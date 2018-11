Onder de finalisten voor de Top Ten-competitie van AutoMobility LA's 2018 bevinden zich startup-bedrijven die zich richten op kunstmatige intelli

De winnaar van de hoofdprijs zal op dinsdag 27 november, tijdens de LA Auto Show's AutoMobility LA, een cheque ontvangen ter waarde van $ 15.000.



LOS ANGELES, 15 november 2018 /PRNewswire/ -- De organisatoren van de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) en AutoMobility LA [https://automobilityla.com/](TM) kondigden vandaag de finalisten aan voor de vijfde jaarlijkse Top Ten Automotive Startups Competition(TM) [https://automobilityla.com/top-ten-startups/] (Top Ten). De Top Ten-finalisten voor dit jaar werden aangekondigd door Plug and Play en Sirius XM Connected Vehicles, en werden geselecteerd uit een groep innovatieve startup-bedrijven, afkomstig uit de hele wereld. Deze bedrijven presenteren vooruitstrevende ideeën die ontworpen zijn om baanbrekende oplossingen binnen de convergerende transport- en technologiesector te versnellen.



De AutoMobility LA-finalisten voor dit jaar zijn:





-- AEye [https://www.aeye.ai/] is een pionier op het gebied van

robotica-perceptie en de maker van iDAR(TM). AEye is een nieuwe vorm van

intelligente gegevensverzameling die fungeert als de ogen en visuele

cortex van autonome voertuigen.

-- Affectiva [https://www.affectiva.com/] is een spin-off van MIT Media Lab

en de toonaangevende leverancier van AI voor menselijke perceptie -

software die complexe en genuanceerde menselijke emoties detecteert en

cognitieve variaties van het gezicht en de stem herkent.

-- CARMERA [https://carmera.com/] bouwt 's werelds meest robuuste platform

voor straatintelligentie, gespecialiseerd in grootschalige "levende"

high definition-kaarten voor autonome voertuigen.

-- DarwinAI [https://darwinai.ca/] is een bedrijf voor deep

learning-software, gericht op de optimalisatie en "verklaarbaar" voor

neurale netwerken. De techniek van het bedrijf (generatieve synthese

genoemd) neemt vrijwel elk deep learning-netwerk op, ongeacht of het nu

om computervisie, natuurlijke taalverwerking (NLP - natural language

processing), of spraakherkenning gaat -- en het biedt meerdere, sterk

geoptimaliseerde, compacte versies ervan.

-- Electric Vision Aircrafts (EVA) [https://eva.xyz/] is een bedrijf dat

het eerste compacte elektrische en autonome verticale start- en

landingsvliegtuig ontwikkelt.

-- Freer Logic [http://www.freerlogic.com/] is de ontwikkelaar van een

geavanceerde technologie waarmee uw hersenen gelezen kunnen worden

(neurotechnologie) met behulp van de hoofdsteun in uw auto. De

ingebouwde neurobiomonitor (NBM) kan waarnemen of u te afgeleid of

slaperig bent om veilig te kunnen autorijden, of wanneer uw cognitieve

last te zwaar wordt.

-- Metamoto [https://www.metamoto.com/] is gevestigd in Silicon Valley en

stelt bedrijven in staat om AV-software veilig en volledig in een

virtuele wereld te testen, alvorens het de openbare weg opgaat.

Metamoto's innovatieve, on-demand simulatie-oplossingen overtreffen het

fysieke testen, en leveren een testniveau en training die nodig is om

van AV's op de korte termijn een realiteit te maken.

-- Metawave [https://www.metawave.co/] levert WARLORD(TM), een smart

radar-platform, voor het veilig autonoom rijden op niveau 3 en 4, en in

alle weersomstandigheden.

-- Thor Trucks [https://www.thortrucks.com/] is een startup-bedrijf voor

commerciële elektrische mobiliteit, gevestigd in LA, dat de strijd

aangaat met problemen op het gebied van wagenparkbeheer; hun eerste

product is een geheel elektronische oplegger, de ET-One.

-- what3words [https://what3words.com/] is het eerste adresseringssysteem

dat ontworpen is voor spraakinvoer. Het bedrijf werkt momenteel samen

met enkele van de grootste merken in de auto- en mobiliteitssector.

"De Top Ten-finalisten voor dit jaar geven een idee van hoe de toekomst van de transportsector eruit zal zien," aldus Terri Toennies, General Manager en Executive Vice President van de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA. "Deze competitie groeit elk jaar, zowel in het aantal inzendingen als het aantal bedrijven die betrokken zijn als sponsors of juryleden. We zijn erg trots op de inzendingen die we ontvangen, de finalisten die tijdens onze show aanwezig zijn, en de belangrijke bedrijven die aan ons jaarlijkse evenement deelnemen."



In de komende weken zal de Top Ten teruggebracht worden tot drie bedrijven die, op dinsdag 27 november tijdens het conferentie-gedeelte van de AutoMobility LA, hun product of technologie aan een panel met juryleden zullen presenteren. Onmiddellijk na de presentaties zal de jury de winnaar bekendmaken en het startup-bedrijf een cheque van $ 15.000 overhandigen. Alle finalisten zullen een stand krijgen toegewezen op de AutoMobility LA en zij zullen hun product kunnen tentoonstellen naast andere invloedrijke autofabrikanten, technologische leiders in de sector, ontwikkelaars, investeerders en vele anderen.



AutoMobility LA's 2018 Top Ten Automotive Startup Competition zal beoordeeld worden door leidinggevenden van belangrijke bedrijven in de auto- en technologische sector, waaronder Audi, Mercedes-Benz, Plug and Play, Porsche Consulting, Sansea Consulting, en Sirius XM Connected Vehicles.



Ga naar AutoMobilityLA.com [http://www.automobilityla.com/] voor meer informatie over de Top Ten-finalisten voor dit jaar, of voor aanvullende informatie over de LA Auto Show's AutoMobility LA, of om u aan te melden.



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA



De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), opgericht in 1907, is elk jaar de eerste belangrijke Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016, ging de Press & Trade Days van de show op in de Connected Car Expo (CCE) en werd de AutoMobility LA(TM), de eerste vakbeurs binnen de branche waarbij de technologie- en autobranche samenkwamen om nieuwe producten en technologieën te introduceren en de meeste belangrijke kwesties over de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 zal plaatsvinden in de Los Angeles Convention Center van 26-29 november, met de onthulling van nieuwe voertuigen van verschillende fabrikanten. De LA Auto Show 2018 zal van 30 nov. tot 9 dec. voor het grote publiek geopend zijn. AutoMobility LA is waar de nieuwe autobranche zaken doet, baanbrekende nieuwe producten onthult en strategische aankondigingen maakt in de aanwezigheid van mondiale media- en brancheprofessionals. LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt geëxploiteerd door ANSA ProductionsVolg de LA Auto Show op Twitter [http://twitter.com/LAAutoShow], Facebook [http://facebook.com/LAAutoShow] of Instagram [https://www.instagram.com/laautoshow/] om het laatste nieuws en informatie over de show te ontvangen, en voor het ontvangen van berichten kunt u zich aanmelden op http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/]. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA, naar http://www.automobilityla.com/ [http://www.automobilityla.com/] en volg AutoMobility LA op Twitter [https://twitter.com/automobilityla?lang=en], Facebook [https://www.facebook.com/automobilityla/] of Instagram [https://www.instagram.com/automobilityla/]. Luister naar eerdere panels, interviews en thematoespraken op AutoMobility LA's nieuwe podcast op http://automobilityla.com/podcast/ [http://automobilityla.com/podcast/].



