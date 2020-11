Encuentro Moda kiest Nedap voor real-time RFID uitrol in 125 winkels

Encuentro Moda implementeert RFID voor optimale digitale productbeschikbaarheid en het benutten van omnichannelmogelijkheden



Nedap maakt vandaag bekend dat het Spaanse damesmodemerk Encuentro Moda heeft gekozen voor het Nedap !D Cloud softwareplatform. Het belangrijkste doel is het bereiken van volledige zichtbaarheid van goederen die zich in de supply chain en in hun 125 winkels in Spanje bevinden. De uitrol van RFID is begonnen in september 2020.



!D Cloud is een software-as-a-service platform dat speciaal is ontwikkeld voor RFID-toepassingen in retail. Het biedt retailers de snelste manier om RFID te implementeren en hun voorraadnauwkeurigheid in de winkel te verbeteren tot meer dan 98%.



De ambitie is een leidende omnichannelspeler te worden



Encuentro Moda voorziet alle kledingstukken van RFID labels tijdens de productie in de fabriek. Dit zorgt ervoor dat deze volledig zichtbaar en traceerbaar zijn in de hele supply chain. Gonzalo de Lorenzo, CEO van Encuentro Moda zegt: “Waar we als merk de afgelopen jaren slechts beperkt digitaal aanwezig waren, hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt om een belangrijke omnichannelspeler te worden op het gebied van dameskleding en – accessoires. Om een leidende positie te bereiken, moeten we voorop lopen bij het invoeren van baanbrekende technologieën, zoals RFID. Dit geeft ons absolute zekerheid van onze voorraadniveaus, zorgt dat we alle producten kunnen volgen vanaf de fabriek en daardoor geen verkoopkans mis te lopen.



Voorraad traceren in real-time



Encuentro Moda heeft een gesloten keten van ERP-, POS- en !D Cloud RFID-voorraadbeheeroplossingen tot stand gebracht. Deze connectiviteit maakt een naadloze gegevensoverdracht mogelijk en zorgt voor uiterst nauwkeurige real-time bedrijfsinformatie. Hierdoor is het mogelijk de voorraadniveaus in real time te volgen en is in de online store zowel de voorraad in het distributiecentrum als de winkelvoorraad zichtbaar. Dit is van essentieel belang voor een succesvolle implementatie van omnichanneldiensten zoals Ship-from-Store, Click & Collect (BOPIS) en Click & Reserve.



Schaalbare oplossing voor snelle implementatie



"We hebben Nedap geselecteerd op basis van goede referenties van grote spelers in de mode-industrie. Doordat dit product al volwassen is, kunnen we het snel en schaalbaar implementeren zonder dat er een proof of concept nodig is", legt De Lorenzo uit.



Sergio Gutiérrez, Business Development Manager RFID bij Nedap: "We zijn blij met de samenwerking met Encuentro Moda en zijn blij met het vertrouwen dat ze in onze oplossing hebben uitgesproken. We kijken ernaar uit om met hen samen te werken en ervoor te zorgen dat ze hun omnichanneldiensten verder kunnen uitwerken, klanttevredenheid te vergroten en voorbereid te zijn op de toekomst”.