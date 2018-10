Cao-onderhandelingen schoonmaak van start

Vandaag zijn in Utrecht de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de schoonmaak van start gegaan. Onder het motto “een sterke en aantrekkelijke branche” zet werkgeversorganisatie OSB deze onderwerpen op de agenda: aantrekkelijk werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid, vereenvoudiging van regels, een verantwoorde loonontwikkeling, een passende reiskostenregeling en nieuwe pensioenafspraken.



“We willen een door waarden gedreven sector zijn waar goed gedrag van werkgever én werknemer vanzelfsprekend is”, licht OSB-directeur Hanny van den Berg namens de onderhandelingscommissie toe. “We willen ondernemen en werken op basis van gedeelde normen. Regels moeten ondersteunend en faciliterend zijn.”



Verantwoorde loonontwikkeling



“Daarbij vinden we het heel belangrijk dat schoonmakers zich kunnen blijven ontwikkelen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te versterken”, gaat de OSB-directeur verder.



“Dat is belangrijk voor hen én voor onze samenleving. We willen het nog weleens vergeten, maar de schoonmaak is één van de kurken waarop de maatschappij drijft. De schoonmaak zorgt voor een fijne beleving, een schone werkplek, gezondheid en welzijn. Het economische en sociale belang is groot. Dat willen de werkgevers ook in de cao erkennen.”



OSB zet verder in op een verantwoorde loonontwikkeling, die past bij de economische ontwikkelingen in de schoonmaaksector en rekening houdt met een krappe arbeidsmarkt. “Loonontwikkeling moet natuurlijk in de pas lopen met vergelijkbare sectoren”, stelt Hanny van den Berg. “Daarnaast houden we onze zorgen over de tendens tot inbesteding.”



Inzet



OSB zet in op evenwichtige arbeidsverhoudingen die gebaseerd zijn op een respectvolle dialoog tussen werkgevers en medewerkers. “Een goed pakket arbeidsvoorwaarden vinden we belangrijk”, aldus de OSB-directeur. “Deze sector is divers: geografisch, in omvang en qua segment. We vinden het zeer wenselijk dat werkgevers ruimte houden voor een bij hun sector passende invulling.”



OSB heeft vanochtend haar inzet aan de vakbonden CNV en FNV overhandigd en toegelicht. Andersom hebben de bonden hun eisenpakket ook op tafel gelegd en eveneens toegelicht. De komende twee maanden gaan de sociale partners onderhandelen om tot een cao te komen.



Over OSB



Bij OSB zijn zo’n 280 ondernemingen aangesloten die samen circa 70% van de markt realiseren. Zij zijn vooral actief in de schoonmaak van gebouwen (waaronder hotels, zorginstellingen, scholen), glazenwassen, gevelbehandeling, calamiteitenschoonmaak en reiniging in de voedingsmiddelenindustrie.



In de branche werken 125.000 mensen, waarvan 100.000 bij OSB-leden. Alle leden moeten aan de verplichtingen van het OSB-Keurmerk voldoen. Hiermee tonen de schoonmaak- en glazenwassersbedrijven aan dat zij vakkundig zijn, de administratie op orde hebben, hun belasting en premies betalen, eerlijk zakendoen en over de juiste verzekeringen beschikken. Voor opdrachtgevers is dit een belangrijk pluspunt omdat het OSB-Keurmerk het risico op ketenaansprakelijkheid beperkt.