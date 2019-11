AutoMobility LA kondigt finalisten aan voor het kenmerkende programma, de Top Ten Automotive Startups Competition, dat gepresenteerd wordt door P

Bedrijven die de evolutie vormgeven van autonomie, voertuigen met schone energie, en cybersecurity maken deel uit van de finalisten van de start-up-competitie



De winnaar van de hoofdprijs ter waarde van $ 15.000 zal worden bekendgemaakt tijdens de 2019 AutoMobility LA



LOS ANGELES, 15 november 2019 /PRNewswire/ -- De organisatoren van de Los Angeles Auto Show [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=2991492097&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D3884652764%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252F%26a%3DLos%2BAngeles%2BAuto%2BShow&a=Los+Angeles+Auto+Show]'s (LA Auto Show®) AutoMobility LA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=1933132185&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D2339420796%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252F%26a%3DAutoMobility%2BLA&a=AutoMobility+LA](TM) kondigden vandaag de finalisten aan voor de zesde jaarlijkse Top Ten Automotive Startups Competition(TM) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=1845898796&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D1808430377%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252Ftop-ten-startups%252F%26a%3DTop%2BTen%2BAutomotive%2BStartups%2BCompetition%25E2%2584%25A2&a=Top+Ten+Automotive+Startups+Competition%E2%84%A2] (Top Ten), dat dit jaar gepresenteerd zal worden door het mobiliteitsinitiatief van Michigan Economic Development Corporation (MEDC), PlanetM [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=1309564528&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D835350413%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.planetm.com%252F%26a%3DPlanetM&a=PlanetM], en zal mede gesponsord wordt door Plug and Play Tech Centers. Meer dan 160 startups uit de hele wereld hebben zich aangemeld voor de felbegeerde shortlist van de show dat nieuwe bedrijven onder de aandacht brengt wanneer zij een revolutie te weeg brengen in de manier waarop mobiliteit wordt waargenomen en ervaren. De tien finalisten zullen de gelegenheid geboden krijgen om tijdens de AutoMobility LA (18-21 november) hun nieuwste technologieën en innovaties te introduceren en demonstreren aan professionals uit de media en de sector.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



"De finalisten voor de Top Ten-competitie van dit jaar hebben oplossingen ontwikkeld met een potentieel om het transport te optimaliseren en een positieve impact te hebben op de maatschappij. Van het benutten van onderzoek en analyse tot het opschalen en innoveren van mobiliteitsdiensten voor eindgebruikers, deze startups vertegenwoordigen een steeds groter wordende mobiliteitsindustrie," aldus Terri Toennies, President van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Uit de blijvende interesse in onze competitie blijkt dat de allure van de show als belangrijk platform voor zowel nieuwe als gevestigde deelnemers in de autosector nog steeds sterk aanwezig is."



De Top Ten-finalisten van dit jaar zijn:





-- Acerta Analytics Solutions (Kitchener, Canada)

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=1450991065&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D155439

1223%26u%3Dhttps%253A%252F%252Facerta.ca%252F%26a%3DAcerta%2BAnalytics%2

BSolutions%2B(Kitchener%252C%2BCanada)&a=Acerta+Analytics+Solutions+(Kit

chener%2C+Canada)]: Acerta helpt OEM- en Tier 1-bedrijven om gebruik te

maken van machine learning om de kwaliteit, veiligheid en

betrouwbaarheid van voertuigen tijdens de hele productlevenscyclus te

optimaliseren. Deze oplossingen komen voort uit industriële ervaring en

worden aangedreven door data, waardoor Acerta's klanten in staat gesteld

worden om zo vroeg mogelijk indicatoren van toekomstige productstoringen

te detecteren.

-- Chanje (Los Angeles, USA)

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=4222354032&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D165753

764%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fchanje.com%252F%26a%3DChanje%2B(Los%2BAnge

les%252C%2BUSA)&a=Chanje+(Los+Angeles%2C+USA)]: Chanje is een innovatief

bedrijf dat ground-up elektrische vrachtwagens en turnkey-oplossingen

voor energie-infrastructuur leveren voor de commerciële last

mile-sector. Ze richten zich op het creëren van duurzame oplossingen

die de manier verbeteren waarop bedrijven personen en pakketten van

transporthubs naar hun eindbestemmingen verplaatsen.

