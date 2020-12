Cohen & Steers uitgeroepen tot "Best Place to Work in Money Management" door Pensions & Investments

NEW YORK, 15 december 2020 /PRNewswire/ -- Cohen & Steers, Inc. , een toonaangevende wereldwijde vermogensbeheerder die gespecialiseerd is in reële activa en alternatieve inkomsten, kondigde vandaag aan dat het is uitgeroepen tot een van de "Best Places to Work in Money Management" door Pensions & Investments, de internationale krant voor geldbeheer. De prijs voor 2020 maakte deel uit van het negende jaarlijkse onderzoeks- en erkenningsprogramma van P&I, met als doel de beste werkgevers in de geldbeheerssector te identificeren.



Robert Steers, Chief Executive Officer:



"Wij geloven dat onze cultuur van uitmuntendheid en inclusie de beste omgeving creëert voor medewerkers om betere beslissingen te nemen en uitstekende resultaten te behalen voor onze klanten. We zijn zeer vereerd met deze onderscheiding van Pensions & Investments, vooral in een jaar waarin samenwerking essentieel is geweest om succes te boeken in een telewerkomgeving. We zijn trots op de toewijding en passie van onze medewerkers, die hebben geholpen om van Cohen & Steers een optimale werkplek te maken."



Michele Nolty, Executive Vice President en hoofd van Global Human Resources:



"Het bevorderen van een omgeving waarbinnen iedereen het beste van zichzelf kan geven, stelt ons in staat om talent aan te trekken en te behouden en is cruciaal voor onze organisatie en haar vermogen om te innoveren. Alle medewerkers worden aangemoedigd om hun mening en ideeën kenbaar te maken. De wereldwijde uitdagingen van 2020 brachten het beste naar boven in Cohen & Steers, voor het bedenken van nieuwe manieren om verbonden te blijven en het niveau van uitmuntendheid te blijven leveren dat klanten verwachten en verdienen."



Pensions & Investments werkte samen met de Best Companies Group om onderzoeksgegevens te verzamelen en te analyseren om bedrijven te identificeren die zich onderscheiden door hun inspanningen om een cultuur te creëren die werknemers ondersteunt en in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. Om Pensions & Investments' lijst van best werkplekken te halen, moesten alle bedrijven voldoen aan zeer hoge inclusie-eisen en werden ze vergeleken met andere bedrijven van vergelijkbare omvang. Om deel te nemen, moesten bedrijven minstens 20 werknemers in de VS hebben, minstens 100 miljoen dollar aan discretionaire activa onder beheer of advies hebben, en minstens een jaar in bedrijf zijn. Een anonieme werknemersenquête naar de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers, was goed voor 75% van de score van een bedrijf; een werkgeversenquête rond het beleid, de praktijken, de voordelen en de demografie van de werkplek, was goed voor 25%.



Het door Pensions & Investments geschetste "Best Place to Work"-profiel van Cohen & Steers vindt u hier.



Meer informatie over de waarden en cultuur van Cohen & Steers vindt u op www.cohenandsteers.com



Over Pensions & Investments. Pensions & Investments, waarvan Crain Communications Inc. de eigenaar is, is de 48 jaar oude, wereldwijde nieuwsbron voor geldbeheer. P&I wordt geschreven voor leidinggevenden bij beschikbare-uitkeringsystemen en beschikbare-premiesystemen, dotaties, stichtingen en staatsinvesteringsfondsen, alsook voor leidinggevenden bij vermogensbeheerders en andere beleggingsgerelateerde bedrijven. Pensions & Investments verschaft tijdige en doortastende berichtgeving over gebeurtenissen die van invloed zijn op geldbeheer- en pensioenbedrijven. Bezoek ons op www.pionline.com



Over Cohen & Steers. Cohen & Steers is een wereldwijde investeringsmanager gespecialiseerd in liquide reële activa, waaronder vastgoedeffecten, op de monumentenlijst geplaatste infrastructuur en aandelenvermogen in natuurlijke hulpbronnen, evenals preferente effecten en andere inkomstenoplossingen. Het in 1986 opgerichte bedrijf is gevestigd in New York City en heeft kantoren in Londen, Dublin, Hong Kong en Tokio.



Website: https://www.cohenandsteers.com Symbolen: NYSE: CNS



