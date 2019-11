1e stabilisatieworkshop van Saoedi-Arabië en VK afgerond

RIYADH, Saoedi-Arabië, 15 november 2019 /PRNewswire/ -- De 1e stabilisatieworkshop van Saoedi-Arabië en het VK werd donderdag afgesloten met veteranenacademici en -deskundigen op het gebied van stabilisatie die standpunten en expertise deelden met ministeries en agentschappen van Saoedi-Arabië en het Verenigd Koninkrijk. De workshop werd gezamenlijk georganiseerd door het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen), de Stabilisatie-eenheid (SU, Stabilisation Unit) van het Britse Departement voor Internationale Ontwikkeling (DFID, Department for International Development), het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest (FCO, Foreign and Commonwealth Office), het Ministerie van Defensie (MoD), de Britse ambassade in Riyadh en de Britse ambassade in Jemen.



De workshop behandelde de Britse aanpak van stabilisatie, hervorming van de veiligheids- en justitiële sector, de Britse Fusion Doctrine en de gezamenlijke aanpak van de hele regering. De sessies waren gericht op de Britse terminologie en methodologie inzake stabilisatie, en essentiële onderdelen van een effectieve implementatie. Tevens werden gevalsstudies -- inclusief lessen die zijn getrokken uit stabilisatie-inspanningen in Afghanistan -- en scenario's gebruikt als basis voor presentaties en groepsdiscussies.



Een aantal van de opmerkelijke deskundigen die hun visies en expertise deelden tijdens het evenement waren Dr. Henry Smith, directeur van First Call Partners, een consultancybedrijf voor conflict, veiligheid en bestuur; en SU-conflictadviseurs Tom Rodwell en Martin Jarrett.



Princes Abeer bint Saud Al Saud, hoofd van vredesopbouw en pleitbezorging van het SDRPY, legde uit dat, na twee eerdere workshops met Amerikaanse functionarissen die deelnemers vertrouwd maakten met Amerikaanse ervaringen op het gebied van het bereiken van stabiliteit en het opbouwen van vrede in conflictgebieden, de derde workshop met Britse functionarissen gewijd was aan het overbrengen van Britse beste praktijken en lessen geleerd in Irak en Afghanistan, en het vergelijken van Amerikaanse en Britse standpunten op het gebied van vredesopbouw en stabiliteit. De huidige workshop was gericht op het opbouwen van de capaciteit van meer dan 80 Saoedische functionarissen van 16 ministeries om hen vertrouwd te maken met dit gebied.



De huidige workshop maakt deel uit van een reeks die het SDRPY organiseert met officiële entiteiten uit partnerlanden om capaciteit op te bouwen onder jonge Saoedische professionals en geleerde lessen te delen op het gebied van stabilisatie en duurzame ontwikkeling in conflictgebieden.