-- GBatteries Energy Canada Inc. (Ottawa, Canada):

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=255551531&u=https%3A%2F

%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D9901466

21%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gbatteries.com%252F%26a%3DGBatteries%2B

Energy%2BCanada%2BInc.%2B(Ottawa%252C%2BCanada)%253A&a=GBatteries+Energy

+Canada+Inc.+(Ottawa%2C+Canada)%3A] GBatteries is een geavanceerd

bedrijf voor accutechnologieën met een missie om elektrische voertuigen

zo snel op te laden als nodig is voor een tank benzine. Ze hebben een

innovatieve manier ontwikkeld om li-ion-accu's met behulp van

kunstmatige intelligentie op te laden. Hun doel is om de acceptatie van

elektrische voertuigen te versnellen, door het verwijderen van de

"oplaadtijd"-barrière.

-- GuardKnox Cyber Technologies (Ramla, Israël):

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=1410718835&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D191005

5415%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.guardknox.com%252F%26a%3DGuardKnox%2B

Cyber%2BTechnologies%25C2%25A0(Ramla%252C%2BIsrael)%253A&a=GuardKnox+Cyb

er+Technologies%C2%A0(Ramla%2C+Isra%C3%ABl)%3A] GuardKnox biedt

geoptimaliseerde en cyberveilige, hoogwaardige computerplatforms aan die

niet alleen voor beveiliging en veiligheid zorgen, maar ook als

fundering dienen voor extra diensten, personalisatie en inkomsten

genererende mogelijkheden binnen het auto-ecosysteem.

-- Humanising Autonomy (Londen, VK):

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=1023547879&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D467786

881%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.humanisingautonomy.com%252F%26a%3DHuma

nising%2BAutonomy%25C2%25A0(London%252C%2BUK)%253A&a=Humanising+Autonomy

%C2%A0(Londen%2C+VK)%3A] Humanising Autonomy is een startup dat een

AI-aangedreven technologie bouwt dat in staat is om in realtime een hele

reeks van gedragsituaties van voetgangers en kwetsbare weggebruikers te

voorspellen. Het bedrijf heeft als missie het vaststellen van de

wereldwijde norm voor de interactie tussen mens en machine, en het

bedrijf is opgericht vanuit het uitgangspunt om een veiligere, meer op

de mens gerichte implementatie van autonome technologieën mogelijk te

maken.

-- Silicon Mobility (Valbonne, Frankrijk):

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=157139472&u=https%3A%2F

%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D1376817

391%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.silicon-mobility.com%252F%26a%3DSilico

n%2BMobility%25C2%25A0(Valbonne%252C%2BFrance)%253A&a=Silicon+Mobility%C

2%A0(Valbonne%2C+Frankrijk)%3A] Silicon Mobility is een technologische

leider die flexibele, realtime, veilige en open halfgeleideroplossingen

levert voor de autosector. Deze oplossingen worden gebruikt om

energie-efficiëntie te verhogen en verontreinigende emissies te

verlagen terwijl tegelijkertijd de passagiers veilig gehouden worden.

Door Silicon Mobility's technologieën te gebruiken, kunnen fabrikanten

hun efficiëntie verbeteren, de grootte, het gewicht en de kosten van

elektrische motoren reduceren, en het bereik en de duurzaamheid van de

accu vergroten.

-- StreetScooter (Aken, Duitsland):

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=432094193&u=https%3A%2F

%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D4079330

454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.streetscooter.com%252Fde%26a%3DStreetS

cooter%25C2%25A0(Aachen%252C%2BGermany)%253A&a=StreetScooter%C2%A0(Aken%

2C+Duitsland)%3A] StreetScooter is een toonaangevende startup van

elektrische bestelwagens en heeft dagelijks meer dan 12.000 voertuigen

in gebruik. Het bedrijf werd in 2014 overgenomen door de Deutsche Post

DHL Group en samen hebben ze meer dan 700 depots geëlektrificeerd en

13.500 oplaadpunten geïnstalleerd voor gezamenlijk gebruik.

-- TriEye (Tel Aviv, Israël):

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=1371106159&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D391815

7185%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftrieye.com%252F%26a%3DTriEye%2B(Tel%2BAvi

v%252C%2BIsrael)%253A&a=TriEye+(Tel+Aviv%2C+Isra%C3%ABl)%3A] TriEye is

een halfgeleiderbedrijf die de uitdaging van slecht zicht voor Advanced

Driver Assistance Systems (ADAS - geavanceerde rijhulpsystemen) en

Autonomous Vehicles (AV -autonome voertuigen) oplost. De geavanceerde

technologie van het bedrijf maakt HD-imaging mogelijk onder alle weers-

en lichtomstandigheden door middel van een kosteneffectieve, massaal

geproduceerde, op CMOS-gebaseerde, infrarood-kortegolf (SWIR)-camera.

