Credorax werkt samen met Hero Gaming om slimme acquisitiediensten te leveren en het betalingsproces voor Europese gebruikers te stroomlijnen

Slimme betalingsprovider zal het verwerven van diensten voor een van de meest gerenommeerde bedrijven in de game-industrie vergemakkelijken



TEL AVIV, Israël, 15 december 2020 /PRNewswire/ -- Vandaag hebben toonaangevende slimme betalingsprovider en merchant acquiring bank, Credorax [http://www.credorax.com/], en het toonaangevende in Malta gevestigde gamingbedrijf Hero Gaming [https://herogaming.com/], een samenwerking aangekondigd die Hero Gaming in staat zal stellen betalingen van spelers over de hele Europa te accepteren en te verwerken.



De slimme acquisitieoplossing van Credorax is ontworpen om bedrijven een ongeëvenaarde acquisitie-ervaring te bieden. Hero Gaming krijgt toegang tot de op maat gemaakte acquisitieoplossing van Credorax, inclusief zakelijke diensten met toegevoegde waarde, optimalisatie en analyse van goedkeuringspercentages en proactieve 24/7 monitoring van merchant-accounts. Dit komt bovenop de vele andere voordelen die Credorax biedt, zoals beschikbaarheid op telecomniveau (99,999%) voor het verwerken van betalingen [https://www.credorax.com/smart-acquiring], ontworpen om de bedrijfsgroei te maximaliseren en operationele processen te optimaliseren.



"We zijn verheugd om onze robuuste acquisitiediensten aan Hero Gaming aan te bieden", aldus Alon Bigler, VP Business Development bij Credorax. "Onze hoge goedkeuringspercentages en uniforme oplossing zullen Hero Gaming in staat stellen om snel en vertrouwelijk uit te breiden naar nieuwe markten in heel Europa. We kijken ernaar uit om onze gepersonaliseerde diensten aan te bieden om tegemoet te komen aan de diverse betalingsbehoeften van Hero Gaming, terwijl ze zich vestigen als leider in de Europese game-industrie."



De online kansspelmarkt heeft een aanzienlijke groei [https://www.gminsights.com/industry-analysis/online-gambling-market] doorgemaakt in een tijd waarin mensen aan huis gebonden zijn en casino's gesloten zijn. Het is belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat betalingsverwerkingssystemen hoge goedkeuringspercentages hebben en niet crashen vanwege grote aantallen spelers. Fintechs zoals Credorax hebben de flexibiliteit om in te grijpen en superieure financiële diensten te bieden en hoge goedkeuringspercentages te garanderen die onvermijdelijk tot hogere conversieratio's leiden.



"Met hun robuuste en schaalbare oplossing was Credorax de voor de hand liggende keuze bij het zoeken naar een overnemende partij", zegt David Borg, Head of Payments bij Hero Gaming. "We hebben enorm veel vertrouwen in onze betalingsverwerking terwijl we de volgende stappen zetten om uit te breiden in Europa, en het was belangrijk om een partner te vinden waarmee we kunnen groeien. Terwijl de game-industrie blijft groeien, weten we dat Credorax ons zal ondersteunen wanneer we ervoor kiezen om ons betalingsaanbod uit te breiden en in te spelen op nieuwe markten."



Over Credorax



Credorax [http://www.credorax.com/] biedt intelligente betalingen aan en beschikt over een volledig banklicentie waardoor het grensoverschrijdende elektronische handel en omni-channel-betalingen kan verwerken. Onze gateway-technologie, Source(TM), is intern ontwikkeld om een gestroomlijnde betalingservaring te bieden die zo intelligent en veilig is dat ondernemers hun volledige zakelijke potentieel kunnen bereiken door simpelweg hun betalingen beter te beheren. Met Credorax kunnen meer dan honderd kaarten en lokale betaalmethoden geaccepteerd worden en kunnen betalingen worden ontvangen in de valuta naar keuze. Onze klanten genieten ook van de uitstekende optimalisatie van de approval rates, geavanceerde bescherming tegen fraude, business intelligence en een groot aantal andere diensten en producten met toegevoegde waarde die een betalingservaring bieden die zijn gelijke niet kent. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via grow@credorax.com of bezoek www.credorax.com [http://www.credorax.com/].



Over Hero Gaming



Hero Gaming [https://herogaming.com/] is opgericht in 2013 om de unieke ervaring van casino's als games te bieden. Het multimerk werd gelanceerd in 2014, het omvat nu Speedy Casino, Speedy Bet, Simple Bet en Boom Casino. Hero Gaming's passie voor innovatie, snelheid om op de markt te komen en geweldige staat van dienst bij het behendig uitvoeren van projecten heeft ertoe geleid dat het een van de meest gerenommeerde bedrijven in de branche is.



Perscontact Credorax Marisa Rijpkema Hoofd Marketing, Credorax Marisa.rijpkema@credorax.com [mailto:Marisa.rijpkema@credorax.com]



Perscontacten Hero Gaming Hoofd Content Marketing, Hero Gaming Marjaana.repo@heroganing.com [mailto:Marjaana.repo@heroganing.com]