ook op tot nu toe moeilijk bereikbare plaatsen in het lichaam kunnen opereren. Doordat we met nog meer precisie kunnen bewegen, raakt omliggend weefsel minder beschadigd”, aldus Leclercq.



Robotarm of operatierobot



Landelijk heeft MMC een vooraanstaande rol op het gebied van kijkoperaties, ook wel laparoscopie genoemd. De afdelingen chirurgie, gynaecologie en urologie werken nauw samen op dit gebied en maken gebruik van de nieuwste technieken. Door jarenlange ervaring kunnen vrijwel alle operaties uitgevoerd worden via een kijkoperatie. De voordelen van kijkoperaties zijn groot: er zijn minder complicaties, de patiënt herstelt sneller en ligt korter in het ziekenhuis. Een moeilijkheid van deze techniek is het hechten in kleine ruimtes van het lichaam. De polsgewrichten van een operatierobot zijn daarvoor de oplossing. De kosten en tijdsinvestering maken het echter onmogelijk om elke ingreep met een operatierobot uit te voeren. Deze robotarm biedt een tussenoplossing, vertelt Leclercq: “Lang niet alle ingrepen hoeven met een robot of robotarm uitgevoerd te worden. Per ingreep maken we een afweging tussen de verschillende technieken; waar het kan met een normale kijkoperatie, waar het moet met een robotarm.” Voor complexere operaties in kleine ruimtes in het lichaam biedt deze robotarm volgens hem een uitkomst. “Maar de ene techniek vervangt de andere niet. We zetten voor elke ingreep de beste en meest efficiënte techniek in. Dat bespaart tijd en geld.”



Nieuw operatiecomplex



Medio oktober neemt MMC op locatie Veldhoven een compleet nieuw operatiecomplex en centrum voor dagbehandeling in gebruik. Er komen acht nieuwe hypermoderne operatiekamers met de nieuwste medische apparatuur. Omdat de robotarm geen aanpassingen aan de operatiekamers vereist, kan deze in de aanloop naar het nieuwe OK-complex alvast in gebruik genomen worden.