-- TuSimple (San Diego, USA):

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=1775404273&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D205632

6031%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tusimple.com%252F%26a%3DTuSimple%25C2

%25A0(San%2BDiego%252C%2BUSA)%253A&a=TuSimple%C2%A0(San+Diego%2C+USA)%3A

] TuSimple is het meest geavanceerde bedrijf voor zelfrijdende

vrachtwagen en het bedrijf is van plan om in 2021 onbemande

bedrijfsactiviteiten op te starten. TuSimple is het enige autonome

vrachtwagenbedrijf dat in staat is om zonder menselijke tussenkomst van

depot naar depot te rijden, en dit vereist het rijden op zowel complexe

snelwegen als residentiële straten.

-- Wunder Mobility (Hamburg, Duitsland):

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=2788649982&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D914485

804%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wundermobility.com%252F%26a%3DWunder%2

BMobility%25C2%25A0(Hamburg%252C%2BGermany)%253A&a=Wunder+Mobility%C2%A0

(Hamburg%2C+Duitsland)%3A] Wunder Mobility is een leverancier van

technologieën waarmee bedrijven, steden en OEM's in staat gesteld

worden om mobiliteitsdiensten te innoveren, bouwen en schalen. Wunder

Mobility kan elk soort bedrijf helpen - van opkomende technologische

startups tot oudere autofabrikanten. Zij bieden innovatieve

mobiliteitsdiensten die tegemoetkomen aan de behoeften van de

hedendaagse consument.

Op dinsdag 19 november zullen de Top Ten-finalisten de mogelijkheid hebben om hun bedrijven voor te stellen aan een panel van gerenommeerd juryleden die beschikken over een diepgaande kennis over startups en de ontwikkelende autosector. Dit jaar bestaat de jury uit Dan Ratliff, Principal van Fontinalis Partners; Dirk Evenson, Director van New Mobility World; Fan Wen, Venture Associate bij Plug and Play Tech Center; Justin Fishkin, Advisory Board Member bij AutoMobility LA; en Trevor Pawl, Senior Vice President of Business Innovation bij PlanetM. Na afloop van de live presentaties zal de jury overleg plegen en bepalen wie de winnaar van de 2019 Top Ten Automotive Startups Competition zal zijn. De winnaar zal formeel, om 16:35 op dinsdag 19 november, op het podium (in het Technology Pavilion van het L.A. Convention Center) worden aangekondigd.



"AutoMobility LA's Top Ten is een solide shortlist voor beleggers in de mobiliteitsruimte," aldus Justin Fishkin, AutoMobility LA Advisory Board Member en jurylid. "Het is een enorme kans voor de Top Ten om zich te profileren bij de media, de autofabrikanten, de grote technische bedrijven alsmede de kapitaalverstrekkers die elk jaar de show bijwonen. Ik ben blij om deel te kunnen uitmaken van de adviesraad voor een wereldwijd auto-evenement (AutoMobility LA) dat eer betuigt aan zowel de grote jongens als de nieuwkomers die definiëren hoe we ons verplaatsen."



Dit jaar zal AutoMobility LA in het Top Ten-gedeelte ook aandacht besteden aan de winnaar van de Internationale Automobil-Ausstellung (IAA)/New Mobility World's startup-competitie, COMPREDICT [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=3483822873&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D645987891%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.compredict.de%252F%26a%3DCOMPREDICT&a=COMPREDICT],. Het bedrijf dat gevestigd is in Darmstadt, Duitsland, heeft een puur op software gebaseerde oplossing ontwikkeld dat vertrouwt op virtuele sensoren en beschikt over een eigen data-analyseplatform waarmee het over-ontwerpen en de actuele gezondheidstoestand van de belangrijkste componenten van een voertuig geïdentificeerd kunnen worden; het doet dit door de precies de eerderr belasting te berekenen en toezicht te houden op eventuele gedragsveranderingen.



Naast de Top Ten Automotive Startups Competition, zullen bezoekers van de 2019 AutoMobility LA getuige kunnen zijn van de introductie van nieuwe voertuigen, alsmede belangrijke aankondigingen van fabrikanten en technologiebedrijven. Zij kunnen inzicht verkrijgen in de toekomst van de auto-industrie, en een netwerk opbouwen tijdens de vier dagen durende show. Onmiddellijk na de 2019 AutoMobility LA, zal het Los Angeles Convention Center zijn deuren openen voor de LA Auto Show, waar bijna 1.000 voertuigen tentoongesteld zullen worden, naast interactieve ervaringen, de aanwezigheid van beroemdheden en gratis proefritten.



Ga naar automobilityla.com/register [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=3719227679&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D2599559354%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252Fregister%252F%253Futm_source%253Demail%2526utm_medium%253Damla-email%2526utm_campaign%253Damla-email-regopen-071117%26a%3Dautomobilityla.com%252Fregister&a=automobilityla.com%2Fregister] om u te registreren voor AutoMobility LA. Ga voor meer informatie over de LA Auto Show of de AutoMobility LA naarLAAutoShow.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=3539839731&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D3579905433%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252F%26a%3DLAAutoShow.com&a=LAAutoShow.com] en AutoMobilityLA.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=3214996098&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D3873531726%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252F%26a%3DAutoMobilityLA.com&a=AutoMobilityLA.com].



Over de Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), opgericht in 1907, is elk jaar de eerste belangrijke Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016, ging de Press & Trade Days van de show op in de Connected Car Expo (CCE) en werd de AutoMobility LA(TM), de eerste vakbeurs binnen de branche waarbij de technologie- en autobranche samenkwamen om nieuwe producten en technologieën te introduceren en de meeste belangrijke kwesties over de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 zal plaatsvinden in de Los Angeles Convention Center van 18-21 november, de onthulling van nieuwe voertuigen van verschillende fabrikanten. De LA Auto Show 2019 zal van 22 november tot 1 december voor het grote publiek geopend worden. AutoMobility LA is waar de nieuwe autobranche zaken doet, baanbrekende nieuwe producten onthult en strategische aankondigingen maakt in de aanwezigheid van mondiale media- en brancheprofessionals. LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Volg de LA Auto Show op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=3010906226&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D1032360153%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D1202015780%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__twitter.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DTt-77OHS-KfRthAy3Fwghk0rQP3KxW8bEF-fMKUWSUw%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=2686421091&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D2703870680%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2694359336%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__facebook.com_LAAutoShow%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253Dg9Muue1fpMqfQZ5iBd9AQOO9MYhtn25jvoneFdQ6RUY%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=1032163991&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D3949725511%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D884263836%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_laautoshow_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253D_Xqx8cKOFswACzHtbWMGfpDwKgg9yTjtu73e-RLFRXA%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram] om het laatste nieuws en informatie over de show te ontvangen, en voor het ontvangen van berichten kunt u zich aanmelden op http://www.laautoshow.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=1919708716&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D4196621772%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3764946815%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__www.laautoshow.com_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DsTiNeDCltXjU6kWP_PPocHZCp38fEQ3ElHrVZd5mZAU%252526e%25253D%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.laautoshow.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.laautoshow.com%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F]. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA, naar http://www.automobilityla.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=672776991&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D825273871%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D2418306117%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttp-3A__www.automobilityla.com_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253De0U33suBBuohVwGwJ5k8TQPRZ18qA3GhQP4HUK7PVmY%252526e%25253D%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.automobilityla.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.automobilityla.com%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F] en volg AutoMobility LA op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=260601122&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D1680905321%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D531825851%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__twitter.com_automobilityla-3Flang-3Den%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DI-SeIZ2UcOCLBxKwl-HelftA_JwVQEoc7z7CLXh2ciU%252526e%25253D%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=1801701974&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D17017319%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D918639952%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.facebook.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DBghFsobugMQzD_jTRzgvWugIM8Zjq_EWKthIo09QAUI%252526e%25253D%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=3853581099&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D1189658070%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2434488-1%2526h%253D3410101566%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Furldefense.proofpoint.com%25252Fv2%25252Furl%25253Fu%25253Dhttps-3A__www.instagram.com_automobilityla_%252526d%25253DDwMGaQ%252526c%25253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%252526r%25253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%252526m%25253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%252526s%25253DDhXARHgccri7aqVjW4fNJ33toDz3OKMKBPQzLVKKlyM%252526e%25253D%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram].



MEDIACONTACTEN:

FleishmanHillard

FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com310-482-4270 [mailto:FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2644090-1&h=71298825&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2644090-1%26h%3D735557651%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F479829%2FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/